'प्रतिबंध आदर्श या व्यावहारिक नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों बनाने के लिए सशर्त मंजूरी दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सर्टिफाइट मैन्युफैक्चर्रस को इस शर्त पर ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दी है कि दिल्ली-एनसीआर में बिना अनुमति के इनकी बिक्री नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाना जरूरी है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक या आदर्श नहीं है.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल थे. पीठ ने केंद्र से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध पर नए सिरे से विचार करने को कहा.

पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले दिल्ली सरकार, निर्माताओं और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि जहां जहरीले वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सर्वोपरि है, वहीं वर्कर्स की आजीविका की चिंताएं और व्यावहारिक प्रवर्तन चुनौतियां भी अंतिम नीति का मार्गदर्शन करेंगी.

पीठ ने कहा, "इस बीच, हम उन निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति देते हैं जिनके पास राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) के साथ-साथ पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO ) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे का सर्टिफिकेट है."

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हालांकि, यह निर्माताओं द्वारा इस अदालत के समक्ष एक वचनबद्धता के अधीन होगा कि इस न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेश तक, वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में अपने पटाखे नहीं बेचेंगे." पीठ ने सुझाव दिया कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कार्यरत वर्कर्स के आजीविका के अधिकार और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन शायद ही हो पाता है, एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाना आवश्यक है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श. पीठ ने बिहार में खनन पर प्रतिबंध का उदाहरण दिया, जिसने अनजाने में शक्तिशाली अवैध खनन माफियाओं को जन्म दिया.

पीठ ने कहा कि यह उचित होगा कि केंद्र सरकार-दिल्ली सरकार पटाखा निर्माताओं और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों को साथ लेकर कोई समाधान निकाले. पीठ ने कहा, "जैसा कि अनुभव किया गया है, पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद, प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सका." साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है.