एक पहल, जिसने 500 से ज़्यादा बेटियों की बदली ज़िंदगी, जानिए- असमी फाउंडेशन ने कैसे लिखा बदलाव का नया अध्याय

गाजियाबाद में डॉ. भारती गर्ग असमी फाउंडेशन के जरिए कमजोरों को बना रही मजबूत, अब तक 500 से अधिक बेटियों की जिंदगी को बनाया बेहतर

अब तक 500 से अधिक बेटियां बनीं आत्मनिर्भर
अब तक 500 से अधिक बेटियां बनीं आत्मनिर्भर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 12:04 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 12:12 PM IST

शहजाद आबिद की रिपोर्ट

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की असमी फाउंडेशन बेटियों को पंख लगाने का काम कर रही है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जहां एक तरफ बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनना बड़ी चुनौती होती है तो वहीं आसामी फाउंडेशन बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा कर रही है. बेटे एक दशक से असमी फाउंडेशन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और अब तक तकरीबन 500 से अधिक बेटियों की जिंदगी को बेहतर बनाया गया है.

बेटियां आत्मनिर्भर होंगी तो समाज बनेगा सशक्त: असमी फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. भारती गर्ग का कहना है कि यदि बेटियां आत्मनिर्भर होगी तो समाज सशक्त बनेगा. सुबह के समय असमी फाउंडेशन द्वारा आसामी शिक्षा केंद्र का संचालन किया जाता है जबकि दोपहर में असमी प्रशिक्षण केंद्र का संचालन होता है. गरीब परिवार से आने वाली बेटियों के लिए आर्थिक चुनौतियां कभी काम नहीं होती. ऐसे में हमारा प्रयास रहता है कि बेटियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ मेहंदी लगाना, कढ़ाई, सिलाई आदि की ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाए. जिस की शिक्षा के साथ-साथ थोड़ा बहुत पार्ट टाइम काम करके आर्थिक रूप से मजबूत हो सके. हमारे प्रयास से कई ऐसी बेटियां हैं जो की अब ग्रेजुएशन कर रही हैं और अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण का सही इस्तेमाल कर आय भी अर्जित कर रही हैं.

बेटियां आत्मनिर्भर होंगी तो समाज बनेगा सशक्त (ETV Bharat)

घरेलू कामगार महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई में मदद : डॉ भारती बताती है कि इंदिरापुरम क्षेत्र में हम लगातार विभिन्न माध्यमों से हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सूचित करते हैं कि अगर उन्हें घर पर काम करने वाली मेड के साथ कोई छोटी बच्ची काम करने हुए दिखाई देती है तो तुरंत हमें सूचना दें. इसके बाद हम ऐसी महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं जो कि अपनी छोटी बच्चियों को भी काम पर लेकर जाती हैं. उन्हें बताया जाता है कि शिक्षा बेहद जरूरी है यदि वह अपनी बेटी को शिक्षित करेगी तो केवल बेटी का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का भविष्य उज्जवल होगा. महिलाएं काफी हद तक हमारी बात को समझती हैं और बेटियों को कम पर ना ले जाने के बजाय उन्हें हमारे केंद्र में भेजते हैं.

आसामी फाउंडेशन आत्मनिर्भर बनाने में 8 सालों से कर रहा सहयोग
आसामी फाउंडेशन आत्मनिर्भर बनाने में 8 सालों से कर रहा सहयोग (ETV Bharat)

अब तक 500 से अधिक बेटियां बनीं आत्मनिर्भर: बीते एक दशक से हम बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. हमारी इस पहल से तकरीबन 500 से अधिक बेटियों का भविष्य उज्जवल हो चुका है. विनीता गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के कानावली क्षेत्र में रहती हैं और मौजूदा समय में ग्रेजुएशन कर रही है. तकरीबन सात साल पहले विनीता असमी फाउंडेशन से जुड़ी थी. जहां विनीता को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया. विनीता ने यहां मेहंदी लगाने के साथ-साथ सिलाई और कढ़ाई भी सीखी. साथ अपनी शिक्षा को भी जारी रखा.

अब यहां की सशक्त नारी नए समाज के निर्माण का भर रही दम: मौजूदा समय में विनीता निजी कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी करती हैं जहां से उन्हें तकरीबन ₹6000 की तनख्वाह मिलती है जबकि बाकी बचे हुए समय में वह अपनी पढ़ाई करती हैं इसके अतिरिक्त यदि कोई मेहंदी लगाने का आर्डर मिलता है तो वहां मेहंदी लगाने भी जाती हैं. मेहंदी लगाने से तकरीबन ₹6000 महीने की आमदनी हो जाती है. विनीता अब अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रही है इसके साथ अपनी पढ़ाई का खर्च भी खुद उठा रही है विनीता कहती है कि साल भर में ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी कोशिश है कि ग्रेजुएशन पूरी होने के साल भर में सरकारी नौकरी हासिल कर लूं. मैं चाहती हूं की मां-बाप घर में आराम करें और मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालूं.

आसामी फाउंडेशन आत्मनिर्भर बनाने में 8 सालों से कर रहा सहयोग
आसामी फाउंडेशन आत्मनिर्भर बनाने में 8 सालों से कर रहा सहयोग (ETV Bharat)

अब सपनों की उड़ान को मिला पंख: कनवानी की रहने वाली बिंदिया पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी. अब निजी स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ रही हैं और अपने क्लास के टॉप फाइव स्टूडेंट में गिनी जाती हैं. बिंदिया के सर से पिता का साया उठ चुका है. मां घरों में काम करके घर चलाती हैं. बिंदिया के परिवार के लिए निजी स्कूल का खर्च बहन करना संभव नहीं था. असमी फाउंडेशन में बिंदिया को प्रारंभिक शिक्षा दी. तकरीबन साल भर के बाद निजी स्कूलों में दाखिला कराया गया. निजी स्कूलों की प्रतिमाह फीस तकरीबन ₹2000 है. जिसमें से 90% फीस का हिस्सा संस्था द्वारा दिया जाता है जबकि 10 प्रतिशत फीस का हिस्सा बिंदिया की मां देती हैं. बिंदिया बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं. बिंदिया कहती हैं कि संस्था की मदद से जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है. बीते वर्ष सातवीं क्लास में 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे.

मजबूत महिला ही बना सकती है सशक्त समाज: यदि समाज में बेटियों को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिले तो बेटियां नए-नए आयाम हासिल कर सकती हैं. केवल विनीता और बिंदिया ही नहीं बल्कि बीते एक दशक में असमी फाउंडेशन द्वारा 500 से अधिक बेटियों के जीवन को एक नई उड़ान उपलब्ध कराई है. असमी फाउंडेशन के संस्थापक डॉ भारती का कहना है कि हमारा मकसद है की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े. यदि हम एक परिवार में एक बेटी को आत्मनिर्भर बनते हैं तो सिर्फ उसे एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा पहुंचता है.

Last Updated : October 12, 2025 at 12:12 PM IST

