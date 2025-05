ETV Bharat / bharat

जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बड़ा हादसा, B ब्लॉक का एक हिस्सा गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका - MGM HOSPITAL JAMSHEDPUR

अस्पताल का गिरा हिस्सा ( ईटीवी भारत )

Published : May 3, 2025 at 4:46 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 5:03 PM IST

जमशेदपुर: कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल के B ब्लॉक का एक हिस्सा गिरा गया है. इसमें कई मरीजों के दबे होने की आशंका है, इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है. जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक वार्ड की छत गिर जाने से अफरा तफरी मच गई है. कहा जा रहा है कि साकची में स्थित एमजीएम के मेडिसिन विभाग का पहले से जर्जर भवन का हिस्सा अचानक से गिर गया. इसमें चार मरीज दब गए. चार मरीजों के दबे होने की आशंका. रेस्क्यू टीम की मदद से मलबे में दबी बुजुर्ग महिला को निकाल लिया गया है. जिसकी हालत गंभीर हैं. वहीं एक पुरुष को भी सुरक्षित निकाला लिया गया है जो घायल है. अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान (ईटीवी भारत) पहले से जर्जर था भवन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अस्पताल का ये हिस्सा काफी पहले से जर्जर स्थिति में था, लेकिन इसके बाद भी वहां मरीजों को रखा जा रहा था. लोगों का कहना है जर्जर हिस्से को लेकर कई बार शिकायत भी की गई थी. लेकिन इसके बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हुई थी. अस्पताल का मलबा (ईटीवी भारत) हादसे के बाद मची अफरा तफरी

