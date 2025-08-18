पटना : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का आज दूसरा दिन है. यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और 20 से अधिक जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ समाप्त होगी. राहुल गांधी का दावा है कि यह यात्रा मतदाता सूची में गड़बड़ियों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन : राहुल गांधी की यात्रा का आज दूसरा दिन है. पहले दिन ही राहुल और तेजस्वी का काफिला सासाराम से औरंगाबाद पहुंच गया. आज औरंगाबाद में कई रैलियों और पदयात्राओं के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता से संवाद करेंगे. उनका फोकस युवाओं, किसानों और वंचित तबकों को यात्रा से जोड़ने पर रहेगा. कांग्रेस ने यात्रा का रोडमैप ट्वीट किया है-

आज का कार्यक्रम : कांग्रेस के ट्वीट के मुताबिक कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत के बाद राहुल गांधी औरंगाबाद के देव जाएंगे. इन स्थानों पर राहुल गांधी की जनसभाएं होंगी. वह पैदल यात्रा के जरिए लोगों से सीधे संवाद करेंगे. फिर इसके बाद वह गुरारू की ओर प्रस्ताथान करेंगे. गुरारू गया जिले का एक प्रखंड है.

पहले दिन सासाराम से हुई धमाकेदार शुरुआत : राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम से यात्रा का आगाज़ किया. उन्होंने जनसभा में कहा कि ''बिहार का चुनाव चोरी नहीं होने देंगे''. राहुल गांधी का आरोप है कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के जरिए भाजपा मतदाता सूची से नाम हटाकर वोट चोरी की साजिश कर रही है.

महागठबंधन की एकजुटता दिखी : इस यात्रा के पहले दिन राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद यादव भी मंच पर मौजूद रहे. लालू यादव ने भोजपुरिया अंदाज़ में लोगों को संबोधित कर माहौल गर्माया. वहीं खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला.

राहुल गांधी का सीधा संदेश : राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए यह यात्रा जरूरी है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने वोट के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हों. उनका कहना था कि वोट चोरी रोकना संविधान बचाने जैसा ही है.

लालू और तेजस्वी की तालमेल की कोशिश : लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है. तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार में महागठबंधन मिलकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करेगा. उन्होंने इसे जनता की लड़ाई बताया.

वोटर्स को गुमराह कर रहे राहुल : जदयू नेता और भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा जनता को जागरूक करने के लिए नहीं बल्कि गुमराह करने के लिए है. उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को सही ठहराया है और राहुल गांधी उसकी अवमानना कर रहे हैं.

विपक्ष और सत्ता पक्ष के दावों की जंग : जहां राहुल गांधी और महागठबंधन SIR प्रक्रिया को वोट चोरी से जोड़ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण की प्रक्रिया बता रहा है. सत्ता पक्ष का कहना है कि इसमें मृत या बाहर जा चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं ताकि असली मतदाता को पहचान मिले.

बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ी : 'वोटर अधिकार यात्रा' ने बिहार की सियासत को नई गरमी दे दी है. विपक्ष जहां इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे जनता को भ्रमित करने की कोशिश करार दे रहा है. आने वाले दिनों में यह यात्रा कितना असर डालेगी, यह बिहार की जनता के मूड से तय होगा.

ये भी पढ़ें-