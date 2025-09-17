ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल ने रामबन-गूल रोड पर बेली ब्रिज का उद्घाटन किया

जम्मू-कश्मीर में रामबन-गूल रोड ब्रिज के चालू होने से आसपास के 1.5 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

जम्मू-कश्मीर में रामबन-गूल रोड पर बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया (Office of LG J&K)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को जम्मू क्षेत्र में रामबन-गूल मार्ग पर 150 फुट लंबे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया. इससे क्षेत्र में संपर्क बढ़ेगा. व्हाइट नाइट कोर के इंजीनियर सैनिकों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नागरिक प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके रामबन जिले के मेत्रा में 150 फीट लंबे दो मंजिला अतिरिक्त चौड़े बेली पुल का निर्माण पूरा कर लिया है.

एलजी ने एक्स पर कहा, 'रामबन-गूल रोड पर बेली ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया. यह पुल आशा का प्रतीक है और रामबन, संगलदान और गूल क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों के लिए जीवन रेखा है. इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जीवनयापन आसान होगा.'

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. इससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. आर्थिक कठिनाइयां आई हैं तथा गूल, संगलदान और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर व्यवधान पहुंचा.

उन्होंने कहा, 'सेना के बहादुर इंजीनियरों ने इस पुल के निर्माण के लिए अथक परिश्रम किया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया. यह बेली ब्रिज भारतीय सेना के समर्पण, विशेषज्ञता और अटूट सेवा का प्रमाण है.' सिन्हा ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा प्रभावित समुदायों को महत्वपूर्ण संपर्क और सहायता प्रदान करने से भी इस पूरे क्षेत्र में नई आशा जगी है.

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी जम्मू ने बताया कि रामबन जिले में हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण रियासी के रामबन क्षेत्र में करोल-मैत्रा रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बह गया. पीआरओ ने कहा कि यह पुल महत्वपूर्ण संपर्क लिंक को बहाल करता है, जिससे आवश्यक आपूर्ति, आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय यातायात का सुचारू आवागमन सुनिश्चित होता है.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: भूस्खलन और भारी बारिश से राजौरी में सड़क क्षतिग्रस्त

