ETV Bharat / bharat

बाल अधिकारों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को निशिकांत दुबे ने धो डाला संयुक्त UNGA में

भाजपा सांसद ने पाकिस्तान को "संयुक्त राष्ट्र के बाल एवं सशस्त्र संघर्ष (सीएसी) एजेंडे का सबसे बुरा उल्लंघन करने वालों में से एक" बताया.

NISHIKANT DUBEY
निशिकांत दुबे, बीजेपी सांसद. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने अफगानिस्तान और भारत में स्कूलों और छात्रों को निशाना बनाकर हमले करके संयुक्त राष्ट्र के बाल एवं सशस्त्र संघर्ष एजेंडे का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है.

सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के एक सत्र में 'बाल अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण' पर भारत का वक्तव्य देते हुए, दुबे ने सदस्य देशों को बाल हेल्पलाइन जैसी पहलों और बाल तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों को मान्यता देने के लिए धन्यवाद दिया.

बीजेपी सांसद ने पाकिस्तान को "संयुक्त राष्ट्र के सीएसी (बाल एवं सशस्त्र संघर्ष) एजेंडे का सबसे बड़ा उल्लंघन करने वालों में से एक" बताया. इसके साथ ही न केवल पाकिस्तान के भीतर, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया.

उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहारों, जैसा कि महासचिव की सीएसी 2025 पर रिपोर्ट से स्पष्ट है, और साथ ही चल रहे सीमा पार आतंकवाद से दुनिया का ध्यान हटाने के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं."

यूएनजीए में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे दुबे ने कहा कि अफगानिस्तान सीमा के पास के इलाकों में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए सीमा पार हमलों और हवाई हमलों के कारण कई अफगान बच्चों को नुकसान पहुंचा है या उनकी मौत हो गई है.

उन्होंने मई 2025 में भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी करने के लिए पाकिस्तानी सेना की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें निर्दोष लोगों की मौत हुई और वे घायल हुए.

उन्होंने कहाकि इस तरह के कृत्यों में लिप्त होने के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलना पाकिस्तान का बेहद पाखंड है.

दुबे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी शिविरों पर सोची-समझी कार्रवाई की और कई आतंकवादियों को मार गिराया.

दुबे ने कहा, "पाकिस्तान को खुद को आईने में देखना चाहिए. इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए. अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए. साथ ही अपनी सीमाओं के भीतर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए."

ये भी पढ़ें - 'हमारा एक पड़ोसी देश ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर है' जयशंकर ने UNGA में पाकिस्तान को लताड़ा

TAGGED:

NISHIKANT DUBEY SLAMS PAKISTAN
PAKISTAN
UNGA
CHILD RIGHTS VIOLATIONS
NISHIKANT DUBEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.