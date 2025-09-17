जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल ने रामबन-गूल रोड पर बेली ब्रिज का उद्घाटन किया
जम्मू-कश्मीर में रामबन-गूल रोड ब्रिज के चालू होने से आसपास के 1.5 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.
Published : September 17, 2025 at 2:51 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू क्षेत्र में रामबन-गूल मार्ग पर 150 फुट लंबे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया. इससे क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा. व्हाइट नाइट कोर के इंजीनियर सैनिकों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नागरिक प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके रामबन जिले के मेत्रा में 150 फीट लंबे दो मंजिला अतिरिक्त चौड़े बेली पुल का निर्माण पूरा कर लिया है.
एलजी ने एक्स पर कहा, 'रामबन-गूल रोड पर बेली ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया. यह पुल आशा का प्रतीक है और रामबन, संगलदान और गूल क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए जीवन रेखा है. इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जीवनयापन आसान होगा.'
Virtually inaugurated a Bailey Bridge on the Ramban-Gool road. The bridge is a symbol of hope and lifeline for around 1.5 lakh people living in Ramban, Sangaldan, and Gool areas. It will boost connectivity and enhance the ease of living. pic.twitter.com/NzFSYFY6Cj— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) September 17, 2025
उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. इससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. आर्थिक कठिनाइयां आई हैं तथा गूल, संगलदान और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर व्यवधान पहुंचा.
उन्होंने कहा, 'सेना के बहादुर इंजीनियरों ने इस पुल के निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया. यह बेली ब्रिज भारतीय सेना के समर्पण, विशेषज्ञता और अटूट सेवा का प्रमाण है.' सिन्हा ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा प्रभावित समुदायों को महत्वपूर्ण संपर्क और सहायता प्रदान करने से भी इस पूरे क्षेत्र में नई आशा जगी है.
रक्षा जनसंपर्क अधिकारी जम्मू ने बताया कि रामबन जिले में हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण रियासी के रामबन क्षेत्र में करोल-मैत्रा रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बह गया. पीआरओ ने कहा कि यह पुल महत्वपूर्ण संपर्क लिंक को बहाल करता है, जिससे आवश्यक आपूर्ति, आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय यातायात का सुचारू आवागमन सुनिश्चित होता है.