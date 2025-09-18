खबर का असर: शवगृह में दो महीने से पड़े लावारिस शवों का किया गया अंतिम संस्कार
केरल के कोझिकोड में सरकारी मेडिकल कॉलेज के शवगृह में दो महीने से पड़े छह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.
Published : September 18, 2025 at 7:23 PM IST
कोझिकोड (केरल): कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के शवगृह में दो महीने से ज्यादा समय से पड़े छह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. ईटीवी भारत की एक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने स्थानीय निगम के साथ मिलकर लावारिस शवों की चिंताजनक समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाया.
मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख, दोनों को पत्र लिखकर शवगृह में जगह की भारी कमी की ओर ध्यान दिलाया था. आरएमओ डॉ. दानिश के पत्र में बताया गया कि 15 शव, जिनमें से कुछ दो महीने से भी ज्यादा पुराने हैं, अंतिम संस्कार के इंतजार में हैं. दो कोल्ड रूम में 36 शवों को रखने की क्षमता वाला यह शवगृह, एक खराब यूनिट की मरम्मत के कारण, वर्तमान में अपनी आधी क्षमता पर काम कर रहा है. प्रतिदिन औसतन 12 पोस्टमार्टम होने के कारण, जगह की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई थी.
आरएमओ के इस पत्र के बाद जिला अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर छह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया.
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ए. उमेश ने पुष्टि की कि सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही छह शवों को अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई. उन्होंने लावारिस शवों के प्रबंधन के मानक प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें एक महीने तक शवगृह में रखा जाता है, इस उम्मीद में कि उनके रिश्तेदार आगे आएंगे. अगर इस अवधि के बाद भी कोई व्यक्ति शव का दावा नहीं करता है, तो अखबार में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है. अगर इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो पुलिस अंतिम संस्कार की सुविधा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करती है.
एसीपी उमेश ने आश्वासन दिया कि शेष नौ शवों के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई समय पर की जाएगी, जो एक महीने से भी कम समय से शवगृह में हैं. उन्होंने कहा कि एनओसी प्राप्त करने में देरी अक्सर शवों के अनिश्चित काल तक शवगृह में पड़े रहने का एक प्रमुख कारण हो सकती है.
स्थानीय पंचायत की पहल से छिड़ी बहस
यह मुद्दा तब सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय बन गया जब चेलनूर पंचायत के अध्यक्ष पी.पी. नौशीर ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मृत एक बेसहारा व्यक्ति भरतन के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी खुद संभाली. मृतक के परिवार, जो उससे अलग रह रहे थे, ने शव लेने से इनकार कर दिया था. इस घटना ने ईटीवी भारत को इस व्यापक संकट की पड़ताल करने के लिए प्रेरित किया और उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया. नौशीर ने अन्य स्थानीय निकायों से अपील की कि वे आगे आकर अपने अधिकार क्षेत्र में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करें.
लावारिस शवों के लिए कानूनी ढांचा
रिपोर्ट में लावारिस शव का दावा करने के इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों के लिए कानूनी प्रक्रिया का भी विवरण दिया गया है. इसमें उस थाने से पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है जिसके अधिकार क्षेत्र में मृत्यु हुई है या जहां अस्पताल स्थित है. शव के पारदर्शी प्रबंधन के लिए यह दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है. दाह संस्कार के बाद, व्यक्ति या संगठन को संबंधित स्थानीय निकाय (पंचायत, नगर पालिका, या निगम) से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा और पुलिस जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.
शरीर रचना विज्ञान (anatomical regulations) के नियमों के अनुसार, मृत्यु के 72 घंटों के भीतर शव को सम्मान के साथ दाह संस्कार या दफनाया जाना चाहिए. रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में, शव की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार और पुलिस की होती है.
