दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 'नमो भारत' देश की सबसे तेज ट्रेन

'नमो भारत' देश की सबसे तेज ट्रेन ( ANI )

Published : September 16, 2025 at 5:53 PM IST | Updated : September 16, 2025 at 5:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के 55 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर 160 किमी प्रति घंटे की अपनी उच्चतम गति से चलने वाली नमो भारत ट्रेन देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है. इससे पहले 2016 में शुरू की गई गतिमान एक्सप्रेस देश की पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन थी, जो विशेष रूप से बिछाई गई पटरियों पर हजरत निजामुद्दीन और आगरा के बीच 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी. बाद में जब सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सीरीज वंदे भारत शुरू की गई, तो यह भी उसी अधिकतम गति से चलती थी, लेकिन केवल इसी मार्ग पर. हालांकि, रेल मंत्रालय ने 24 जून 2024 को बिना कोई कारण बताए उनकी गति 160 से घटाकर 130 किमी प्रति घंटे करने का फैसला किया. वर्तमान में भारतीय रेल नेटवर्क पर सभी ट्रेनें 130 किमी प्रति घंटे की ऊपरी गति सीमा के साथ चलती हैं. 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति

'नमो भारत' के तीस ट्रेनसेट, जिनमें से प्रत्येक में छह डिब्बे हैं - पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर और उत्तर प्रदेश के मेरठ दक्षिण के बीच सेवा प्रदान करते हैं - प्रत्येक स्टेशन से 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं और मार्ग के 11 स्टेशनों में से कुछ के बीच कुछ सेकंड के लिए अपनी अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे की गति को छूते हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम लिमिटेड (NCRTCL) के अधिकारियों ने कहा, "दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम तक 16 स्टेशनों वाला पूरा 82.15 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जल्द ही चालू होने की संभावना है." क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

NCRTC, भारत सरकार (50 प्रतिशत) और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान (प्रत्येक 12.5 प्रतिशत) की राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम, देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली को लागू कर रहा है. अधिकारियों ने बताया, "हैदराबाद में डिजाइन और गुजरात के सावली स्थित एल्सटॉम कारखाने में निर्मित, ये एयरोडायनामिक रोलिंग स्टॉक अपने आकर्षक और आधुनिक डिजाइन के साथ, ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP), ऑटोमैटिक ट्रेन कंट्रोल (ATC) और ऑटोमैटिक ट्रेन ओपरेशन (ATO) के अनुकूल हैं."

उन्होंने आगे कहा, "दो स्टेशनों के बीच की दूरी पांच से आठ किलोमीटर तक होती है और ट्रेन अधिक दूरी वाले स्टेशनों के बीच अपनी सबसे तेज गति प्राप्त करती है." दिल्ली-मेरठ को जोड़ेगा कॉरिडोर

NCRTC के एक प्रेस नोट में कहा गया है कि एक बार पूरा कॉरिडोर चालू हो जाने पर, यह दिल्ली को ऐतिहासिक शहर मेरठ के केंद्र से जोड़ देगा. नमो भारत ट्रेनें एक घंटे से भी कम समय में यह दूरी तय करेंगी और रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकेंगी.इसमें कहा गया है, "21 अक्टूबर, 2023 को 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले सेक्शन पर परिचालन शुरू होने के बाद से, चरणबद्ध तरीके से कॉरिडोर के 55 किलोमीटर हिस्से पर सेवाएं शुरू की गई हैं." प्रेस नोट में आगे कहा गया है, "जैसे-जैसे परिचालन खंड का विस्तार हुआ है, इसने क्षेत्र के लिए एक आवश्यक परिवहन समाधान के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है और अब तक 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को सफलतापूर्वक सेवा प्रदान की है." अधिकारियों ने बताया कि यह सिस्टम पारंपरिक रेलवे से अलग है, क्योंकि यह किसी फिक्स टाइम-टेबल पर नहीं चलती और न ही इसके लिए सीट आरक्षण की आवश्यकता होती है. अधिकारियों ने आगे कहा, "यह मेट्रो ट्रांजिट सेवा से भी अलग है क्योंकि यह उन यात्रियों के लिए है जो अपेक्षाकृत लंबी दूरी, कम स्टॉप और तेज़ गति से यात्रा करना चाहते हैं." एनसीआरटीसीएल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत ट्रेनों के समान बुनियादी ढांचे पर एक स्थानीय शहरी ट्रांजिट सेवा (यानी मेरठ मेट्रो सेवा) चलाने की टेस्टिंग भी कर रहा है. NCRTCL की प्रेस रिलीज में कहा गया है, "यह एक अनूठी पहल है. मेरठ मेट्रो में 23 किलोमीटर के दायरे में 13 स्टेशन होंगे और यह मेरठ में नमो भारत नेटवर्क पर चलेगी. इससे यात्रियों को बिना किसी असुविधा के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तेजी से बदलाव करने में मदद मिलेगी और यात्रा का अनुभव आरामदायक होगा." यह भी पढ़ें- अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब अहिल्यानगर नाम से जाना जाएगा

