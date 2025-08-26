तिरुवनंतपुरम: केरल के सबसे प्रसिद्ध त्योहार ओणम की शुरुआत हो गई है. मंगलवार को शुरू हुआ यह दस दिवसीय उत्सव आनंद, चिंतन और एकता का समय है, जो सांस्कृतिक समृद्धि और भावनात्मक प्रतिध्वनि से भरपूर है. दुनियाभर के मलयाली इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं. यह फेस्टिवल आशा और समृद्धि का प्रतीक है.

ओणम को लेकर केरल भर में चहल-पहल शुरू हो चुकी है. सुबह-सुबह सफाई, फेस्टिवल की रस्मों और आंगन को फूलों से सजाने से लेकर ओनाक्कोडी (नए कपड़े) की खरीदारी और भव्य ओणम सद्या (भोज) की तैयारी तक हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है. दिलचस्प बात यह है कि ओणम आमतौर पर अथम के दसवें दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल थिरुवोनम ग्यारहवें दिन मनाया जाएगा.

त्रिप्पुनिथुरा में अट्टचमयम जुलूस (ETV Bharat)

अथम सेलेब्रेशन

अथम ओणम उत्सव का आरंभ बिंदु है. इसका प्रमुख आकर्षण पूक्कलम का निर्माण है, जिसमें घरों के सामने जटिल पुष्प सज्जा की जाती थी. पुष्प सज्जा की पहली परत, जिसे अट्टप्पू कहते हैं, थम्पा फूलों से बनाई जाती है, जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है. जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, इसमें नए फूल जुड़ते जाते हैं.

अथप्पूक्कलम (फूलों का कालीन)

परंपरागत रूप से, फूलों की सजावट में थंबा, कक्कपू, मुक्कुट्टी, शंखपुष्पी और चेम्बरथी (गुड़हल) जैसे देशी फूलों का इस्तेमाल किया जाता था. इनमें से प्रत्येक फूल की अपनी अनूठी विशेषताएं और महत्व हैं.

अट्टचमयम जुलूस

त्रिप्पुनिथुरा में अट्टचमयम जुलूस एक भव्य सांस्कृतिक प्रदर्शन है जो ओणम उत्सव की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है. इस जुलूस में 20 झांकियां, 300 से ज़्यादा कलाकार और थेय्यम, कथकली और पुलिकली जैसी पारंपरिक कलाएं शामिल होती हैं. यह वाइब्रेंट फेस्टिवल केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है और धार्मिक सद्भाव का एक सशक्त प्रतीक है.

त्रिप्पुनिथुरा में अट्टचमयम जुलूस (ETV Bharat)

त्रिप्पुनिथुरा की एक महिला ने ईटीवी भारत को बताया, "त्रिप्पुनिथुरा में अथम का माहौल है. यह मेरी मातृभूमि है - चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं हमेशा इस अद्भुत त्योहार के लिए अपने गांव लौटती हूं."

इस बार ग्रीन सेलेब्रेशन

इस साल अट्टचमयम समारोह ग्रीन प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया जा रहा है. जुलूस में प्लास्टिक की बोतलों और फ्लेक्स बैनरों पर सख्त प्रतिबंध है. सुरक्षा के लिए निगरानी कैमरे, लगभग 500 पुलिसकर्मी, तालुक अस्पताल के नेतृत्व में एक चिकित्सा दल, अग्निशमन एवं बचाव विभाग द्वारा प्रबंधित अग्नि सुरक्षा टेंट और अट्टचमयम स्वयंसेवकों द्वारा प्रमुख चौराहों पर पेयजल स्टेशन स्थापित किए गए थे.

त्रिशूर का पुष्प कालीन

त्रिशूर के वडक्कुमनाथ मंदिर में 1500 किलोग्राम फूलों से एक विशाल पुष्प सज्जा तैयार की गई. 'सयाहना कुट्टयमा' समूह ने मिलकर इस अद्भुत पुष्प कालीन को तैयार किया, जो त्रिशूर के लिए अद्वितीय है. पुष्प सज्जा समुदाय की भावना और रचनात्मकता का प्रमाण है.

ओणम समारोह

त्रिशूर में पुलिकली महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ओणम समारोह जारी रहेगा. त्रिशूर निगम द्वारा आयोजित इस उत्सव में नौ पुलिकली समूह भाग लेंगे. निगम प्रत्येक टीम को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और यह आयोजन कला और संस्कृति का एक शानदार प्रदर्शन होने का वादा करता है.

गौरतलब है कि सुबह 10 बजे वी राधाकृष्णन के नेतृत्व में ओणम गीतों के साथ शुरू हुए ओणम समारोह का उद्घाटन कोचीन देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के रवींद्रन ने किया. विधायक पी, बालचंद्रन ने ओणम समारोह का ध्वजारोहण किया. शाम छह बजे, पुष्प कालीन के चारों ओर दीप जलाकर 'दीपकार्थ' (पुष्प कालीन के चारों ओर दीप जलाएँ) का आयोजन किया गया.

त्रिप्पुनिथुरा में अट्टचमयम जुलूस (ETV Bharat)

वहीं, महापौर एमके वर्गीस और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रम्या मेनन द्वारा दीपकार्थ किया जाएगा. इसके बाद पूर्व महापौर अजिता विजयन और अधिवक्ता संघ के संयोजक दीपककुमारन के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं तालियां बजाएंगी.

महापौर एमके वर्गीस कल सुबह 9 बजे त्रिशूर के मध्य भाग में पुलिकली महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. इस बार 9 पुलिकली समूह शहर को झंकृत करने निकलेंगे. त्रिशूर निगम द्वारा आयोजित पुलिकली महोत्सव, जिसका चौथा दिन 8 सितंबर को है.

महापौर ने कहा कि निगम पुलिकली के आयोजन के लिए तैयार है. इस बार त्रिशूर निगम प्रत्येक टीम को 3,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है. महापौर ने यह भी बताया कि इसके लिए प्रत्येक टीम को पिछले दिन अग्रिम राशि प्रदान की गई थी. महापौर ने आगे कहा कि त्रिशूर में उत्सव के दिन आ रहे हैं.

