तेलंगाना: टेक्नीशियनों की लापरवाही से महिला को ओ की जगह बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया

वारंगल: तेलंगाना में खून की कमी से जूझ रही एक महिला लैब टेक्नीशियन की लापरवाही से एक अलग ही समस्या में फंस गई. अस्पताल में इलाज के दौरान महिला को दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया. तबियत बिगड़ने पर शक हुआ फिर जांच की गई जिसमें लापरवाही का खुलासा हुआ. फिर आनन-फानन में डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल कर इलाज किया.

वारंगल के एक अस्पताल में एक मरीज को एक ग्रुप की बजाय दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया. पीड़िता के पति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हनुमानकोंडा जिले के काजीपेट मंडल के अयोध्यापुरम की रहने वाली एक महिला को इस महीने की 16 तारीख को बुखार और साँस लेने में तकलीफ के कारण एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

उसकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में खून की कमी है. 17 तारीख को उसका खून का सैंपल लेकर ब्लड बैंक भेजा गया. तकनीशियनों ने पुष्टि की कि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है. जूनियर डॉक्टरों ने उसी के अनुसार खून लाकर पीड़िता को चढ़ाया. इसी महीने की 18 तारीख को एक और पैकेट खून चढ़ाया गया. पीड़िता ने बताया कि उसका खून 'ओ' पॉजिटिव है, फिर भी वार्ड के कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी.