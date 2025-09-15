ETV Bharat / bharat

15-30 सितंबर: पांच दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें अवकाश सूची

नई दिल्ली: बैंक बंद होने से लोगों के बहुत सारे लेनदेन और अन्य बैंकिंग कार्य रुक जाते हैं. जिससे उन्हें समस्याओं से दोचार होना पड़ता है. यही वजह है कि बैंकों में अवकाश से पहले ही लोग अपने सारे काम करवाने की कोशिश करते हैं. इस सप्ताह भी देश के कुछ शहरों में बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, इन शहरों में बैंक एक क्षेत्रीय उत्सव के कारण बंद रहेंगे.

आरबीआई ने एक क्षेत्रीय उत्सव के कारण इस सप्ताह में केवल एक बैंक अवकाश घोषित किया है. RBI की बैंक अवकाश सूची के अनुसार, यूनिटेरियन (Unitarian) वर्षगांठ दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू-श्रीनगर के सभी निजी और सार्वजनिक बैंक गुरुवार, 18 सितंबर को बंद रहेंगे. RBI ने यह भी अनिवार्य किया है कि प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी, जबकि रविवार को सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों के लिए अवकाश रहेगा.

सितंबर में बैंक अवकाश