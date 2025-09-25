ETV Bharat / bharat

प्रांजय गुहा ठाकुरता की याचिका पर अडानी के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगी रोक हटी

जज ने अपने आदेश में कहा था कि संबंधित पत्रकारों का पक्ष सुने बगैर न्यूज आर्टिकल और वीडियो डिलीट करने का आदेश उचित नहीं था.

अडानी के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगी रोक हटी
अडानी के खिलाफ रिपोर्टिंग पर लगी रोक हटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 8:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने अडानी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दिया है. जज सुनील चौधरी ने कहा कि जब तक सीनियर सिविल जज कोई नया आदेश जारी नहीं करते तब तक ये रोक जारी रहेगी. जज सुनील चौधरी ने ये आदेश स्वतंत्र पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुरता की याचिका पर दिया है.

जज सुनील चौधरी ने 24 सितंबर को ठाकुरता की याचिका पऱ फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान अडानी इंटरप्राइजेज की ओर से पेश वकीलों ने कहा था कि अगर दोनों पक्षों की सहमति हो तो वे 6 सितंबर के सिविल जज के आदेश को लेकर कोई निरोधात्मक कदम नहीं उठाएंगे. इस पर प्रांजय गुहा ठाकुरता की ओर से पेश वकील अपर गुप्ता ने कहा था कि इससे कई मीडिया आउटलेट में छपे उनके आलेख को दोबारा छापने में कोई मदद नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा था कि इस मसले पर वकील त्रिदिप पेस दलीलें पेश कर चुके हैं, इसलिए इस पर कोर्ट आदेश जारी करे.

''वीडियो डिलीट करने का आदेश उचित नहीं था'': बता दें कि 18 सितंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल ने चार पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अडानी से जुड़ी रिपोर्टिंग पर रोक के सीनियर सिविल जज के आदेश पर रोक लगा दिया था. जज आशीष अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा था कि संबंधित पत्रकारों का पक्ष सुने बगैर न्यूज आर्टिकल और वीडियो डिलीट करने का आदेश उचित नहीं था.

यूट्यूब पत्रकारों के वकील का पक्ष: सुनवाई के दौरान यूट्यूब पत्रकारों की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर और नकुल गांधी ने कहा कि जून 2024 के आर्टिकल को लेकर एकतरफा निरोधात्मक आदेश हासिल किया गया. आखिर क्या जल्दबाजी थी. दो या तीन दिनों की भी नोटिस क्यों नहीं दी गई. सीनियर सिविल जज को याचिकाकर्ताओं का भी पक्ष सुनना चाहिए था. उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़े मीडिया हाउस चलाने वाली कंपनी कह रही है कि वो इन खबरों से संकट में है. सीनियर सिविल जज के आदेश की वजह से यूट्यूब ने कई वीडियो डिलीट करने को कहा है. वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अडानी इंटरप्राइजेज एक कंपनी है और आर्टिकल किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है. आर्टिकल में अडानी इंटरप्राइजेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है.

सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने 6 सितंबर को अडानी से जुड़े सभी रिपोर्ट और वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया था. उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी संबंधित पत्रकारों को नोटिस भेजकर यूट्यूब वीडियो डिलीट करने को कहा था. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीनियर सिविल जज के आदेश के बाद जिन प्रमुख यूट्यूब चैनलों को अडानी से संबंधित वीडियो हटाने को कहा था, उनमें न्यूज लाउंड्री, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, रवीश कुमार ऑफिशियल, द देशभक्त, दीपक शर्मा, प्रज्ञा का पन्ना, अजीत अंजुम, एचडब्ल्यू न्यूज इंग्लिश और प्रांजय आनलाइन प्रमुख रुप से शामिल हैं.

