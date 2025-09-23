ETV Bharat / bharat

लाहौल स्पीति के काजा में एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत, अब खूबसूरत वादियों के साथ-साथ आसमान के तारे भी निहार सकेंगे सैलानी

लाहौल स्पीति के काजा में एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत. जुलाई 2025 तक लगभग 1,58,580 देसी और 4,570 विदेशी सैलानी लाहौल स्पीति पहुंचे.

Astro Tourism Start in Kaza Lahaul Spiti
काजा में एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत (DPRO Himachal)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 7:54 PM IST

5 Min Read
लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के स्पीति में जहां सैलानी खूबसूरत वादियों को निहार रहे हैं तो वहीं वह अब एस्ट्रो टूरिज्म के माध्यम से रात के समय चमकते हुए तारों को भी देख पाएंगे. प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार करते हुए स्पीति घाटी में एस्ट्रो टूरिज्म की भी शुरुआत की गई है. इस साल जुलाई माह तक स्पीति घाटी में 1,58,580 देशी और 4,570 विदेशी सैलानी पहुंचे हैं, जिससे घाटी के पर्यटन कारोबार को भी काफी बढ़ावा मिला है.

लाहौल-स्पीति जिले के काजा में एस्ट्रो टूरिज्म

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 7 जुलाई 2025 को लाहौल-स्पीति जिले के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारम्भ किया था. इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यटकों की अधिक आवाजाही सुनिश्चित होगी.

Astro Tourism Start in Kaza Lahaul Spiti
काजा में एस्ट्रो टूरिज्म की शुरुआत (DPRO Himachal)

एस्ट्रो टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत: CM

हिमाचल के सीएम सुक्खू का कहना है कि, "पर्यटन के क्षेत्र में यह एक नए अध्याय की शुरुआत है. ऐसे में स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उच्च स्तरीय कम्प्यूटरीकृत दूरबीन प्रदान की गई है. स्पीति का स्वच्छ वातावरण खगोल पर्यटन और स्टार गेजिंग गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम है, जिससे क्षेत्र में आने वाले पर्यटक दूरबीनों के माध्यम से स्टार गेजिंग कर सकेंगे. सरकार की इस अभिनव पहल से स्पीति एस्ट्रो-टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित होगा. स्पीति घाटी के काजा, लांगजा और रंगरिक क्षेत्रों के लोग इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं."

जीवाश्म गांव के रूप में प्रसिद्ध 14,500 फीट पर स्थित लांगजा गांव

अब इस योजना के लाभार्थियों को बुधवार को दूरबीन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर रही है. वहीं, स्पीति के 14,500 फीट पर स्थित लांगजा को जीवाश्म गांव के रूप में भी जाना जाता है. खोज के दौरान यहां पर पुरातन जीवाश्म पाए गए हैं. इसके अलावा घाटी के ग्रामीणों का मानना है कि, लांगजा देवी-देवताओं का घर है. ऐसे में सरकार की इस प्रकार की पहलों से राज्य के अनछुए गंतव्यों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

Astro Tourism Start in Kaza Lahaul Spiti
लाहौल-स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारम्भ (DPRO Himachal)

जुलाई 2025 तक 1.55 लाख से अधिक पहुंचे देसी-विदेशी सैलानी

हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि, "इस पहल से क्षेत्र में खगोलविद और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले शोधकर्ता, पर्यटक स्टार गेजिंग के साथ स्पीति के अनुपम सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत देख और जान सकेंगे. सरकार की यह पहल विज्ञान और संस्कृति को जोड़ने का काम कर रही है. इससे क्षेत्र में होम-स्टे और होटल उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा. जुलाई, 2025 तक लगभग 1,58,580 देशी और 4,570 विदेशी पर्यटकों ने स्पीति और लांगजा की खूबसूरत वादियों को निहारा. ऐसे में प्रदेश सरकार के सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास सार्थक साबित हो रहे हैं."

लाहौल स्पीति में पर्यटन बढ़ाने पर जोर

हिमाचल सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि, भारत और चीन सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं और शिपकी-ला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा करवाने की सहमति बनी है. भारत और चीन तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं- लिपुलेख, शिपकी-ला और नाथू-ला दर्रे से सीमा व्यापार फिर खोलने पर सहमत हो गए हैं. इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है कि किन्नौर के शिपकी-ला पास से अतिरिक्त मार्ग के रूप में मानसरोवर यात्रा को शुरू किया जाएगा.

Astro Tourism Start in Kaza Lahaul Spiti
लाहौल स्पीति में पर्यटन बढ़ाने पर जोर (DPRO Himachal)

उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएगी. ऐसे में प्रदेश सरकार की यह पहल पारम्परिक सीमा व्यापार को नया जीवन प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलने में सहायक होगी.

क्यों खास है एस्ट्रो टूरिज्म?

भारत के लेह लद्दाख, उत्तराखंड, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी एस्ट्रो टूरिज्म सैलानियों की पसंद बन रहा है. एस्ट्रो टूरिज्म के कई आकर्षण हैं, जिनमें मेट्योर शॉवर यानी आतिशबाजी के समान होने वाली उल्का वृष्टि प्रमुख है. ये साल में कई बार होती है और लगभग हर महीने में एक बार या दो बार देखने को मिल सकती है. इसका आनंद रोशनी से दूर अंधेरे स्थानों से ही बेहतर लिया जा सकता है. इसके अलावा अकल टेशन यानी आच्छादन, ट्रांजिट, ओपोजीशन, ग्रहों का एक सीध में आना, एक दूसरे के करीब आना, धरती के करीब आना इत्यादि आकर्षण हैं, जिन्हें देखना सैलानियों के लिए एक अनोखा अनुभव है. आसमान के प्रति रुचि रखने वालों समेत वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की इन अद्भुत घटनाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है. एस्ट्रो टूरिज्म के लिए सैलानी दूरबीन का सहारा लेकर हो रही खगोलीय घटनाओं को आसानी से देख सकते हैं.

