प.बंगाल: बांग्लादेशी अभिनेत्री को दुर्गा पूजा कार्निवल की अतिथि बनाने पर भाजपा ने किया विरोध- प्रदर्शन

भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शनिवार को दुर्गापुर अनुमंडल प्रशासक सौरव चटर्जी के कार्यालय और एसडीओ बंगले के सामने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने किया.

इसके बाद विवाद शुरू हो गया. विवाद इस बात शुरू हुई कि जया अहसन मंच पर क्यों थीं? भाजपा ने आरोप लगाया कि दुर्गापुर कार्निवल में एक बांग्लादेशी अभिनेत्री को लाकर माँ दुर्गा का अपमान किया गया. वे आरोप लगाने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि, सड़कों पर उतर आए. उन्होंने दुर्गापुर उप-मंडल प्रशासक के इस्तीफे की भी मांग की.

दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गा पूजा समापन के बाद कार्निवल का आयोजन किया गया. बांग्लादेश की लोकप्रिय अभिनेत्री जया अहसन को कार्निवल इसमें आमंत्रित किया गया. अभिनेत्री ने एलईडी लाइटों से जगमगाते मंच पर रवींद्र संगीत की दो पंक्तियाँ गाईं और दर्शकों को संबोधित किया.

उन्होंने आरोप लगाया, 'राज्य सरकार के पूजा कार्निवल के मंच पर एक बांग्लादेशी नागरिक को आमंत्रित करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना और संदिग्ध फैसला है. राज्य के अपने कलाकारों और संस्कृति की अनदेखी करके बाहर से सितारों को लाकर ग्लैमर दिखाना बंगाली कलाकारों का अपमान है.' भाजपा ने आज के विरोध कार्यक्रम में 'बांग्लादेश का गौरव, बंगाली मंच पर विदेशी क्यों?' का नारा भी लगाया. मौजूद कार्यकर्ताओं ने तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया.

लेकिन तृणमूल ने भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया. जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा बंगाली संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, 'कलाकार की न कोई जाति होती है न कोई धर्म न कोई बंधन. जया अहसन जैसी कलाकार का दुर्गापुर जैसे शहर में आना सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है. इसे राजनीति के रंग में नहीं रंगना चाहिए.'

नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'भाजपा बार-बार बंगाल की संस्कृति को कलंकित कर रही है. बंगाल की जनता इसका न्याय करेगी.' हालाँकि, अभिनेत्री जया अहसन और दुर्गापुर उप-मंडल प्रशासक सौरभ चटर्जी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया.