ETV Bharat / bharat

अनिल देशमुख पर हमला फर्जी निकला, फोरेंसिक रिपोर्ट में नहीं मिले सबूत, पुलिस ने बंद की जांच

नागपुर: पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी (एसपी) नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के प्रचार वाहन पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया था. दावा किया गया था कि इस घटना में अनिल देशमुख घायल हो गए थे, जिससे उस समय बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. इस कथित हमले की जांच के लिए नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार के नेतृत्व में जांच शुरू की गई थी. लगभग 11 महीने की जांच के बाद, पुलिस और फोरेंसिक विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, पथराव और हमले की घटना फर्जी पाई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, फोरेंसिक जांच में किसी भी हिंसक घटना का कोई सबूत नहीं मिला. परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट हो गया है कि अनिल देशमुख द्वारा लगाए गए आरोप भी निराधार हैं. फोरेंसिक जांच और पुलिस द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि हमले के स्थान पर हिंसा के कोई ठोस सबूत नहीं मिले. साथ ही पुलिस ने हमले की जांच बंद कर दी है.

यह घटना 19 नवंबर, 2024 को हुई थी. उस दिन अनिल देशमुख अपने बेटे सलिल देशमुख, जो काटोल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, के लिए प्रचार करके लौट रहे थे. आरोप है कि इस दौरान अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिससे गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया. दावा किया गया था कि एक बड़ा पत्थर अनिल देशमुख की आगे वाली सीट पर लगा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल मच गई थी.

घटना की गंभीरता को देखते हुए, नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार के नेतृत्व में जांच शुरू की गई. करीब 11 महीने की जांच के बाद पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट किया कि पूरी घटना झूठी थी और पथराव का कोई ठोस सबूत नहीं मिला.

पुलिस ने पेश की 'बी समरी रिपोर्ट'

इन निष्कर्षों के आधार पर, पुलिस ने अदालत में एक 'बी समरी रिपोर्ट' पेश की है, जिसमें कई तर्क और तथ्य दिए गए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि पथराव की घटना हुई ही नहीं थी. फोरेंसिक जांच के प्रमुख निष्कर्षों के अनुसार, देशमुख की कार का अगला शीशा प्रबलित (Reinforced) तकनीक का था. अगर ऐसे शीशे पर आगे से पत्थर मारा जाता, तो शीशा आसानी से नहीं टूटता. इसके अलावा, बार-बार वार किए बिना शीशे को पूरी तरह से तोड़ना असंभव है. वास्तव में, देशमुख की कार का अगला शीशा न तो टूटा था और न ही ब्रेक हुआ था. अगर शीशा टूटता, तो शीशे के नुकीले टुकड़े कार की अगली सीट पर बैठे देशमुख पर गिरते और उन्हें चोट लग जाती. हालांकि, फोरेंसिक जांच से पता चला कि उनके सिर पर लगी चोट उस प्रकार की नहीं थी.

इसके अलावा, यह दावा भी किया गया था कि देशमुख की कार में मिला बड़ा पत्थर पिछली खिड़की से घुसा था. हालांकि, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछली खिड़की से फेंके गए पत्थर का आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति के सिर के आगे के हिस्से पर लगना संभव नहीं है. इन सभी वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर, पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि घटना में हमले का कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए पुलिस ने अदालत में 'बी-फाइनल रिपोर्ट' पेश कर दी है.