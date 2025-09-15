ETV Bharat / bharat

15-30 सितंबर: पांच दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें अवकाश सूची

देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय उत्सव और दुर्गा पूजा होने के कारण 15-30 सितंबर के बीच पांच दिन बैंक बंद रहेंगे.

Bank holidays in September 15-30 RBI bank holidays list
प्रतीकात्मक तस्वीर
ETV Bharat Hindi Team

September 15, 2025

नई दिल्ली: बैंक बंद होने से लोगों के बहुत सारे लेनदेन और अन्य बैंकिंग कार्य रुक जाते हैं. जिससे उन्हें समस्याओं से दोचार होना पड़ता है. यही वजह है कि बैंकों में अवकाश से पहले ही लोग अपने सारे काम करवाने की कोशिश करते हैं. इस सप्ताह भी देश के कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, इन शहरों में बैंक एक क्षेत्रीय उत्सव के कारण बंद रहेंगे.

आरबीआई ने एक क्षेत्रीय उत्सव के कारण इस सप्ताह में केवल एक बैंक अवकाश घोषित किया है. RBI की बैंक अवकाश सूची के अनुसार, यूनिटेरियन (Unitarian) वर्षगांठ दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू-श्रीनगर के सभी निजी और सार्वजनिक बैंक गुरुवार, 18 सितंबर को बंद रहेंगे. RBI ने यह भी अनिवार्य किया है कि प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी, जबकि रविवार को सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों के लिए अवकाश रहेगा.

सितंबर में बैंक अवकाश

  • 18 सितंबर – यूनिटेरियन चर्च की स्थापना के उपलक्ष्य में यूनिटेरियन वर्षगांठ दिवस पर जम्मू और श्रीनगर में सभी निजी और सार्वजनिक बैंक बंद रहेंगे.
  • 22 सितंबर – जयपुर में सभी बैंक बंद रहेंगे क्योंकि शहर में नवरात्र स्थापना का उत्सव मनाया जाएगा.
  • 23 सितंबर – जम्मू-कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जम्मू और श्रीनगर में सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.
  • 29 सितंबर – अगरतला, कोलकाता और गुवाहाटी में महासप्तमी के उपलक्ष्य में बैंक बंद रहेंगे,, जो हिंदू माह अश्विन में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा उत्सव का सातवां दिन है.
  • 30 सितंबर – अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंफाल, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची सहित कई शहरों में दुर्गा पूजा और नवरात्र के आठवें दिन दुर्गा अष्टमी के कारण बैंक बंद रहेंगे.

क्षेत्रीय और स्थानीय उत्सवों के कारण विभिन्न राज्यों में अलग-अलग दिन बैंक बंद हो सकते हैं. ग्राहक किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी स्थानीय बैंक शाखा से उनकी अवकाश सूची के बारे में पहले ही जानकारी हासिल कर सकते हैं. जो लोग बैंकिंग लेनदेन या ऐसी अन्य सेवाओं से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं, वह बैंक अवकाशों की सूची देखने के बाद अपनी योजना बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें- SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

