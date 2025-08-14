ETV Bharat / bharat

असम में अब ऑनलाइन पोर्टल से मिलेंगे हथियारों का लाइसेंस, जानें कौन होगा पात्र, कैसे मिलेगा लाभ - ASSAM NEW ARMS LICENCE SERVICE

असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया. उन्होंने कहा, सरकार हथियार नहीं, केवल लाइसेंस देगी.

Assam Rolls Out Arms Licence Service for Indigenous Border Residents
हिमंत बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री असम (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 3:59 PM IST

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को राज्य की नई शस्त्र लाइसेंस सेवा का शुभारंभ किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार लाइसेंस तो जारी करेगी, लेकिन हथियार नहीं देगी. सरमा ने कहा कि, यह सेवा सेतु पोर्टल के तहत एक नागरिक सेवा है.

असम में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी अब शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीएम सरमा ने आगे कहा कि, सरकार हथियार नहीं, केवल लाइसेंस देगी. इस पहल का उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जातीय तनाव या अन्य खतरों का सामना कर रहे क्षेत्रों में मूल निवासियों के बीच सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है.

आवेदन कैसे करें और कौन होंगे पात्र
पात्र आवेदक असम के मूल निवासी या मूल भारतीय नागरिक होने चाहिए. लाइसेंस पाने की इच्छा रखने वालों को यह साबित करना होगा कि वे किस तरह से खतरे में हैं. यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही लाइसेंस मिले. आवेदन सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं.

यह पहल अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान के बाद शुरू की गई है, जिसके तहत 1.29 लाख बीघा से अधिक सरकारी और वन भूमि को मुक्त कराया गया है. सरमा ने कहा कि यह कदम शांति और स्थिरता बनाए रखने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, साथ ही समुदायों को आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा था कि राज्य का अतिक्रमण विरोधी अभियान ‘अल्पसंख्यक बहुल’ क्षेत्रों को निशाना बनाकर नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि उन जंगलों या अन्य आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए है , जिन पर 'मिया-मुसलमानों' ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है.

'मिया' मूल रूप से असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त एक अपमानजनक शब्द है, तथा गैर-बांग्लाभाषी लोग आमतौर पर उन्हें बांग्लादेशी आप्रवासी मानते हैं. शर्मा ने दावा किया कि ‘मिया-मुसलमानों’ के पास ‘चार’ (नदी किनारे के जंगल) पर अतिक्रमण कर राज्य की आधी जमीन पर कब्जा कर लिया है. उन इलाकों में अन्य समुदाय नहीं बसे हैं.

