ETV Bharat / bharat

भक्तों को एकजुट करना पम्पा में अयप्पा संगमम का उद्देश्य, सबरीमला के विकास पर क्या बोले सीएम विजयन

पथानामथिट्टा: सबरीमला मंदिर में एकता और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पंपा में वैश्विक अयप्पा संगमम (सम्मेलन) का उद्घाटन किया. करीब 3,000 से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देवस्वओम, सहकारिता और बंदरगाह मंत्री वीएन वासवन ने की.

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्यमंत्री ने सबरीमला की अनूठी विरासत पर प्रकाश डाला और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से इसके गहरे जुड़ाव पर जोर दिया. उन्होंने इस मंदिर को भेदभाव से मुक्त तीर्थस्थल बताया, जो एक ऐसी आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है जो सभी के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सुलभ है. विजयन ने इस संदेश को मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की.

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि, इस आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं के सच्चे सहयोग से आगे बढ़ना है. साथ ही उन्होंने उनकी तुलना उन लोगों से की जा सकती है जो "भक्ति को केवल एक आवरण" मानते हैं और जिनके निहित स्वार्थ हैं.

मुख्यमंत्री ने बताया कि विशिष्ट एजेंडे वाले कुछ समूहों ने सम्मेलन में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया. उन्होंने आगे कहा कि सबरीमला का मूल दर्शन, "तत्त्वमसि", जिसका अर्थ है "तू ही वह है" या "मैं और तू एक हैं". श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल और रमण महर्षि जैसे आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है, जो एकता की भावना को बढ़ावा देता है और अलगाव को दूर करता है.

सम्मेलन में वैश्विक भागीदारी और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा

सम्मेलन में 15 विदेशी देशों के प्रतिनिधियों सहित 3,500 प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रभावशाली रही. उद्घाटन सत्र की शुरुआत पद्मश्री कैथप्रम दामोदरन नंबूदरी के भजन और प्रार्थना से हुई. महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए तीन एक साथ सत्र आयोजित किए गए: सबरीमाला मास्टर प्लान, आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट, और भीड़ प्रबंधन एवं तैयारी.

राजस्व (देवस्वोम) सचिव एम. जी. राजमणिकम ने इन चर्चाओं के लिए दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया. सम्मेलन का मुख्य फोकस सबरीमाला में बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने पर था. प्रस्तावित 1,300 करोड़ रुपये के मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य इन परियोजनाओं के लिए प्रायोजक जुटाना था.