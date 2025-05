ETV Bharat / bharat

विदेशी वकीलों को इंडिया में प्रैक्टिस करने का मिला मौका, जानें BCI ने क्या-क्या रखीं हैं शर्तें - FOREIGN LAW FIRMS AND LAWYERS

विदेशी कानूनी फर्मों और वकीलों को इंडिया में प्रैक्टिस करने का मिला मौका! ( Etv Bharat (Representative Image) )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 15, 2025 at 12:26 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 1:10 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: विदेशी कानून फर्मों और वकीलों को गैर-मुकदमेबाजी मामलों में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में संशोधन किया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को पारस्परिकता के आधार पर भारत में विदेशी कानून (गैर-मुकदमेबाजी) का अभ्यास करने की अनुमति देने वाले नियमों में संशोधन कर दिया है. अब इन शर्तों के तहत वो भारत में अपना काम कर सकते हैं. बीसीआई की 13 मई की अधिसूचना में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सामान्य परिषद भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 में संशोधन करने का संकल्प लेती है. जिसे पहले 10 मार्च, 2023 को राजपत्रित किया गया था. अधिसूचना में कहा गया है कि बीसीआई का मानना ​​है कि विदेशी कानून के अभ्यास के लिए अपने दायरे को खोलना, गैर-मुकदमेबाजी वाले मामलों में विविध अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों को संभालना और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में भाग लेना भारत में कानूनी क्षेत्र के विकास में सार्थक योगदान देगा. इससे अंततः भारतीय वकीलों को भी लाभ होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि "यह उल्लेखनीय है कि भारतीय वकीलों की दक्षता और मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर हैं, और यदि भारत में कानून का अभ्यास विदेशी वकीलों के लिए पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंधित, नियंत्रित और विनियमित तरीके से खोला जाता है, तो भारत में कानूनी बिरादरी को लाभ होगा. ऐसा दृष्टिकोण भारतीय और विदेशी वकीलों दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा. और ये नियम इस दिशा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए एक कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं."

अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने और देश को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में स्थापित करने से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करेंगे. इसमें कहा गया है, "कई देशों ने पहले ही विदेशी वकीलों को विदेशी कानून का अभ्यास करने, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों को संभालने और प्रतिबंधित और अच्छी तरह से परिभाषित शर्तों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में मध्यस्थता मामलों में शामिल होने की अनुमति दे दी है." अधिसूचना में कहा गया है कि व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन नियमों को लागू करने का संकल्प लिया है. इससे विदेशी वकील और विदेशी लॉ फर्म भारत में विदेशी कानून, विविध अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में पारस्परिकता के सिद्धांत पर एक सुपरिभाषित, विनियमित और नियंत्रित तरीके से अभ्यास कर सकें. अधिसूचना में कहा गया है, “इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 तैयार किए हैं, जिन्हें मई 2025 में विधिवत संशोधित किया गया है. ये नियम धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (डी), (ई), (आईसी), (एल), और (एम) और धारा 49 की उप-धारा (1) के खंड (एएच), (एजी), (सी), (ई), और (एच) द्वारा प्रदत्त नियम-निर्माण शक्तियों के तहत तैयार किए गए हैं, जिन्हें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24, 29 और 47 और अन्य सभी सक्षम प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है.” ये भी पढ़ें- क्या है भारत-नेपाल सीमा पर मदरसों पर कार्रवाई का कारण, क्यों विपक्ष और लीगल एक्सपर्ट साध रहे निशाना

Last Updated : May 15, 2025 at 1:10 PM IST