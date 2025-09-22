बेंगलुरु से बनारस आ रही फ्लाइट का कॉकपिट खोलने की कोशिश; हाईजैक होने के डर से पायलट ने लॉक कर दिया गेट
वाराणसी एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होते ही सुरक्षा कर्मियों ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 4:14 PM IST
वाराणसी : दो यात्रियों ने बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एयर इंडिया के विमान का कॉकपिट खोलने की कोशिश की. पासवर्ड भी सही डाल दिया था. हाईजैक होने की आशंका में पायलट ने गेट को लॉक कर दिया. इसके बाद इसकी जानकारी एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) को दी. इसके बाद CISF तक यह मामला पहुंच गया. वाराणसी में प्लेन के लैंड होने के बाद 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया. विमान में कुल 163 यात्री सवार थे.
वरुणा जोन के डीसीपी आकाश पटेल ने घटना की पुष्टि की है. उनका कहना है कि मामले की जांच जारी है. रिपोर्ट आने के बाद इस घटना की विस्तार से जानकारी हो पाएगी. फिलहाल बाबतपुर चौकी में आरोपियों से पूछताछ चल रही है. वहीं बाबतपुर चौकी प्रभारी सत्यजीत सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी. विमान की सुरक्षा से जुड़ा हर मामला संवेदनशील माना जाता है. इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है.
परमिशन के लिए पायलट को पहुंचा मैसेज : एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (आईएक्स 1086) ने बेंगलुरु से सुबह 8.14 बजे वाराणसी के लिए उड़ान भरी. प्लेन को 10:45 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करना था. इस दौरान 2 यात्रियों ने कॉकपिट खोलने की कोशिश की. उन्होंने पासवर्ड भी सही डाल दिया. पासवर्ड डालते ही दरवाजा खोलने की परमिशन के लिए पायलट के पास मैसेज पहुंच गया.
क्रू मेंबर से भी भिड़ गए आरोपी : इसके बाद पायलट ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए गेट पर मौजूद दो यात्रियों को देखा. प्लेन हाईजैक होने की आशंका में पायलट ने गेट को लॉक कर दिया. पायलट ने इसकी जानकारी एटीसी को दी. इसके बाद एटीसी ने सीआईएसएफ को इसके बारे में बताया. केबिन क्रू ने दोनों यात्रियों को रोकने की कोशिश की तो वे मनमानी करने लगे. उनसे भी भिड़ गए. इससे सभी यात्री सहम गए. बाद में किसी तरह आरोपी यात्रियों को सीट पर बैठाया गया.
जाना था टॉयलेट, पहुंच गए कॉकपिट के पास : इसके बाद विमान को निर्धारित समय से पहले ही लैंडिंग की अनुमति दे दी गई. प्लेन के वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड होते ही कॉकपिट खोलने की कोशिश करने वाले आरोपी यात्रियों समेत कुल 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया. वाराणसी पुलिस, खुफिया विभाग की टीम और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आरोपियों से पूछताछ कर रही है. अभी तक की जांच में यह पता चला है कि आरोपी शौचालय जाने वाले थे. गलती से उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास किया.
एक अंक का था पासवर्ड : डीसीपी आकाश पटेल के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी सभी यात्री पहली बार विमान में यात्रा कर रहे थे. एक यात्री वॉशरूम का उपयोग करना चाहता था. दरवाजे के पास स्थित मशीन को उसने वॉशरूम का एंट्री मैकेनिज्म समझ कर अनजाने में एक बटन दबा दिया. कॉकपिट का कोड भी केवल एक अंकीय (single digit) था.
बता दें कि विमान के कॉकपिट के जरिए फ्लाइट को नियंत्रित किया जाता है. इसे पायलट और सह-पायलट का कार्यालय भी कहा जाता है. इस हिस्से में कई पैनल लगे होते हैं. यह सुरक्षा प्रणालियों से लैस होता है. इसके जरिए विमान और उड़ान से जुड़ी सभी जानकारियां स्क्रीन के जरिए पायलटों तक पहुंचाई जाती है. इस हिस्से से ही विमान को नियंत्रित किया जाता है. इसमें कई संचार पैनल भी लगे होते हैं.
यह भी पढ़ें : अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, कोचीन एयरपोर्ट पर वापस लौटी