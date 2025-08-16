गुवाहाटी: असम ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बीच एकरूपता और बेहतर दृश्यता के मद्देनजर वर्दी के रंग में बदलाव करने का फैसला लिया गया है. आसमानी नीले रंग की वर्दी को हटाकर अब इसे सफेद करने का फैसला किया गया जो आज से लागू हो गया.

ट्रैफिक पुलिस शनिवार से आधिकारिक तौर पर अपनी पारंपरिक सफेद रंग की वर्दी में लौट आई है. इससे 2017 में शुरू की गई आसमानी नीले रंग की पोशाक का आठ साल का दौर समाप्त हो गया है. पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सुचारू यातायात सुनिश्चित करने में सहयोग करें.

पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) कार्यालय द्वारा घोषित इस निर्णय का उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना, पूरे असम में एकरूपता सुनिश्चित करना और शहर के यातायात कर्मियों के लिए एक अलग पहचान बहाल करना है.

इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) जयंत सारथी बोरा ने एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि पारंपरिक सफेद वर्दी को वापस लाने का निर्णय एक व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया. इसमें यातायात सुरक्षा विशेषज्ञों, जनता और नागरिक समाज के सदस्यों से प्राप्त जानकारी शामिल थी.

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कदम कार्यात्मक आवश्यकताओं, क्षेत्र की स्थितियों और पुलिस कर्मियों, सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों और जनता सहित हितधारकों से प्राप्त फीडबैक की व्यापक समीक्षा के बाद उठाया गया है.

सफेद वर्दी ऐतिहासिक रूप से गुवाहाटी के यातायात प्रबंधन से जुड़ी हुई है. लंबे समय से सड़कों पर सुगमता, दृश्यता और व्यावसायिकता का प्रतीक रही है. प्रेस नोट में कहा गया, 'गुवाहाटी ट्रैफिक पुलिस जनता के प्रति पेशेवर और सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे शहर में सड़क सुरक्षा में सुधार, भीड़भाड़ कम करने और व्यवस्थित यातायात को बढ़ावा देने के प्रयासों में अपना सहयोग दें.'

पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल में 2017 में शुरू की गई आसमानी नीले रंग की वर्दी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई थी. कुछ लोगों ने इसे निजी सुरक्षा गार्डों की पोशाक जैसा बताया था. विशेषज्ञों और जनता से मिली जानकारी के आधार पर सरकार ने मूल सफेद पोशाक को बहाल करने का फैसला किया. इससे गुवाहाटी असम के अन्य जिलों की तर्ज पर आ गया.