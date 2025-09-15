प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने की अनोखी पहलः कचरे से चुने बोतलों से बना रहे सजावट के सामान, साथ ही हो रही आमदनी
असम के एक युवा ने साबित कर दिया कि रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के दम पर कचरे को भी सार्थक रूप दिया जा सकता है.
Published : September 15, 2025 at 1:43 PM IST
बिस्वनाथ: प्लास्टिक प्रदूषण आज धरती और इंसान दोनों के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है. समुद्र से लेकर खेत-खलिहान तक, हर जगह फैला यह कचरा हमारे पर्यावरण को धीरे-धीरे निगल रहा है. लेकिन असम के बिस्वनाथ जिले के एक युवा ने साबित किया है कि अगर सोच बदली जाए तो यही प्लास्टिक समाज के लिए उपयोगी और सुंदर रूप भी ले सकता है.
असम के बिस्वनाथ जिले के नंबघमारा गांव निवासी दीपक मेधी ने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और बोतलों को सजावटी वस्तुओं के रूप में तैयार करने का एक अभिनव कदम उठाया है. पेशे से व्यवसायी, मेधी अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं. रोज़मर्रा के काम के साथ-साथ, वे सड़क किनारे और दूसरी जगहों से बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करते हैं. हानिकारक कचरे के रूप में जमा होने देने के बजाय, मेधी उन्हें नया जीवन देते हैं.
मेधी इन प्लास्टिक की बोतलों को काटते हैं, नया आकार देते हैं, रंगते हैं और उन्हें फूलों के गुलदस्ते और घरेलू सजावटी वस्तुओं के रूप में डिजाइन करते हैं. बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए, उनकी पूरी तरह से हस्तनिर्मित रचनाएं आकर्षक और टिकाऊ दोनों हैं. उनकी कृतियों ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा. लोग इन अनोखी सजावटी वस्तुओं को खरीद रहे हैं. दुर्गा पूजा के नजदीक आने के साथ, मेधी बाज़ार के लिए और भी विविधताएं तैयार करने में व्यस्त हैं.
मेधी ने बताया कि कचरे से तैयार प्रत्येक बोतल लगभग 100-300 में बिकती हैं. इसे तैयार करने के लिए बोतलों को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है. कोई भी इन्हें अपने खाली समय में इकट्ठा कर सकता है और घर पर साफ कर सकता है. इन्हें सुंदर बनाने के लिए बस थोड़े से रंग की ज़रूरत होती है.
अपनी पहल के बारे में बात करते हुए, मेधी ने कहा, "पूजा के दौरान, बाज़ार में चीन में बने कई उत्पाद छा जाएंगे. बाहर से खरीदने के बजाय, लोगों को स्थानीय स्तर पर बनी चीज़ों का समर्थन करना चाहिए. असम का पैसा असम में ही रहने दें."
दीपक मेधी की पहल को स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों, दोनों की व्यापक सराहना मिली है. उनके काम को पर्यावरण-अनुकूल विकल्प और स्थानीय उद्यमिता के एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा है. मेधी के प्रयास से यह साबित हो जाता है कि छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास, प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से लड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.
