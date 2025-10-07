ETV Bharat / bharat

'समय सीमा के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो...', राज्यपाल बोस की चेतावनी

राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खगेन मुर्मू पर हमले को लेकर राज्य पुलिस की भूमिका और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए.

Bose
राज्यपाल सीवी आनंद बोस (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल नागराकाटा में मालदा उत्तर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी से विधायक शंकर घोष पर हुए हमले पर गहरा रोष व्यक्त किया है. घटना के मद्देनजर, राज्यपाल ने राज्य पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है और कार्रवाई के लिए 24 घंटे की समय सीमा तय की है.

राज्यपाल ने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो संविधान के अनुसार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है." उन्होंने यह भी कहा कि एक सांसद और विधायक पर हमला राज्य में कानून-व्यवस्था की चरम गिरावट को दर्शाता है.

गौरतलब है कि रविवार को BJP के मालदा उत्तर सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष बाढ़ प्रभावित नागराकाटा प्रखंड के पीड़ितों से मिलने गए थे. हालांकि, वहां, पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने दोनों पर हमला कर दिया. खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके शरीर से काफी खून बह रहा था.

स्थानीय लोगों ने किया हमला
राज्यपाल ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए
राज्यपाल सीवी आनंद बोस मंगलवार को सांसद और विधायक से मिलने माटीगाड़ा स्थित नर्सिंग होम गए. वहां, उन्होंने राज्य पुलिस की भूमिका और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. बोस ने कहा, "राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों पर इस तरह के हमले लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं. पश्चिम बंगाल जैसे विकसित राज्य में ऐसी घटनाएं वाकई नकारात्मक हैं. जनता द्वारा चुने गए सांसदों और विधायकों पर इस तरह के हमले वाकई आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं. ऐसी घटनाए् लोकतंत्र का गला घोंटने जैसी हैं."

8 लोगों के खिलाफ शिकायत
गौरतलब है कि बीजेपी ने सोमवार को इस घटना में 8 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके अलावा भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर स्थानीय लोगों को सांसद और विधायक के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है. हालांकि, सांसद और विधायक पर हमले के मामले में पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. राज्यपाल ने खुद पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.

खगेन मुर्मू से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा, "यहां पुलिस की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है. पुलिस को भारत के संविधान के अनुसार काम करना चाहिए. पुलिस को इस घटना में नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी. अगर 24 घंटे के भीतर दोषियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो भारत के संविधान के अनुसार जो भी आवश्यक होगा, किया जाएगा."

भाजपा प्रतिनिधिमंडल पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य की कानून-व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया है. पार्टी नेतृत्व ने रात में नागराकाटा थाने सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को भी कई विरोध कार्यक्रमों का आह्वान किया है.

