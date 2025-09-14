ETV Bharat / bharat

आजादी के बाद पहली बार आइजोल पहुंची ट्रेन, जानिए बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना के बारे में

परियोजना का संक्षिप्त इतिहास प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में रेल संपर्क का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. मिज़ोरम देश का एक राज्य है. यह पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है.

परियोजना के लाभ यात्री सुविधा के अलावा, यह लाइन माल ढुलाई में भी सुधार करेगी, बांस और बागवानी जैसे स्थानीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोलेगी, तथा पर्यटन और रोजगार को मजबूत बढ़ावा देगी.

इसकी सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक पुल संख्या 196 है, जो 104 मीटर ऊंचा है - जो कि कुतुब मीनार से 42 मीटर अधिक ऊंचा है. जब ट्रेन इस ब्रिज से गुजरेगी तो यह क्षण पर्यटकों और लोगों को रेलवे की अद्भुत क्षमता को दर्शाएगी. इस रेल लाइन से मिजोरम को जहां नई कनेक्टिविटी मिलेगी तो वहीं मिजोरम जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी.

यह निर्माण एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसमें से एक पुल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है. इन कठिन बाधाओं के बावजूद, एनएफआर (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) ने सफलतापूर्वक इस लाइन को पूरा कर लिया, जिसमें 12.853 किलोमीटर तक फैली 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल, 87 छोटे पुल, पांच सड़क ओवरब्रिज और नौ सड़क अंडरब्रिज शामिल हैं.

हैदराबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल में 9000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इनमें सबसे प्रमुख बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन है. 8000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित यह 51 किलोमीटर लंबी लाइन आजादी के बाद पहली बार आइजोल को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी.

उत्तर में इसकी सीमा असम, त्रिपुरा और मणिपुर से भी लगती है. राज्य का लगभग पूरा परिवहन सड़क नेटवर्क पर निर्भर करता है.

मिजोरम राज्य को मई 2016 में भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क पर लाया गया था, जिसमें असम के कटखल से मिजोरम में बैराबी (असम-मिजोरम सीमा के पास) तक 84 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का गेज परिवर्तन किया गया था.

राज्य की राजधानी आइजोल तक रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से लगातार मांग की जा रही थी.

1999 में प्रारंभिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई

इसको लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा सितम्बर 1999 में प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह-यातायात (PET) सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई. लेकिन सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित मार्ग घने वन क्षेत्रों से होकर गुजरता था, जहां पहुंचना कठिन था और दृश्यता कम होने के साथ ही स्थानीय निवासियों द्वारा आंदोलन और धमकी भी दी जाती थी.

चूंकि पीईटी सर्वेक्षण व्यवहार्य नहीं पाया गया, इसलिए रेलवे बोर्ड से इसे पुनरीक्षण इंजीनियरिंग-सह-यातायात (RET) सर्वेक्षण में बदलने का अनुरोध किया गया, जिस पर रेलवे बोर्ड ने जुलाई 2003 में सहमति व्यक्त की. बैराबी-सैरांग रेल संपर्क के लिए आरईटी सर्वेक्षण मार्च 2006 में पूरा करके एन.एफ. रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया गया. निर्माण-पूर्व सर्वेक्षण के लिए आंशिक विस्तृत अनुमान मई 2008 में 9.15 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया था.

नई लाइन परियोजना, बैराबी-सैरांग, पिंक बुक 2009-10 में प्रकाशित हुई

मिजोरम और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2008-09 में इस परियोजना को “राष्ट्रीय परियोजना” घोषित किया. भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अप्रैल 2011 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था और राज्य सरकार द्वारा मार्च 2013 से जनवरी 2014 के बीच भागों में भूमि एन.एफ. रेलवे को सौंप दी गई थी. एनएफआर ने 2014-2015 तक भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया तथा 2015-16 में पूर्ण पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गया. बैराबी से सैरांग (मिजोरम) तक नई ब्रॉड गेज लाइन की आधारशिला 29 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी.

पीएम मोदी पूर्वोत्तर में रेलवे के बुनियादी ढांचे को महत्व दे रहे

केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने पूर्वोत्तर के रेलवे विकास के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि पर भी जोर दिया. 2014 से पहले सालाना 2,000 करोड़ रुपये था जो बढ़कर अब लगभग 10,000 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

