नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का दूसरा दिन, खिलाड़ियों ने फाइनल और क्वालिफिकेशन मुकाबले में दिखाया दमखम

रांची: राजधानी रांची में चल रही चार दिवसीय नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज दूसरा दिन है. रविवार भी कई महत्वपूर्ण इवेंट आयोजित की गईं. इनके रिजल्ट देर शाम तक घोषित किए जाने की संभावना है. अब तक पांच इवेंट के परिणाम आ चुके हैं. जबकि बाकी इवेंट के रिजल्ट सोमवार को खेली जाने वाली तीसरे दिन की प्रतियोगिताओं के बाद जारी किए जाएंगे. खिलाड़ियों और दर्शकों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का यह महत्वपूर्ण अवसर हैः मधुकांत पाठक

फेडरेशन ऑफ एथलेटिक्स इंडिया के पदाधिकारी मधुकांत पाठक ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि इस चैंपियनशिप के माध्यम से खिलाड़ी एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं. जापान में होने वाले एशियन गेम्स के क्वालीफिकेशन राउंड में छह गर्ल्स और 6 बॉयस का चयन होना है. उन्होंने बताया कि कुछ खिलाड़ी सीधे क्वालीफाई कर जाते हैं, जबकि कुछ प्वॉइंट सिस्टम के आधार पर अगले स्तर के टूर्नामेंट में प्रवेश पाते हैं. इस प्रकार यह चैंपियनशिप खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का महत्वपूर्ण अवसर है.

जानकारी देते एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी (Etv Bharat)

आज के दिन ग्रुप फाइनल के मुकाबले आयोजित किए गए, जिनमें महिलाओं और पुरुषों की 100 मीटर रेस के टॉप छह प्रतिभागियों का फाइनल होना है. इस फाइनल के जरिए खिलाड़ियों को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और अन्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिल सकता है. मधुकांत पाठक ने बताया कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन उनके करियर के लिए बहुत मायने रखता है और यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भविष्य में कई बड़े टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं.

वीजा के कारण मलेशिया के खिलाड़ी नहीं पहुंच सके

इस बार मलेशिया की टीम वीजा समस्या के कारण प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाई. इसके बावजूद टूर्नामेंट का आयोजन सुचारू रूप से जारी है और भारतीय खिलाड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं.

झारखंड के खिलाड़ियों के लिए यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि जूनियर खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता अनुभव बढ़ाने का अच्छा माध्यम है. जैसे ही ये खिलाड़ी सीनियर स्तर तक पहुंचते हैं, उन्हें अन्य संस्थानों के लिए खेलना होता है. इसलिए यहां प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जूनियर खिलाड़ी अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं.