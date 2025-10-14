ETV Bharat / bharat

बाल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को निशिकांत दुबे ने धो डाला संयुक्त UNGA में

नई दिल्ली: भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने अफगानिस्तान और भारत में स्कूलों और छात्रों को निशाना बनाकर हमले करके संयुक्त राष्ट्र के बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है.

सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के एक सत्र में 'बाल अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण' पर भारत का वक्तव्य देते हुए, दुबे ने सदस्य देशों को बाल हेल्पलाइन जैसी पहलों और बाल तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों को मान्यता देने के लिए धन्यवाद दिया.

बीजेपी सांसद ने पाकिस्तान को "संयुक्त राष्ट्र के सीएसी (बाल एवं सशस्त्र संघर्ष) एजेंडे का सबसे बड़ा उल्लंघन करने वालों में से एक" बताया. इसके साथ ही न केवल पाकिस्तान के भीतर, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया.

उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहारों, जैसा कि महासचिव की सीएसी 2025 पर रिपोर्ट से स्पष्ट है, और साथ ही चल रहे सीमा पार आतंकवाद से दुनिया का ध्यान हटाने के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं."

यूएनजीए में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे दुबे ने कहा कि अफगानिस्तान सीमा के पास के इलाकों में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए सीमा पार हमलों और हवाई हमलों के कारण कई अफगान बच्चों को नुकसान पहुंचा है या उनकी मौत हो गई है.