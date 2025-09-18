ETV Bharat / bharat

खबर का असर: शवगृह में दो महीने से पड़े लावारिस शवों का किया गया अंतिम संस्कार

कोझिकोड (केरल): कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के शवगृह में दो महीने से ज्यादा समय से पड़े छह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने स्थानीय निगम के साथ मिलकर लावारिस शवों की चिंताजनक समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाया.

मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख, दोनों को पत्र लिखकर शवगृह में जगह की भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया था. आरएमओ डॉ. दानिश के पत्र में बताया गया कि 15 शव, जिनमें से कुछ दो महीने से भी ज्यादा पुराने हैं, अंतिम संस्कार के इंतजार में हैं. दो कोल्ड रूम में 36 शवों को रखने की क्षमता वाला यह शवगृह, एक खराब यूनिट की मरम्मत के कारण, वर्तमान में अपनी आधी क्षमता पर काम कर रहा है. प्रतिदिन औसतन 12 पोस्टमार्टम होने के कारण, जगह की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई थी.

आरएमओ के इस पत्र के बाद जिला अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर छह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया.

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ए. उमेश ने पुष्टि की कि सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही छह शवों को अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई. उन्होंने लावारिस शवों के प्रबंधन के मानक प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें एक महीने तक शवगृह में रखा जाता है, इस उम्मीद में कि उनके रिश्तेदार आगे आएंगे. अगर इस अवधि के बाद भी कोई व्यक्ति शव का दावा नहीं करता है, तो अखबार में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है. अगर इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो पुलिस अंतिम संस्कार की सुविधा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करती है.

एसीपी उमेश ने आश्वासन दिया कि शेष नौ शवों के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई समय पर की जाएगी, जो एक महीने से भी कम समय से शवगृह में हैं. उन्होंने कहा कि एनओसी प्राप्त करने में देरी अक्सर शवों के अनिश्चित काल तक शवगृह में पड़े रहने का एक प्रमुख कारण हो सकती है.