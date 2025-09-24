ETV Bharat / bharat

छोटे कद का लोगों ने खूब उड़ाया मजाक, फिर 11 सेकंड में रच डाला इतिहास

संतोष कुमार अपने खेल के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहते हैं कि बचपन से खेलने का शौक था. सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर का जबरा फैन था. गांव में क्रिकेट खेलने का प्रयास करता था तो वहां मेरे छोटे कद का हवाला देकर भगा दिया जाता था. इंटर तक की शिक्षा के बाद माता-पिता ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन करा दिया. मैंने बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की है.

'कोई साथ खेलने वाला नहीं होता था': मेरे साथ अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे खेलते नहीं थे. वह कहते हैं कि मुझे याद है कि मैं हर रात को प्रार्थना करता था और कहता था कि हे प्रभु कल जब मैं जागूं तो मुझे कोई नई चुनौती मत देना, भगवान ने मेरी प्रार्थना ऐसी सुनी कि मैं आज सफल हूं, भाई बहनों में मैं और एक और भाई ही सिर्फ सरकारी नौकरी में हैं. मैं शिक्षक हूं तो एक भाई रेलवे में है.

"माता-पिता ने मुझे पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मैं भी खुद दिन रात पढ़ने के लिए मेहनत करता था, लेकिन समाज की संकीर्ण मानसिकता से मुझे निराशा हाथ लगती थी. मैं अपने क्षेत्र का पहला बौना बच्चा था, जिसकी वजह से मुझे हर दिन स्कूल से लेकर बाहर तक कठिनाईयों का सामना करना होता था. हर दिन नई चुनौती होती थी." - संतोष कुमार, खिलाड़ी

आसान नहीं था कामयाबी का सफर: संतोष अपने संघर्ष और हर दिन की नई चुनौतियों को बताते हुए भावुक भी होते हैं. वह कहते हैं कि मैं बच्चा था तो मेरे माता-पिता को एहसास हुआ कि मेरा कद नहीं बढ़ रहा है. 6 भाई बहनों में सिर्फ मैं ही एक छोटे कद का था. कुछ बड़ा हुआ तो मैं खुद से निराश रहता था.

पिता की हाइट 6 फीट : संतोष कुमार औरंगाबाद जिला के रफीगंज थाना क्षेत्र के बड़सार गांव के रहने वाले हैं. अशोक कुमार सिंह और नीलम देवी के 6 संतानों में ये दूसरे नंबर पर हैं. पिता एक किसान हैं और गांव में ही रहते हैं. संतोष तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटे कद के हैं. पिता की हाइट 6 फीट है, जबकि मां का भी कद 5 फीट से ज्यादा है. ऐसे में इनका कद छोटा होना जेनेटिक नहीं कहा जा सकता है.

12 गोल्ड मेडल समेत 100 पदक जीते: हालांकि उस पूरी प्रतियोगिता के दौरान संतोष ने तीन मेडल 'गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन' जीते थे. यहीं से मेडल जीतने की ऐसी शुरुआत हुई कि अब तक उन्होंने जिला राज्य से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 मेडल अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें 12 गोल्ड मेडल भी शामिल है.

पहली बार निशक्त नाम से पटना में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां उन्हें अच्छे खेल के प्रदर्शन के लिए तमिलनाडु में आयोजित होने वाले नेशनल गेम के लिए चयन हुआ. वहां पहली बार संतोष ने गोल्ड मेडल जीता.

कद से बड़ा मेडल: जिला ,राज्य और नेशनल स्तर से लेकर वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं. संतोष पैरालंपिक गेम से लेकर बौने खिलाड़ियों के विशेष अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ल्ड ड्वार्फ गेम खेल चुके हैं. संतोष ने 2005 में खेल की शुरुआत की थी. तब से वो अब तक कई गेम खेल चुके हैं.

लाजवाब खिलाड़ी हैं 3 फीट के संतोष: वर्ल्ड ड्वार्फ, बौने खिलाड़ियों की प्रतियोगिता होती है, जिसमें संतोष कुमार दौड़ और शाटपुट 'गोला फेंकने' वाले खेल में शामिल होंगे. रनिंग और शाटपुट उनका मुख्य खेल है. रनिंग में वो 100 मीटर और 200 मीटर के दायरे में दौड़ लगाते हैं, जबकि शाटपुट में वो 7 केजी का गोला फेंकते हैं. संतोष ने अबतक काफी मेडल जीते हैं, उनके घर जाने पर चारों तरफ आपको मेडल ही मेडल नजर आएंगे. यही कारण है कि संतोष 'मेडल मैन' के नाम से प्रसिद्ध हैं.

गया: शारीरिक चुनौतियां भले ही कितनी क्यों ना हो, लेकिन अगर लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून और हौसला हो तो उसके आगे सभी चुनौती बौनी साबित होती है. इसकी एक मिसाल 3 फीट के संतोष कुमार हैं. संतोष कुमार मगध प्रमंडल के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं और 2027 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ड्वार्फ गेम की तैयारी में जुटे हैं. 2024 में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ड्वार्फ चैंपियनशिप में संतोष ने कमाल कर दिया. उन्होंने 60 मीटर की दौड़ में ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वर्ल्ड ड्वार्फ गेम में कम हाइट वाले खिलाड़ियों के बीच वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया.

11 सेकंड में 60 मीटर दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड: संतोष कुमार ने पहली बार 2005 में निशक्त खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया. वह पिछले वर्ष ही जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ड्वार्फ चैंपियनशिप में खेल कर वापस आए हैं. वहां उन्होंने 60 मीटर की दौड़ में ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि उस समय वर्ल्ड ड्वार्फ गेम में कम हाइट वाले खिलाड़ियों के बीच उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया. जर्मनी में उन्होंने 60 मीटर की दौड़ 11 सेकंड में पूरी की थी, जबकि उसी प्रतियोगिता में उन्होंने शाटपुट दूसरे स्थान पर रहे थे.

वर्ल्ड ड्वार्फ गेम की तैयारी में जुटे (ETV Bharat)

2011 में बने शिक्षक: संतोष कुमार 2005 से खेल रहे हैं. तब बिहार में खेल पॉलिसी के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ की स्कीम नहीं थी, चूंकि वह बीएड तक की डिग्री प्राप्त कर चुके थे, तभी उन्हेंने शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दी और उसमें सफल हुए. वर्तमान में वो रफीगंज में ही एक स्कूल में शिक्षक हैं.

उनके शिक्षक बनने के पीछे की कहानी भी उनका कद है. वो खुद कहते हैं कि उन्हें जब लोग बौना कहते थे तब तो पहले खराब लगता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि लोगों को दिव्यांग और बौने लोगों के संबंध में जानकारी नहीं है. वो कुछ ऐसी नौकरी पाएं कि आने वाले समय में लोग दिव्यांग और बौने लोगों के प्रति सम्मान रखें. तभी उन्होंने शिक्षक बनने का फैसला किया और इसमें वो सफल भी हुए. मैं शिक्षक हूं पर बौना कहलाता हूं.

'आज भी बौना कहते हैं लोग': वह कहते हैं कि समाज की मानसिकता आप इससे समझ सकते हैं कि मैं ज्ञान बांट रहा हूं, जिस समाज के बच्चे को मैं पढ़ाता हूं, उसी समाज के कुछ लोग मुझे आज भी बौना कहकर संबोधित करते हैं. मुझे अच्छा नहीं लगता है. मेरा कद छोटा जरूर है लेकिन मैं तो 5 फीट और 6 फीट वाले से ज्यादा सफल हूं.

"मैंने कई देशों में जाकर अपने देश और राज्य का नाम रोशन किया है, चूंकि हम लोगों का गेम छोटे कद के खिलाड़ियों के बीच होता है और उसमें कई देशों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग लेते हैं. ऐसे में देश दुनिया में उनके बारे में बताया जाता है. इसके बावजूद हम लोगों के प्रति मजाक बनाने का लोगों का रवैया बदला नहीं है. उन्हें समझना होगा कि मैं गुरूजी और एक खिलाड़ी हूं. मैं भी सम्मान का हकदार हूं."- संतोष कुमार, खिलाड़ी

बिहार सरकार से मिला था 5 लाख: संतोष के अच्छे खेल प्रदर्शन के लिए 2023 में बिहार सरकार ने सम्मान दिया था, उन्हें बिहार सरकार की ओर से 5 लाख रुपए भी मिले थे. इसके अलावा वो शिक्षक के रूप में भी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय से सम्मानित हो चुके हैं. 100 मेडल के साथ वो कई अवॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. अब उनका सारा ध्यान पढ़ाने के साथ 2027 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ड्वार्फ गेम पर लगी है, वो गांव में ही प्रति दिन दौड़ और शाटपुट की प्रैक्टिस कर रहे हैं.

'शिक्षा विभाग और खेल विभाग में हो समन्वय': संतोष कुमार की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है, वो अभी गयाजी में बिहार सरकार की ओर से आयोजित राजकीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. संतोष अपनी सफलता से बहुत खुश हैं लेकिन वो एक बात को लेकर चिंतित भी हैं वो कहते हैं कि चूंकि वो एक शिक्षक हैं और उन्हें किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छुट्टी लेने में काफी समस्या होती है.

रनिंग में 100 मीटर और 200 मीटर के दायरे में लगाते हैं दौड़ (ETV Bharat)

उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है जिसके कारण उन्हें जिला मुख्यालय से लेकर पटना विभाग तक दौड़ भाग करनी पड़ती है तब जाकर उन्हें छुट्टी मिलती है. शिक्षा विभाग हम जैसे खिलाड़ियों को खेल के लिए छुट्टी का अलग से प्रावधान करे ताकि हम लोग अच्छे से प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें.

संतोष जैसे खिलाड़ी देश के अनमोल रत्न: अविनाश कुमार सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कोषांग गया कहते हैं कि संतोष जैसे खिलाड़ी देश के अनमोल रत्न हैं. उन्हें लोगों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए. वो जन्मजात ऐसे हैं और इसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति का क्या दोष है.

वर्ल्ड ड्वार्फ गेम की तैयारी में जुटे (ETV Bharat)

"लोगों को ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए. संतोष एक अच्छे खिलाड़ी के साथ बड़े अच्छे शिक्षक भी हैं. वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का कई बार गेम खेल चुके हैं. बिहार सरकार ऐसे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ा रही है."- अविनाश कुमार, कोषांग,सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण

संतोष के पिता का बयान: संतोष कुमार के पिता अशोक कुमार सिंह कहते हैं कि संतोष के लिए वह पहले चिंतित रहा करते थे लेकिन संतोष ने खुद को ऐसे संभाला कि आज वह परिवार की एक ताकत है. संतोष के अंदर शक्ति और जज्बे में कोई कमी नहीं है.

वर्ल्ड ड्वार्फ गेम की तैयारी में जुटे (ETV Bharat)

"बचपन में इसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, तब हमलोगों ने उसे हर जगह ले जाकर दिखाया. गरीबी के बावजूद चिकित्सकों ने जो सलाह दी उसको 100 फीसद करने का प्रयास किया. लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था. संतोष का कद तो नहीं बढ़ा लेकिन आज वह ऐसा सफल हुआ कि उसकी सफलता के नीचे कद की कोई अहमियत नहीं है."- अशोक कुमार सिंह, संतोष कुमार के पिता

नए खिलाड़ियों को करते हैं तैयार: वह कहते हैं कि मुझे किसी ने खेलने में शुरुआती दौर में मदद नहीं की. मैंने जो भी किया खुद के बलबूते किया है. हालांकि बाद में जब मैं सरकारी सेवा में आया तो पटना समेत कई स्थानों पर जाकर प्रशिक्षण भी लिया. मैंने जो खेल की तैयारी में समस्याओं का सामना किया है, यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने कोई खिलाड़ी समस्या का सामना नहीं करे. मैं अपने स्कूल में भी छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण देता हूं. मुझसे प्रशिक्षण लेकर कई खिलाड़ियों ने राज्य और नेशनल गेम खेले हैं.

डॉक्टर का क्या कहना है: डॉ संजय प्रसाद कहते हैं कि बौना होने की स्थिति को 'ड्वारफिज्म' भी कहते हैं. बौनापन का मतलब शरीर का विकास कम होना या अंगों का छोटा रह जाना है. बौनापन आमतौर पर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, जिससे शरीर के विकास पर असर पड़ता है.

"बौनेपन के और भी कारण होते हैं, लेकिन बौनापन होने की वजह से उनकी सलाहियत किसी भी प्रकार से आम लोगों से कम नहीं होती है. वो सशक्त होते हैं, संतोष की किस कारण हाइट नहीं बढ़ी है ये तो कुछ जांच की प्रक्रिया से गुजर ने के बाद ही पता चलेगा."- संजय प्रसाद, चिकित्सक

