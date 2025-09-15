ETV Bharat / bharat

प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने की अनोखी पहलः कचरे से चुने बोतलों से बना रहे सजावट के सामान, साथ ही हो रही आमदनी

प्लास्टिक के कचरे से तैयार सामान. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 1:43 PM IST 3 Min Read