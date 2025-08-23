ETV Bharat / bharat

नदी से घिरे हैं असम के 42 गांव, पुल के अभाव में नाव से पार करने को मजबूर - ASSAM NEWS

असम के गोलाघाट जिले में 42 गांवों के ग्रामीणों के लिए पुल नहीं है. वह सदियों से लकड़ी की नाव से नदी पार करते हैं.

Assam villagers of 42 villages Stranded by River without Bridge in Golaghat
नदी से घिरे हैं असम के 42 गांव, पुल के अभाव में नाव से पार करने को मजबूर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 3:00 PM IST

सरूपथार (गोलाघाट): असम के गोलाघाट जिले में स्थित सरूपथार के तेंगानी क्षेत्र की यह तस्वीर विकासशील राज्य बनने के दावों की पोल खोल रही है. यहां, विकास नदी के किनारे ही रुक गया है. 42 गांवों के लिए, बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र जरिया एक जर्जर लकड़ी की नाव है, चाहे वह शिक्षा हो, रोजी-रोटी हो या चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति.

गांवों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचतीं. गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आधी रात को भी नाव से नदी पार करानी पड़ती है, और यह पूरी तरह से नाविक की उपलब्धता पर निर्भर करता है. गांव वालों का कहना है कि कई मरीज तो नदी किनारे पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं.

छोटे स्कूली बच्चे हर रोज अक्सर खराब मौसम में, बिना लाइफ जैकेट के, अस्थायी नावों में उफनती नदी पार करते हैं. उनकी मंजिल रोंगाजन, थुरमुख, मोइनापारा या गोलाघाट कस्बे के स्कूल और कॉलेज हैं. इन मासूम बच्चों के लिए, शिक्षा का सफर मौत का जुआ खेलने जैसा है.

असम के गोलाघाट जिले में नाव से नदी पार करते स्कूली बच्चे (ETV Bharat)

ओगुरी-अलिसिंगा घाट के नाविक कहते हैं, "मैं वर्षों से 42 गांवों के छात्रों और ग्रामीणों को नाव से नदी पार करा रहा हूं. आधी रात को भी मुझे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ले जाने के लिए फोन आते हैं. कई बार तो नदी के दूसरे किनारे पहुंचने से पहले ही मरीज नाव में ही दम तोड़ देते हैं. अगर पुल होता, तो ये जानें बच सकती थीं."

स्थानीय शिक्षक मोंटू मोरंग के अनुसार, पुल का न होना एक अभिशाप है जो इस क्षेत्र को एक सदी से भी ज्यादा समय से झेलना पड़ रहा है. वह कहते हैं, "हमें 108 एम्बुलेंस सेवा भी नहीं मिलती. छात्र हर दिन स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. भारी बारिश के दौरान, बच्चों को हाईवे के पास उतरने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और उनकी किताबें और सामान भीग जाते हैं."

असम के गोलाघाट जिले में नाव से नदी पार करते स्कूली बच्चे (ETV Bharat)

विडंबना यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-2 (जिसे पहले एनएच-39 के नाम से जाना जाता था) धनसिरी नदी के किनारे-किनारे से गुजरता है, फिर भी ग्रामीणों को नदी पार करने के स्थान के पास एक साधारण प्रतीक्षालय बनाने की भी अनुमति नहीं दी गई है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से ग्रामीणों की अपील
छात्रों से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर दिन यह आवाज तेज होती जा रही है, "मां, हमें एक पक्का पुल चाहिए." असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से की गई यह हताश अपील, विकास के वादों से वंचित लोगों की गहरी हताशा को दर्शाती है.

असम के गोलाघाट जिले में नाव से नदी पार करने पहुंचे स्कूली बच्चे (ETV Bharat)

सरूपथार की आवाजें सिर्फ बुनियादी ढांचे की उपेक्षा से कहीं ज्यादा कुछ दर्शाती हैं. वे अपने भविष्य को खतरे में डालने वाले बच्चों, समय पर स्वास्थ्य सेवा से वंचित मरीजों और नदी के किनारे फंसे एक पूरे इलाके की कहानी बयां करती हैं. "विकासशील असम" के केंद्र में, तेंगानी एक याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति तब तक अधूरी रहती है जब तक उसका लाभ आखिरी गांव, आखिरी बच्चे और आखिरी मरीज तक नहीं पहुंच जाता.

