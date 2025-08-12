ETV Bharat / bharat

14 अगस्त तक रोकी गई बदरीनाथ यात्रा, हेमकुंड साहिब यात्रा पर भी रोक, जानिये वजह - BADRINATH YATRA

चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बताया यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा रोकी गई है.

Rain in Chamoli district
14 अगस्त तक रोकी गई बदरीनाथ यात्रा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 8:05 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 8:39 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. जिसे देखते केदारनाथ यात्रा को 14 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है. इसके साथ ही बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पहले से ही बंद है. इस तरह कहे तो उत्तराखंड में बारिश के कारण चारधाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है.

चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार बारिश हो रही है. जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही है. जिससे बदरीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है. खास कर भनेरपानी, कमेडा वाले इलाकों में भूस्खलन की वजह से हाईवे बाधित हो रहा है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.

चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बताया यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आगामी 14 अगस्त तक बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा तमाम ट्रेकिंग स्थलों और रूट्स पर रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा जिला प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने चारधाम यात्रियों से भी सुरक्षित रहने की अपील की है.चमोली डीएम संदीप तिवारी ने कहा जिला प्रशासन हालातों पर नजर बनाये हुए हैं. बाधित हाईवे को खोलने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. पुलिस के साथ ही दूसरी टीमें ग्राउंड पर हैं.

जिला प्रशसान ने नेशनल हाईवे के NH डेंजर जोन्स पर 24x7 मशीनें तैनात कर दी हैं. इसके साथ ही टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये गये हैं. जिला प्रशासन ने नदियों के जल स्तर की भी लगातार निगरानी कर रहा है. साथ ही स्थानीय लोगों से भी नदियों के किनारों से दूरी बनाने की अपील जिला प्रशासन की ओर से की कई है.

बता दें उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 12 से 15 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. चमोली जिले में बारिश के अलर्ट को देखते हुए कक्षा 1 से 12 वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 13 और 14 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है.

पढे़ं- उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी -

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं. लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. जिसे देखते केदारनाथ यात्रा को 14 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है. इसके साथ ही बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पहले से ही बंद है. इस तरह कहे तो उत्तराखंड में बारिश के कारण चारधाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है.

चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार बारिश हो रही है. जिसके कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही है. जिससे बदरीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है. खास कर भनेरपानी, कमेडा वाले इलाकों में भूस्खलन की वजह से हाईवे बाधित हो रहा है. जिसे देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.

चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बताया यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आगामी 14 अगस्त तक बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा तमाम ट्रेकिंग स्थलों और रूट्स पर रोक लगाई गई है. उन्होंने कहा जिला प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने चारधाम यात्रियों से भी सुरक्षित रहने की अपील की है.चमोली डीएम संदीप तिवारी ने कहा जिला प्रशासन हालातों पर नजर बनाये हुए हैं. बाधित हाईवे को खोलने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. पुलिस के साथ ही दूसरी टीमें ग्राउंड पर हैं.

जिला प्रशसान ने नेशनल हाईवे के NH डेंजर जोन्स पर 24x7 मशीनें तैनात कर दी हैं. इसके साथ ही टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये गये हैं. जिला प्रशासन ने नदियों के जल स्तर की भी लगातार निगरानी कर रहा है. साथ ही स्थानीय लोगों से भी नदियों के किनारों से दूरी बनाने की अपील जिला प्रशासन की ओर से की कई है.

बता दें उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 12 से 15 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. चमोली जिले में बारिश के अलर्ट को देखते हुए कक्षा 1 से 12 वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 13 और 14 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है.

पढे़ं- उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी -

Last Updated : August 12, 2025 at 8:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बदरीनाथ यात्रा पर रोकहेमकुंड साहिब यात्रा रोकचमोली जिले में बारिशचमोली डीएम संदीप तिवारीBADRINATH YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.