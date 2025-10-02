ETV Bharat / bharat

बन्नी उत्सव: दशहरा के दिन लाठी से लड़ाई करते हैं 10 गांवों के लोग, जानें मान्यताएं

देवरगट्टू एक बार फिर लाठियों की लड़ाई के लिए तैयार है. देवरगट्टू में एक पहाड़ी पर स्थित माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर, दशहरा उत्सव का मुख्य केंद्र है. हर साल दशहरा के दिन, मध्यरात्रि में, देवताओं मलम्मा और मल्लेश्वर स्वामी का विवाह समारोह आयोजित किया जाता है. इसके बाद, दीपों की रोशनी में मूर्तियों को जुलूस के रूप में निकाला जाता है. इन मूर्तियों की रक्षा के लिए, 10 गांवों के लोग, दो समूहों में विभाजित होकर, लाठियों से युद्ध करते हैं. इस युद्ध को "बन्नी उत्सव" कहा जाता है.

कुरनूल: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के देवरागट्टू में दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित होने वाले बन्नी उत्सव ने पूरे देश में विशेष पहचान बना ली है. पीढ़ियों से चली आ रही यह परंपरा अब आस्था और उत्साह का संगम बन गई है. इसे माला मल्लेश्वर स्वामी उत्सव के रूप में जाना जाता है. हालांकि, इस उत्सव के दौरान होने वाली लाठियों की लड़ाई कई सवाल खड़े कर रही है. जान-माल की परवाह किए बिना लाठियों से लड़ने की यह परंपरा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है.

हर साल इन दोनों समुदायों के बीच लाठी-डंडों की लड़ाई में दर्जनों श्रद्धालु घायल हो जाते हैं. कई बार तो मौतें भी हो जाती हैं. यह लड़ाई न केवल मूर्तियों की रक्षा के लिए, बल्कि अपने गांव के सम्मान को बनाए रखने के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गई है. यही कारण है कि स्थानीय लोग इस परंपरा को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, चाहे उन्हें कितना भी जोखिम क्यों न हो.

उत्सव की मूर्तियों के बसवन्नागुडी पहुंचने के बाद, एक भविष्यवाणी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. इसमें आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं दी जाती हैं. इसके बाद, लाठी-डंडों से एक और लड़ाई होती है. अंत में, मूर्तियों को कल्याणकट्टा ले जाने पर बन्नी उत्सव समाप्त होता है.

श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा उपाय: इस उत्सव को देखने के लिए न केवल कुरनूल जिले से, बल्कि कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. हर साल हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं, इसलिए यहां काफी भीड़भाड़ होती है. इस साल जिला कलेक्टर डॉ. सिरी और एसपी विक्रांत पाटिल के नेतृत्व में अधिकारियों ने व्यापक व्यवस्था की है.

बिना हिंसा के मनाने की मुहिम

देवरगट्टू बन्नी उत्सवम एक विशेष उत्सव है जो आस्था, परंपरा, रोमांच और लड़ाई का संगम है. अधिकारी चाहते हैं कि पीढ़ियों से चली आ रही इस हिंसक परंपरा को पीछे छोड़ते हुए, परंपराओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाए. लोगों का यह भी मानना ​​है कि यह बन्नी उत्सवम तभी एक सच्चा मेला होगा जब इसे बिना किसी हिंसा के मनाया जाएगा.

निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे

कुरनूल के एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा, "हमने त्योहार के दौरान निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. हमने एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया है. हम गांवों में जागरूकता सेमिनार आयोजित कर चुके हैं. हमने लाठी के बारे में जागरूकता पैदा की है. हमने कई लोगों को कानूनी चेतावनी दी है. 700 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है."

