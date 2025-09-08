ETV Bharat / bharat

पागल कुत्ते ने 15 लोगों को काटा, घायलों में 11 ब्लाइंड बच्चे भी शामिल

बागलकोट शहर में एक पागल कुत्ते ने 15 लोगों को काट लिया. इनमें से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

पागल कुत्ते ने 15 लोगों को काटा (सांकेतिक तस्वीर IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 8:12 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के बागलकोट शहर में एक पागल कुत्ते के हमले में लगभग 15 लोग घायल हो गए. इस घटना से स्थानीय लोग चिंतित हैं इसमें ब्लाइंड स्कूल के 11 बच्चे भी शामिल हैं. घायल हुए बच्चे नवानगर में APMC के पास संजीविनी ब्लाइंड चिल्ड्रन स्कूल में पढ़ते हैं.

जानकारी के मुताबित कुत्ते ने एक लड़के को कल काटा था, जबकि बाकी लोगों को सोमवार सुबह काटकर घायल कर दिया. फिलहाल घटना में घायल हुए बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद आस-पास आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों ने APMC से उचित कार्रवाई करने की अपील की है.

इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट सर्जन डॉ महेश ने बताया कि पागल कुत्ते के काटने से लगभग 15 घायल लोग इलाज के लिए आए थे. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सभी को एक ही कुत्ते ने काटा हो. काटने के तरीके को देखते हुए लगता है कि यह पागल कुत्ता है.

पांच गंभीर रूप से घायल
काटने के तरीके को देखते हुए यह कैटेगरी-3 का काटने का मामला है. यानी गंभीर है. हमने उन सभी लोगों को टीटी इंजेक्शन और रेबीज का टीका लगाया है, जिन्हें कुत्ते ने काटा था. पांच गंभीर रूप से घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है. बाकी 10 लोगों का इलाज कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है. इलाज के लिए भर्ती पांच गंभीर रूप से घायल लोगों पर नजर रखी जा रही है.

सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग
संजीविनी ब्लाइंड स्कूल की शिक्षिका हेमवती ने बताया कि स्कूल के आस-पास कुत्तों की संख्या बढ़ गई है. दृष्टिबाधित बच्चे अपने घरों में भी होते हैं, फिर भी कुत्ते आकर उन्हें काट रहे हैं. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सरकार से उचित कार्रवाई करने और बच्चों को कुत्तों के हमलों से बचाने की मांग की है.

दिल्ली में डॉग लवर्स का प्रदर्शन
बता दें कि यह घटना ऐसे समय में आई है, जब हाल ही में हाई कोर्ट ने दिल्ली -NCR में सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्ते के भीतर सड़कों से उठाकर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा बनाए जाने वाले आश्रय स्थलों में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर डॉग लवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया था.

