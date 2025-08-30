ETV Bharat / bharat

ट्रंप टैरिफ को रामदेव ने बताया पॉलिटिकल टेररिज्म, जनसंख्या नियंत्रण पर भी दिया बड़ा बयान - BABA RAMDEV STATEMENT

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ने भारत पर जो 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है, उस पर बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है.

बाबा रामदेव. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 6:39 PM IST

हरिद्वार: योग गुरू बाबा रामदेव ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है. बाबा रामदेव ने कहा कि अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगा दी है. अभी कुछ दिनों के अंदर कुछ और नए घटनाक्रम होंगे. बाबा रामदेव का कहना है कि आखिर में डोनाल्ड ट्रंप को ये टैरिफ वापस ही लेना पड़ेगा. इसके अलावा बाबा रामदेव ने आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने सभी हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने की बात कही है.

बाबा रामदेव ने कहा कि जिस तरह के अमेरिका को चीन पर लगाए टैरिफ को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अमेरिका को भारत पर भी लगाए टैरिफ को वापस लेना पड़ेगा. क्योंकि भारत में बहुत बड़ा सामर्थ्य है. भारत भी चीन से कोई कम नहीं है.

कुछ समय से टैरिफ के नाम पर टेररिज्म, एक तरह के राजनीतिक आतंकवाद या फिर तानाशाही कहो, ये सही नहीं है. वक्त आने से इसका समाधान मिल जाएगा. अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार स्वदेशी के सिद्धांत पर राष्ट्र को विकसित करने का पूरा संकल्प और सारे देशवासियों के राष्ट्रहित व राष्ट्रधर्म प्रथम की जो भावना है, वो ही इस देश को आगे लेकर जाएगी. आने वाले 10 से 15 सालों में पूरी दुनिया के मुकाबले भारत सबसे आगे होगा.
-बाबा रामदेव, योग गुरू-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी प्रोडेक्ट्स को बढ़ावा देने की बात कही है. वहीं बाबा रामदेव भी इसी पर जोर दे रहे हैं. इस सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि स्वदेशी को बढ़ावा केवल प्रधानमंत्री या स्वामी रामदेव का नहीं है. यह तो हमारे देश की प्रकृति और संस्कृति है. युगों-युगों से इसी स्वदेशी के दर्शन से हमने स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हासिल की है. आने वाला युग राष्ट्र धर्म भी होगा और युग धर्म भी.

वहीं, हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहा था कि हिंदू परिवारों को तीन-तीन बच्चे पैदा करने चाहिए, यह देश के लिहाज से ठीक है. इस प्रश्न पर रामदेव ने कहा कि वो सन्यासी आदमी है, उनके तो सभी बच्चे हैं. देश के अंदर जनसंख्या का नियंत्रण सभी वर्ग, जाति और समुदायों में एक विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए. भूमि और संसाधन दोनों ही सीमित हैं. ऐसे में असीमित जनसंख्या किसी भी देश के लिए घातक होगी.

बता दें कि, बाबा रामदेव हरिद्वार में दत्त भगवान की शोभायात्रा में शामिल हुए थे, तभी उन्होंने मीडिया से बात की और डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ और मोहन भागवत के बयान पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए.

