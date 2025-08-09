Essay Contest 2025

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ रची गई थी साजिश, बाबूलाल मरांडी जल्द करेंगे बड़ा खुलासा - ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA

बाबूलाल मरांडी के एक पोस्ट से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है. उन्होंने असम सीएम को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA
Published : August 9, 2025 at 8:15 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त असम के सीएम और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी रहे हिमंता बिस्वा सरमा को षडयंत्र कर फंसाने की कोशिश की गई थी. यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही है.

उन्होंने कहा कि इस कोशिश में झारखंड सरकार के सीनियर पुलिस अधिकारी को लगाया गया था, जो दो-दो बार पैसे देकर दिल्ली और गुवाहाटी भेजे गए थे. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इसका खुलासा जल्द ही प्रमाण के साथ करने की बात कही है.

अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसे पुलिस अधिकारी से सचेत रहने की सलाह देते हुए लिखा है कि "मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, क्या ये सब नीच काम आपकी जानकारी में हो रहा था या आपके बिना जानकारी में? आपको इसका खुलासा करना चाहिए.

हेमंत जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो अफसर पद और पैसे की लालच में देश के किसी प्रतिष्ठित ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे मे ऐसी घटिया हरकत और षड्यंत्र करने का दुस्साहस कर सकता है, वो बुरा वक्त आने पर अपने फायदे के लिये आपके साथ भी ऐसा घटिया और गंदा काम नहीं कर सकता?

वैसे आपको बता दूं कि एक समय इन्हीं लोगों ने आपके कार्यकलापों का कच्चा चिट्ठा लिखकर दस्तावेज़ों के साथ सौ से भी ज्यादा नामी-बेनामी शिकायती चिट्ठियां दांये-बांयें हाथ से दस्तखत कर-करवा कर आपके खिलाफ जगह-जगह भेजने-भिजवाने का काम संभाल रखा था.

बेहतर होगा कि अपनी खुद की एजेंसियों को लगवाकर इस बारे में विस्तार से पता करवा लीजिये और फिर भी जानकारी का अभाव रह जाय तो हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर इन सब की जानकारी अपनी आंख से देख-समझ लीजिएगा. हो सकता है ये सब देखकर आपकी आंख खुल जाए और आस्तीन के सांपों को पहचान पाने में दिक्कत न हो."

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान को सही बताते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि इसकी जांच सीटिंग जज से कराए.

उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साक्ष्य होने की बात कही है, उससे साफ है कि यह मामला गंभीर है और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए. एक सवाल के जवाब में शिवपूजन पाठक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के इतने दिनों के बाद इसका खुलासा किए जाने के पीछे साक्ष्य उपलब्ध करना था वह हो चुका है, इसलिए इसे मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए.


