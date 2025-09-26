लाखों में एक को होता है ये ट्यूमर, उज्जैन में 6 डॉक्टर जुटे तब निकाल पाए, पढ़िए लक्षण
उज्जैन में 55 वर्षीय महिला के पेट में निकला दुर्लभ प्रकार का ट्युमर Intraperitoneal Teratoma, लाखों रुपए का ऑपरेशन उज्जैन के डॉक्टरों ने किया फ्री.
Published : September 26, 2025 at 6:56 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में 55 वर्षीय महिला का 2 साल से दर्द कर रहे पेट मे से दुर्लभ प्रकार का ट्युमर Intraperitoneal Teratoma निकला है. यह एक ऐसा ट्यूमर है, जो बताया जाता है कि लाखों लोगों में से एक को होता है. निजी अस्पतालों में लाखों रुपयों में होने वाले इस इलाज को उज्जैन के सरकारी अस्पताल में 6 डॉक्टरों की टीम ने सफल किया और महिला के पेट से लगभग 4X3 cm का ट्यूमर निकाला है. शासकीय चरक भवन में निशुल्क हुए इस दुर्लभ प्रकार के ट्युमर के इलाज को लेकर अब डॉक्टर की टी की सभी जगह चर्चा है. जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर की टीम का और क्या होते हैं इस दुर्लभ ट्यूमर के लक्षण.
सीएमएचओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) डॉ अशोक कुमार पटेल ने ETV भारत से चर्चा में बताया "बालाघाट निवासी महिला जमुना देउरकर जिनकी उम्र 55 वर्ष है. चरक भवन अस्पताल में 9 सितंबर को एडमिट हुईं थी. उन्हें 22 सितंबर को ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया. महिला को लगभग 2 वर्षों से पेट में दर्द की शिकायत थी. उन्हें Intraperitoneal Teratoma (Rare Type of Germ Cell Tumor) था, जो कि दुर्लभ प्रकार का ट्युमर होता है.
जो एक से लगभग 5 लाख व्यक्तियों में से एक को होता है. इसके इलाज के लिए नागपुर के निजी अस्पताल में 4 से 5 लाख का खर्च बताया गया था. इसी दुर्लभ ट्यूमर का ऑपरेशन उज्जैन के डॉक्टरों ने निशुल्क किया. ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है.
4X3 CM का ट्यूमर
ऑपरेशन करने वाले शासकीय चरक भवन अस्पताल के डॉ एके सिंह ने कहा "मरीज को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए, तब उसे शुगर और बीपी की समस्या भी थी. मरीज को सर्जरी विभाग में जांच व सीटी स्कैन करवाया गया, जिसमें गठान समझ आई. ये ट्यूमर दिखता नहीं है. रिपोर्ट के माध्यम से पेट दर्द और गठान से इसके बारे में संभावना जताई गई. लगभग 4X3 cm. का ट्यूमर सफलता पूर्वक निकाला गया. इसके लक्षण पेट दर्द, गठान, सूजन हैं, इसलिए समझ नहीं आ पाता कि अंदर क्या बीमारी बढ़ रही है."
कैसा होता है ये ट्यूमर?
डॉक्टर एके सिंह ने कहा "ये ट्यूमर का नाम Intraperitoneal Teratoma है. जो शरीर मे किसी भी जगह हो सकता है। पेट मे होने से ये Intraperitoneal Teratoma कहलाता है. यह जन्म से पूर्व नवजात शिशुओं में बन सकता है, ये कैंसर युक्त भी जो सकता है. ये दांत, बाल, हड्डी, मासंपेशियों से बना होता है. जर्म सेल्स से बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है, वरना तेजी से बढ़ने वाला ट्यूमर होता है."
जानिए डॉक्टर टीम के नाम
CMHO अशोक कुमार पटेल ने डॉक्टर की टीम के नाम बताए, जिन्होंने ये सफल ऑपरेशन किया. उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अध्यक्ष डॉ. संगीता पलसानिया ने बताया कि वरिष्ठ सर्जन डॉ. मुंशी खान के नेतृत्व में डॉ. ए.के. सिंह, डॉ. शुभम विस्वास एवं निश्चेतना विभाग के डॉ. दिनेश सिसौदिया, डॉ. सपना शर्मा, डॉ. बी.एस. दांगी द्वारा ऑपरेशन किया गया. जिनके साथ सहयोगी स्टाफ में अमिता गांगुली, ओ.टी. इंचार्ज व यमुना यदुवंशी आईसीयू इंचार्ज ओ.टी. एवं सुनील, स्वाति, रितु, अर्चना, माया, तपन, सचिन, चंदन, राजेश, रामकन्या, मुकेश आदि स्टाफ उपस्थित रहा.