तेलंगाना: टेक्नीशियनों की लापरवाही से महिला को ओ की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया
तेलंगाना में लैब टेक्नीशियन की लापरवाही से एक महिला को दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया. महिला की हालत स्थिर है.
Published : September 21, 2025 at 1:28 PM IST
वारंगल: तेलंगाना में खून की कमी से जूझ रही एक महिला लैब टेक्नीशियन की लापरवाही से एक अलग ही समस्या में फंस गई. अस्पताल में इलाज के दौरान महिला को दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया. तबियत बिगड़ने पर शक हुआ फिर जांच की गई जिसमें लापरवाही का खुलासा हुआ. फिर आनन-फानन में डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल कर इलाज किया.
वारंगल के एक अस्पताल में एक मरीज को एक ग्रुप की बजाय दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया. पीड़िता के पति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हनुमानकोंडा जिले के काजीपेट मंडल के अयोध्यापुरम की रहने वाली एक महिला को इस महीने की 16 तारीख को बुखार और साँस लेने में तकलीफ के कारण एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
उसकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में खून की कमी है. 17 तारीख को उसका खून का सैंपल लेकर ब्लड बैंक भेजा गया. तकनीशियनों ने पुष्टि की कि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है. जूनियर डॉक्टरों ने उसी के अनुसार खून लाकर पीड़िता को चढ़ाया. इसी महीने की 18 तारीख को एक और पैकेट खून चढ़ाया गया. पीड़िता ने बताया कि उसका खून 'ओ' पॉजिटिव है, फिर भी वार्ड के कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी.
पीड़िता को पहले से ही पेट दर्द और दस्त शुरू हो गए थे. शनिवार को जब उसे एक और पैकेट खून चढ़ाना था तो वार्ड स्टाफ ने उसके ब्लड ग्रुप के बारे में संदेह दूर करने के लिए ब्लड बैंक में एक और नमूना भेजा. तकनीशियनों ने पुष्टि की कि वह 'ओ' पॉजिटिव था.
डॉक्टरों ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए. चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि एक ग्रुप की जगह दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाने से रक्तस्राव हो सकता है. कभी-कभी चकत्ते और अन्य समस्याएं हो सकती हैं और कुछ लोगों में तो तीन महीने बाद भी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं. इस मामले पर बात करते हुए एमजीएम अधीक्षक डॉ. किशोर कुमार ने कहा, 'हम जांच कर रहे हैं. हमने पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन और ब्लड बैंक के डॉक्टरों की एक जाँच समिति बनाई है. पीड़िता की हालत स्थिर है.'