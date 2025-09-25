ETV Bharat / bharat

अजीम प्रेमजी ने विप्रो परिसर से यातायात की अनुमति देने के CM के अनुरोध को ठुकराया

बेंगलुरु: विप्रो कंपनी के संस्थापक चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने बेंगलुरु स्थित Wipro परिसर से सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुरोध को ठुकरा दिया है. प्रेमजी ने कहा कि यह एक लिस्टेड कंपनी के स्वामित्व वाली विशेष निजी संपत्ति है. उन्होंने यह भी कहा कि विप्रो के सरजापुर परिसर से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने से "कानूनी, प्रशासनिक और वैधानिक चुनौतियां" पैदा होंगी.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 सितंबर को अजीम प्रेमजी को पत्र लिखकर "विप्रो परिसर से सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने की संभावना तलाशने के लिए कहा था, जो पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और आवश्यक सुरक्षा कारणों के अधीन हों.

सिद्धारमैया ने पत्र में कहा था कि यातायात और शहरी गतिशीलता विशेषज्ञों के प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि इस तरह के उपाय से बेंगलुरु ओआरआर (आउटर रिंग रोड) के आस-पास के हिस्सों पर, खासकर व्यस्त कार्यालय समय के दौरान, भीड़भाड़ लगभग 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है. उन्होंने कहा, "इस मामले में आपका सहयोग यातायात की बाधाओं को कम करने, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और एक अधिक कुशल एवं रहने योग्य बेंगलुरु बनाने में काफी मददगार साबित होगा. अगर आपकी टीम हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार्य योजना तैयार कर सके, तो मैं बहुत आभारी रहूंगा."

विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने बुधवार को भेजे गए अपने जवाब में कहा कि वह बेंगलुरु में यातायात की भीड़भाड़ जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए सिद्धारमैया के नेतृत्व की सराहना करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिसर से वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने में कई चुनौतियां होंगी. प्रेमजी ने कहा, "हमारे सरजापुर परिसर से सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने के विशिष्ट सुझाव के संबंध में, हमें गंभीर कानूनी, प्रशासनिक और वैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह एक लिस्टेड कंपनी के स्वामित्व वाली एक विशेष निजी संपत्ति है, जो सार्वजनिक यातायात के लिए नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि यह भी सराहनीय होगा कि हमारा सरजापुर परिसर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) है जो वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है. हमारी संविदात्मक शर्तों में शासन और अनुपालन के लिए कड़े, अपरक्राम्य पहुंच नियंत्रण मानदंड शामिल हैं."