ETV Bharat / bharat

प.बंगाल: बांग्लादेशी अभिनेत्री को दुर्गा पूजा कार्निवल की अतिथि बनाने पर भाजपा ने किया विरोध- प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कार्निवल के आयोजन में बांग्लादेशी अभिनेत्री जया अहसन को आमंत्रित करने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन किया.

BANGLADESHI ACTRESS BJP PROTESTS
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गा पूजा समापन के बाद कार्निवल का आयोजन किया गया. बांग्लादेश की लोकप्रिय अभिनेत्री जया अहसन को कार्निवल इसमें आमंत्रित किया गया. अभिनेत्री ने एलईडी लाइटों से जगमगाते मंच पर रवींद्र संगीत की दो पंक्तियाँ गाईं और दर्शकों को संबोधित किया.

इसके बाद विवाद शुरू हो गया. विवाद इस बात शुरू हुई कि जया अहसन मंच पर क्यों थीं? भाजपा ने आरोप लगाया कि दुर्गापुर कार्निवल में एक बांग्लादेशी अभिनेत्री को लाकर माँ दुर्गा का अपमान किया गया. वे आरोप लगाने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि, सड़कों पर उतर आए. उन्होंने दुर्गापुर उप-मंडल प्रशासक के इस्तीफे की भी मांग की.

भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शनिवार को दुर्गापुर अनुमंडल प्रशासक सौरव चटर्जी के कार्यालय और एसडीओ बंगले के सामने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया. भाजपा के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने किया.

उन्होंने आरोप लगाया, 'राज्य सरकार के पूजा कार्निवल के मंच पर एक बांग्लादेशी नागरिक को आमंत्रित करना बेहद गैर-जिम्मेदाराना और संदिग्ध फैसला है. राज्य के अपने कलाकारों और संस्कृति की अनदेखी करके बाहर से सितारों को लाकर ग्लैमर दिखाना बंगाली कलाकारों का अपमान है.' भाजपा ने आज के विरोध कार्यक्रम में 'बांग्लादेश का गौरव, बंगाली मंच पर विदेशी क्यों?' का नारा भी लगाया. मौजूद कार्यकर्ताओं ने तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने प्रशासन के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया.

लेकिन तृणमूल ने भाजपा के इस विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया. जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा बंगाली संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, 'कलाकार की न कोई जाति होती है न कोई धर्म न कोई बंधन. जया अहसन जैसी कलाकार का दुर्गापुर जैसे शहर में आना सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है. इसे राजनीति के रंग में नहीं रंगना चाहिए.'

नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'भाजपा बार-बार बंगाल की संस्कृति को कलंकित कर रही है. बंगाल की जनता इसका न्याय करेगी.' हालाँकि, अभिनेत्री जया अहसन और दुर्गापुर उप-मंडल प्रशासक सौरभ चटर्जी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया.

ये भी पढ़ें- 'बंगाल की खोई हुई 'सोनार बांग्ला' की गरिमा...' , कोलकाता पहुंचे अमित शाह ने दुर्गा से प्रार्थना की

For All Latest Updates

TAGGED:

JAYA AHSAN CARNIVAL GUESTBJP PROTESTS IN WEST BENGALबांग्लादेशी अभिनेत्री जया अहसनकार्निवल अतिथि भाजपा विरोधBANGLADESHI ACTRESS BJP PROTESTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.