पद्मश्री रस्किन बॉन्ड ने 90 साल की उम्र में लिखी एक और नई किताब, 19 मई को मनाएंगे जन्मदिन - Author Ruskin Bond Book

मसूरी: पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड की एक और नई किताब का विमोचन हो गया है. इस किताब का नाम 'द हिल ऑफ इंचेंटमेंट ऑन क्लाउड 90 विद रस्किन बॉन्ड' (The Hill Of Enchantment on Cloud 90 with Ruskin Bond) है. जिसे एलेफ बुक कंपनी पब्लिशर्स ऑफ फाइन राइटिंग के निदेशक डेविड डेविडर के साथ संयुक्त रूप से किया गया.

मसूरी में प्रसिद्ध स्किन बॉन्ड ने अपनी नई किताब का विमोचन के साथ प्रशंसकों के बीच अपना 90वां जन्मदिन भी मनाया. बता दें कि रस्किन बॉन्ड 19 मई को 90 साल के पूरे हो जाएंगे. इस मौके पर रस्किन बॉन्ड के जन्मदिन का केक काटा गया और उनको कई प्रकार के गिफ्ट भी दिए गए. रस्किन बॉन्ड ने कहा कि वो 90 की उम्र में भी लगातार लिख रहे हैं और वो काफी खुश हैं.

रस्किन बॉन्ड ने कहा कि यह किताब लेखक के जीवन के बारे में आत्मकथात्मक है. वो जिस स्थान पर रहते हैं, वो पहाड़ है. जिसका उन्होंने अपनी नई किताब में समावेश किया है. साथ ही कहा कि किताब लिखते समय उन्होंने खुद से बात की. इसलिए यह किताब बहुत निजी है. उन्होंने कहा कि पिछले सालों में कुछ नया लेखन किया है. आने वाले सालों में और ज्यादा लिखने की उम्मीद करते हैं. हालांकि, उनकी उम्र के कारण उनकी गति धीमी हो गई है, लेकिन वो अभी भी लिख रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जब वो 16 या 17 वर्ष के थे, तब उनकी पहली कहानी अगस्त 1951 में वीकली ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी. यह किताब उनके एक स्कूल के शिक्षक पर आधारित लघु नाटिका थी. इस दौरान उन्होंने लोगों से बेहतर दुनिया बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह बहुत टूटी हुई और दुखी दुनिया है.

उन्होंने कहा कि टेलीविजन, समाचार चैनल और समाचार पत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि यह खुशहाल दुनिया नहीं है और हमें भी दुनिया को खुश और शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए. वहीं, एलेफ बुक कंपनी पब्लिशर्स ऑफ फाइन राइटिंग के निदेशक डेविड डेविडर ने उनकी तारीफ की है.

