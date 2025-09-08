ETV Bharat / bharat

पागल कुत्ते ने 15 लोगों को काटा, घायलों में 11 ब्लाइंड बच्चे भी शामिल

बेंगलुरु: कर्नाटक के बागलकोट शहर में एक पागल कुत्ते के हमले में लगभग 15 लोग घायल हो गए. इस घटना से स्थानीय लोग चिंतित हैं इसमें ब्लाइंड स्कूल के 11 बच्चे भी शामिल हैं. घायल हुए बच्चे नवानगर में APMC के पास संजीविनी ब्लाइंड चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ते हैं.

जानकारी के मुताबित कुत्ते ने एक लड़के को कल काटा था, जबकि बाकी लोगों को सोमवार सुबह काटकर घायल कर दिया. फिलहाल घटना में घायल हुए बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद आस-पास आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों ने APMC से उचित कार्रवाई करने की अपील की है.

इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ महेश ने बताया कि पागल कुत्ते के काटने से लगभग 15 घायल लोग इलाज के लिए आए थे. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सभी को एक ही कुत्ते ने काटा हो. काटने के तरीके को देखते हुए लगता है कि यह पागल कुत्ता है.

पांच गंभीर रूप से घायल

काटने के तरीके को देखते हुए यह कैटेगरी-3 का काटने का मामला है. यानी गंभीर है. हमने उन सभी लोगों को टीटी इंजेक्शन और रेबीज का टीका लगाया है, जिन्हें कुत्ते ने काटा था. पांच गंभीर रूप से घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. बाकी 10 लोगों का इलाज कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है. इलाज के लिए भर्ती पांच गंभीर रूप से घायल लोगों पर नजर रखी जा रही है.