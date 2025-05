ETV Bharat / bharat

15 कुंतल फूलों से सजा बदरीनाथ मंदिर, कल खुलेंगे बदरी विशाल के कपाट, जानिए कब क्या होगा? - UTTARAKHAND CHAR DHAM YATRA

बदरीनाथ मंदिर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 3, 2025 at 2:31 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 2:43 PM IST 3 Min Read

चमोली: उत्तराखंड के चौथे धाम बदरीनाथ मंदिर के कपाट कल रविवार चार मई को खुलने जा रहे है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है. कपाट खुलने की प्रक्रियाओं के तहत आज शनिवार तीन मई को भगवान उद्धव और गरुड़ उत्सव डोलियां के अलावा आदि गुरु शंकराचार्य जी गद्दी परम्परा अनुसार बदरीनाथ धाम पहुंच गई हैं. जबकि भगवान कुबेर जी की उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए बामणी गांव स्थित मां नंदा देवी मंदिर में पहुंच गई है. बदरीनाथ धाम के कपाटोत्सव के लिए बीकेटीसी (बदरी केदार मंदिर समीति) की ओर से भगवान बदरी विशाल के मंदिर को 15 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया है. सुबह 6 बजे भगवान बदरी विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. श्री बदरीनाथ धाम कपाट खुलने का कार्यक्रम

Last Updated : May 3, 2025 at 2:43 PM IST