ETV Bharat / bharat

उत्तर और दक्षिण बिहार में अब दूरी होगी कम, विशालकाय ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे PM मोदी, जानें खासियत - AUNTA SIMARIA SIX LANE BRIDGE

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को मोकामा से बेगूसराय के बीच बने गंगा पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. पढ़ें क्या है खासियत

AUNTA SIMARIA SIX LANE BRIDGE
बिहार का सिक्स लेन ब्रिज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 8:07 PM IST

6 Min Read

पटना : बिहार का पहला सिक्स लेन ब्रिज बनकर तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को सौगात देने आ रहे हैं. प्रधानमंत्री सिक्स लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद आम लोगों के लिए ब्रिज खोल दिया जाएगा. उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला सिमरिया पुल के चालू हो जाने से लाखों लोगों का जनजीवन सुगम होने के आसार हैं.

औंटा-सिमरिया 6 लेन गंगा पुल : पटना से मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर जाना अब आसान हो जाएगा. 1959 में बना राजेंद्र पुल अब क्षतिग्रस्त हो चुका है और आवागमन आसान नहीं रह गया है. लोगों को राजेंद्र पुल पार करने में घंटा लग जाते थे. अब बिहार वासियों को पटना आने के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा.

Aunta Simaria Six Lane bridge
पुल बनकर तैयार (ETV Bharat)

1871 करोड़ की लागत से पुल का हुआ निर्माण : गंगा पर बना भव्य औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को करने वाले हैं. यह बिहार का पहला गंगा नदी पर सिक्स लेन पुल है. पुल के निर्माण में लगभग 7 साल का वक्त लगा और 1871 करोड़ रुपए खर्च हुए. खास बात यह है कि इस पुल का निर्माण नरेंद्र मोदी के शासनकाल शुरू हुआ था और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में निर्माण कार्य पूरा भी हुआ.

8 किलोमीटर से अधिक लंबा है पुल : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के डीजीएम प्रवीण त्यागी ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि सिमरिया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक अहम लिंक माना जाता है. गंगा नदी पर बना यह आधुनिक पुल कुल 8.15 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 1.865 किलोमीटर मुख्य पुल और लगभग 6.285 किलोमीटर अप्रोच रोड शामिल है. परियोजना की कुल लागत लगभग ₹1,871 करोड़ रही है.

''इस पुल से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्रों के लिए उद्योग और व्यापार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी. मालवाहक ट्रकों को तेज और सुरक्षित मार्ग मिलने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.''- प्रवीण त्यागी, डीजीएम, NHAI

उच्च तकनीक से पुल का हुआ निर्माण : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक ने कहा कि पुल को एक्स्ट्रा-डोसेड तकनीक से तैयार किया गया है. यह न केवल मजबूत संरचना है बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग की मिशाल है. सिमरिया धाम जैसे धार्मिक स्थल तक पहुंचना आसान हो जाएगा. वहीं, किसानों और व्यापारियों को भी अपने उत्पादों की ढुलाई में बड़ी सुविधा मिलेगी.

''पुल का निर्माण बेहद चुनौती पूर्ण काम था. हम लोगों ने मेहनत और उच्च तकनीक के सहारे पुल का निर्माण कराया है.''- अभिषेक, प्रोजेक्ट मैनेजर, NHAI

66 साल पहले बना था राजेंद्र पुल : आपको बता दें कि सिमरिया पुल के निर्माण से पहले लोग राजेंद्र पुल के सहारे यात्रा करते थे. 66 साल पहले राजेंद्र पुल का निर्माण 1959 में हुआ था. 1950 में राजेंद्र पुल का निर्माण शुरू हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुल का उद्घाटन किया था. गंगा नदी पर बना यह पुल दक्षिण बिहार के लोगों के लिए लाइफ लाइन की तरह है.

100 KM तक की अतिरिक्त यात्रा से मुक्ति : यह नया छह लेन का पुल पुराने दो लेन के रेल-कम-रोड पुल 'राजेंद्र सेतु' के समानांतर बनाया गया है. लगभग सात दशक पुराना राजेंद्र सेतु वर्तमान में मरम्मताधीन है, जिस कारण भारी वाहनों की आवाजाही उस पर प्रतिबंधित है. मजबूरन इन वाहनों को लंबा चक्कर लगाकर गुजरना पड़ता है. नया पुल खुलने के बाद ऐसे वाहनों को 100 किलोमीटर तक की अतिरिक्त यात्रा से मुक्ति मिलेगी.

इससे उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया आदि) और दक्षिण बिहार (पटना, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि) के बीच आवागमन आसान और तेज होगा. भारी वाहनों को इससे ईंधन और परिचालन लागत में भी बचत होगी. यह पुल प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक पहुंच को भी सुगम बनाएगा. सिमरिया धाम प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की जन्मस्थली भी है.

नितिन नवीन ने किया निरीक्षण : मंत्री नितिन नवीन द्वारा बुधवार को औंटा-सिमरिया सिक्स लेन केबल ब्रिज का निरीक्षण किया गया. इस दौरान मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह पुल पूर्वोत्तर राज्यों तक संपर्क को और मजबूत करेगा जिससे उद्योग एवं व्यापार को विशेष लाभ मिलेगा. नितिन नवीन ने कहा कि यह सिक्स लेन महासेतु मोकामा के औंट घाट और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ता है.

''यह पुल 34 मीटर की चौड़ाई के साथ एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज है. यह 18 पिलरों पर आधारित है और दोनों ओर 3-3 लेन की सड़क है. औंटा की ओर 100 मीटर चौड़ा रोटरी (जीरो माइल) तथा सिमरिया की ओर 80 मीटर चौड़ा रोटरी बनाकर उसे पार्क का स्वरूप दिया गया है. इन पार्कों और पुल के आसपास हरियाली के लिए पौधारोपण किया गया है. जिससे वातावरण को सुंदर और हरा-भरा बनाया गया है.''- नितिन नवीन, मंत्री, सड़क निर्माण विभाग

नितिन नवीन ने कहा कि इस परियोजना में कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है. रेलवे लाइन के अंदर Push Box Method से RUB का निर्माण किया गया जिससे यातायात बाधित नहीं हुआ. पुल की लोडिंग कैपेसिटी को मजबूत करने हेतु ऊपर से पाइलिंग का कार्य किया गया है. ROB के रिटेनिंग वॉल में बोल्डर क्रेटेड Gabbion Wall का निर्माण किया गया है. साथ ही PVD (Perforated Vertical Drain) तकनीक का उपयोग कर जलोढ़ मिट्टी की मजबूती सुनिश्चित की गई है.

'मील का पत्थर साबित होगा ये प्रोजेक्ट' : बेगूसराय के सांसद व केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने सबको नया पुनर्जीवन दिया. नया एनटीपीसी, नया फर्टिलाइजर, नया रिफायनरी खोला गया. उसी क्रम में औंटा-सिमरिया पुल को को बनवाया गया. बिहार में पहली बार सिक्स लेन पुल बना है और यह बेगूसराय की धरती पर ही बना है. ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा.

ये भी पढ़ें :-

बिहार को मिलेगा पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे, PM मोदी करेंगे ‘वाराणसी-गया-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे’ का शिलान्यास

खुलेगा एशिया का सबसे चौड़ा सिक्स लेन केबल ब्रिज, उत्तर और दक्षिण बिहार के लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति

पटना : बिहार का पहला सिक्स लेन ब्रिज बनकर तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को सौगात देने आ रहे हैं. प्रधानमंत्री सिक्स लेन ब्रिज का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद आम लोगों के लिए ब्रिज खोल दिया जाएगा. उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला सिमरिया पुल के चालू हो जाने से लाखों लोगों का जनजीवन सुगम होने के आसार हैं.

औंटा-सिमरिया 6 लेन गंगा पुल : पटना से मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर जाना अब आसान हो जाएगा. 1959 में बना राजेंद्र पुल अब क्षतिग्रस्त हो चुका है और आवागमन आसान नहीं रह गया है. लोगों को राजेंद्र पुल पार करने में घंटा लग जाते थे. अब बिहार वासियों को पटना आने के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा.

Aunta Simaria Six Lane bridge
पुल बनकर तैयार (ETV Bharat)

1871 करोड़ की लागत से पुल का हुआ निर्माण : गंगा पर बना भव्य औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को करने वाले हैं. यह बिहार का पहला गंगा नदी पर सिक्स लेन पुल है. पुल के निर्माण में लगभग 7 साल का वक्त लगा और 1871 करोड़ रुपए खर्च हुए. खास बात यह है कि इस पुल का निर्माण नरेंद्र मोदी के शासनकाल शुरू हुआ था और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में निर्माण कार्य पूरा भी हुआ.

8 किलोमीटर से अधिक लंबा है पुल : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के डीजीएम प्रवीण त्यागी ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि सिमरिया पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक अहम लिंक माना जाता है. गंगा नदी पर बना यह आधुनिक पुल कुल 8.15 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 1.865 किलोमीटर मुख्य पुल और लगभग 6.285 किलोमीटर अप्रोच रोड शामिल है. परियोजना की कुल लागत लगभग ₹1,871 करोड़ रही है.

''इस पुल से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्रों के लिए उद्योग और व्यापार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी. मालवाहक ट्रकों को तेज और सुरक्षित मार्ग मिलने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.''- प्रवीण त्यागी, डीजीएम, NHAI

उच्च तकनीक से पुल का हुआ निर्माण : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक ने कहा कि पुल को एक्स्ट्रा-डोसेड तकनीक से तैयार किया गया है. यह न केवल मजबूत संरचना है बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग की मिशाल है. सिमरिया धाम जैसे धार्मिक स्थल तक पहुंचना आसान हो जाएगा. वहीं, किसानों और व्यापारियों को भी अपने उत्पादों की ढुलाई में बड़ी सुविधा मिलेगी.

''पुल का निर्माण बेहद चुनौती पूर्ण काम था. हम लोगों ने मेहनत और उच्च तकनीक के सहारे पुल का निर्माण कराया है.''- अभिषेक, प्रोजेक्ट मैनेजर, NHAI

66 साल पहले बना था राजेंद्र पुल : आपको बता दें कि सिमरिया पुल के निर्माण से पहले लोग राजेंद्र पुल के सहारे यात्रा करते थे. 66 साल पहले राजेंद्र पुल का निर्माण 1959 में हुआ था. 1950 में राजेंद्र पुल का निर्माण शुरू हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुल का उद्घाटन किया था. गंगा नदी पर बना यह पुल दक्षिण बिहार के लोगों के लिए लाइफ लाइन की तरह है.

100 KM तक की अतिरिक्त यात्रा से मुक्ति : यह नया छह लेन का पुल पुराने दो लेन के रेल-कम-रोड पुल 'राजेंद्र सेतु' के समानांतर बनाया गया है. लगभग सात दशक पुराना राजेंद्र सेतु वर्तमान में मरम्मताधीन है, जिस कारण भारी वाहनों की आवाजाही उस पर प्रतिबंधित है. मजबूरन इन वाहनों को लंबा चक्कर लगाकर गुजरना पड़ता है. नया पुल खुलने के बाद ऐसे वाहनों को 100 किलोमीटर तक की अतिरिक्त यात्रा से मुक्ति मिलेगी.

इससे उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, अररिया आदि) और दक्षिण बिहार (पटना, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय आदि) के बीच आवागमन आसान और तेज होगा. भारी वाहनों को इससे ईंधन और परिचालन लागत में भी बचत होगी. यह पुल प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक पहुंच को भी सुगम बनाएगा. सिमरिया धाम प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की जन्मस्थली भी है.

नितिन नवीन ने किया निरीक्षण : मंत्री नितिन नवीन द्वारा बुधवार को औंटा-सिमरिया सिक्स लेन केबल ब्रिज का निरीक्षण किया गया. इस दौरान मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि यह पुल पूर्वोत्तर राज्यों तक संपर्क को और मजबूत करेगा जिससे उद्योग एवं व्यापार को विशेष लाभ मिलेगा. नितिन नवीन ने कहा कि यह सिक्स लेन महासेतु मोकामा के औंट घाट और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ता है.

''यह पुल 34 मीटर की चौड़ाई के साथ एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज है. यह 18 पिलरों पर आधारित है और दोनों ओर 3-3 लेन की सड़क है. औंटा की ओर 100 मीटर चौड़ा रोटरी (जीरो माइल) तथा सिमरिया की ओर 80 मीटर चौड़ा रोटरी बनाकर उसे पार्क का स्वरूप दिया गया है. इन पार्कों और पुल के आसपास हरियाली के लिए पौधारोपण किया गया है. जिससे वातावरण को सुंदर और हरा-भरा बनाया गया है.''- नितिन नवीन, मंत्री, सड़क निर्माण विभाग

नितिन नवीन ने कहा कि इस परियोजना में कई आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है. रेलवे लाइन के अंदर Push Box Method से RUB का निर्माण किया गया जिससे यातायात बाधित नहीं हुआ. पुल की लोडिंग कैपेसिटी को मजबूत करने हेतु ऊपर से पाइलिंग का कार्य किया गया है. ROB के रिटेनिंग वॉल में बोल्डर क्रेटेड Gabbion Wall का निर्माण किया गया है. साथ ही PVD (Perforated Vertical Drain) तकनीक का उपयोग कर जलोढ़ मिट्टी की मजबूती सुनिश्चित की गई है.

'मील का पत्थर साबित होगा ये प्रोजेक्ट' : बेगूसराय के सांसद व केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने सबको नया पुनर्जीवन दिया. नया एनटीपीसी, नया फर्टिलाइजर, नया रिफायनरी खोला गया. उसी क्रम में औंटा-सिमरिया पुल को को बनवाया गया. बिहार में पहली बार सिक्स लेन पुल बना है और यह बेगूसराय की धरती पर ही बना है. ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा.

ये भी पढ़ें :-

बिहार को मिलेगा पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे, PM मोदी करेंगे ‘वाराणसी-गया-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे’ का शिलान्यास

खुलेगा एशिया का सबसे चौड़ा सिक्स लेन केबल ब्रिज, उत्तर और दक्षिण बिहार के लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति

For All Latest Updates

TAGGED:

बिहार का सिक्स लेन ब्रिजBIHAR SIX LANE BRIDGEBIHAR NEWSPM MODI BIHAR VISITAUNTA SIMARIA SIX LANE BRIDGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार? जानें

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.