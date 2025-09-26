ETV Bharat / bharat

बलिया के भाजपा नेता और सहयोगी की राजस्थान में हत्या, कुएं से बरामद हुए दोनों के शव

ठगों ने सस्ता जेनरेटर दिलाने का झांसा देकर बुलाया था, राजस्थान के शाहजहांपुर की गई हत्या

भाजपा नेता अशोक सिंह और उनके सहयोगी की राजस्थान में हत्या.
भाजपा नेता अशोक सिंह और उनके सहयोगी की राजस्थान में हत्या. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 1:06 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलिया: भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह और उनके एक साथी की राजस्थान में हत्या कर दी गई. दोनों के शव राजस्थान के शाहजहांपुर इलाके में अलग-अलग कुंओं से मिले हैं. अशोक सिंह 19 सितंबर को जयपुर के लिए निकले थे. पुलिस की छानबीन और परिजनों से बातचीत में यह सामने आया है कि अशोक सिंह को ठगों ने 9 लाख का जेनरेटर 3.5 लाख में देने का झांसा दिया था. अशोक सिंह एक शोरूम के मालिक भी थे. उनके भाई निर्भय नारायण सिंह IRS अफसर हैं.

रेलवे में अफसर भाई निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि 19 सितंबर को अशोक शोरूम में मिस्त्री विकास के साथ बलिया से जयपुर निकले थे. दो दिन बाद दोनों के मोबाइल बंद हो गए. परिजनों को अनहोनी का आशंका हुई. जिसके बाद 21 सितंबर को दिल्ली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. राजस्थान पुलिस ने लोकेशन के आधार पर खोजबीन शुरू की. अशोक तथा विकास की लास्ट लोकेशन कोटपुतली के पास शाहजहांपुर में मिली.

इस बीच सांसेडी से जौनाचया खुर्द के बीच एक खेत में कुंए से तेज बदबू आने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली. पुलिस ने शव कुंए से बाहर निकलवाया. इसके बाद आसपास तालाशी शुरू की तो शाहजहांपुर में ही वृंदावन के पीछे दूसरे कुंए से भी शव बरामद हुआ. शवों की शिनाख्त कराई. ये अशोक और विकास कुमार के थे.

पुलिस की छानबीन में पता चला है कि ठगों ने अशोक को सस्ता जेनरेटर देने का लालच दिया था. इससे वे ठगों के जाल में फंस गए. शाहजहांपुर पुलिस ने दोनों शव परिजनों को सुपर्द कर दिए हैं. अशोक सिंह के शव का लखनऊ में अंतिक संस्कार किया गया. जबकि विकास का अंतिम संस्कार बलिया में गुरुवार रात हुआ. राजस्थान की पुलिस ने बलिया पुलिस से संपर्क किया है. साथ ही ठगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

यह भी पढ़ें: बस्ती में धार्मिक झंडा लगाने के विवाद में दो पक्ष आए आमने-सामने, शरारती तत्वों ने बाइक में लगाई आग

Last Updated : September 26, 2025 at 1:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BALLIA BJP LEADER RAJASTHAN MURDERBJP LEADER MURDERED IN RAJASTHANBALLIA ASHOK SINGH MURDERRAJASTHAN SHAHJAHANPUR MURDERMURDER OF BJP LEADER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.