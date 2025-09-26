ETV Bharat / bharat

असम में अनूठी पहल: 1200 से ज्यादा महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, पूर्वोत्तर की हस्तकला को दी नई पहचान

Published : September 26, 2025 at 7:17 PM IST

कपड़े की बुनाी की जानकारी देती महिला. (ETV Bharat)

अनु सिर्फ कपड़ा बुनाई तक सीमित नहीं रुकीं. उन्होंने पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया है. चांदुबी में एरी रेशम के लिए रेशम कीट पालन से लेकर हस्तकरघा पर कपड़ा बुनाई और तैयार वस्त्र बनाने तक. अकेले एरी रेशम की खेती में 110 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो इस पहल की गहरी जड़ों को दर्शाता है.

'आवा क्रिएशन' की हर बुनकर सिर्फ धागे ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और सपनों की कहानियां भी बुन रही है. ये महिलाएं हर महीने औसतन 18,000 से 32,000 रुपये कमा रही हैं. इस आय ने न केवल उनके परिवारों की जिंदगी बदली है, बल्कि उनके गांवों और समुदायों को भी नई दिशा दी है.

इस बदलाव की धुरी हैं अनु मंडल, जिन्होंने 'आवा क्रिएशन' नामक पहल शुरू कर 1200 से अधिक महिला बुनकरों को एक मंच दिया. सितंबर 2021 में सिर्फ 32 महिलाओं के साथ शुरू हुआ यह सफर अब असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बुनकरों को जोड़ते हुए एक विशाल समूह बन चुका है. यह पहल न केवल पूर्वोत्तर भारत की हस्तकला परंपराओं को सहेज रही है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक आजादी भी दे रही है.

गुवाहाटीः गुवाहाटी के मटिया इलाके में अनु मंडल की अगुवाई में शुरू हुई 'आवा क्रिएशन' ने न सिर्फ 1200 से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध हस्तकला को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. यह कहानी है उन महिलाओं की, जो अपने करघे पर न केवल कपड़े बुन रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास, आजीविका और संस्कृति को भी संवार रही हैं.

अनु बताती हैं, "हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे कारीगरों के उत्पाद बाजार के लिए तैयार हों. हमारे उत्पाद 'आवा क्रिएशन' या बुनकरों के नाम से ब्रांडेड होते हैं. लगभग 80% उत्पाद प्राकृतिक हस्तनिर्मित धागों से बनाए जाते हैं. हम खुद एरी रेशम बनाते हैं, जबकि मुगा, पट, तसर और सूती धागे बाहर से खरीदे जाते हैं."

ETV GFX (ETV Bharat)

संस्कृति और व्यवसाय का अनूठा संगम:

इस साल 'आवा क्रिएशन' ने 1.2 करोड़ रुपये की बिक्री की है, और इसका उत्पादन 2.5 से 3 करोड़ रुपये के बीच है. हर महीने 1200 से 1500 मीटर जटिल डिज़ाइन वाला कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसने इसे हस्तकरघा क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दी है.

इसके उत्पाद असम से निकलकर देश के 21 शहरों में बिक रहे हैं. सरकारी एजेंसियों, कॉरपोरेट्स और रिटेल स्टोर्स के साथ साझेदारी ने इसके दायरे को और बढ़ाया है. गुवाहाटी के अंबारी इलाके में जल्द ही 'ऐतिज्या' नाम से एक हेरिटेज एम्पोरियम खुलने जा रहा है, जहां इन खूबसूरत रचनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा. टाटा समूह के साथ मिलकर 'आवा क्रिएशन' ने देश के 21 स्थानों पर अपनी पहुंच बनाई है, जिनमें 16 सक्रिय हैं.

कपड़े का स्टोर. (ETV Bharat)

सरकारी सहायता से मिली उड़ान:

अनु इस सफलता का श्रेय आंशिक रूप से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को देती हैं. 'स्वनिर्भर नारी' जैसी योजनाओं ने बुनकरों से सीधे हस्तनिर्मित उत्पाद खरीदने की व्यवस्था की है, जो उनके लिए गेम-चेंजर साबित हुई है. इसके अलावा, आर्थिक विकास योजनाएं, हस्तकरघा गांव पहल, रियायती धागा आपूर्ति, प्रशिक्षण और बीमा योजनाओं ने भी बुनकरों को सशक्त बनाया है.

कपड़ा को देखते खरीददार. (ETV Bharat)

अर्थव्यवस्था को गति:

असम में 14 लाख से अधिक पंजीकृत हस्तकरघा बुनकर हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके अलावा कई अपंजीकृत बुनकर भी हैं, जो इस कला को जीवित रखे हुए हैं. अनु कहती हैं, "यह उद्योग सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि असम और पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक धरोहर का है. यह राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है."

'आवा क्रिएशन' ने असम के गांवों से लेकर देश-विदेश के स्टोर्स तक एक ऐसी कहानी बुनी है, जो सशक्तिकरण, परंपरा और उम्मीद से भरी है. अनु और उनकी बुनकरों की मेहनत न केवल खूबसूरत कपड़े बुन रही है, बल्कि महिलाओं के लिए एक नया भविष्य भी रच रही है.

रेशम कीट पालन (ETV Bharat)

