कछार: असम राइफल्स और कछार पुलिस के एक संयुक्त अभियान में ड्रग्स तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ. इस दौरान करीब 1.22 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की गई.

असम राइफल्स ने बताया कि यह खेप शुक्रवार देर शाम असम के कछार जिले में एक ड्रग्स तस्कर द्वारा जिरीघाट के रास्ते ले जाई जा रही थी. असम राइफल्स ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान, असम के लखीपुर स्थित बिन्नाकांडी घाट निवासी एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया. असम राइफल्स इस क्षेत्र में ड्रग्स के खिलाफ अभियानों में अग्रणी रही है.

ये ड्रग्स नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाती रही है. असम राइफल्स ने कहा कि यह कार्रवाई ड्रग्स की तस्करी से निपटने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इस बीच ड्रग्स तस्करी के संबंध में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स ने आइजोल जिले के जेमाबाक दक्षिण क्षेत्र में अभियान शुरू किया.

शुक्रवार की तड़के पार्टी ने संदिग्ध वाहन की पुष्टि होने पर तुरंत एक चेक पोस्ट लगाया और वाहन को रोका. छानबीन के दौरान वाहन से 21 करोड़ रुपये मूल्य की 7 किलोग्राम मेथामफेटामाइन गोलियां बरामद हुई. जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार व्यक्तियों, जब्त वाहनों और ड्रग्स को आइजोल के विशेष नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया. इस बीच मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को करारा झटका देते हुए, असम राइफल्स ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ निकट समन्वय में 26 अगस्त को वीवीईजेड (विलेज वालंटियर्स ईस्टर्न जोन) से जुड़े जबरन वसूली और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया.

असम राइफल्स के अनुसार यह ऑपरेशन टेंग्नौपाल जिले के सीमावर्ती शहर में संयुक्त घेरा और तलाशी अभियान के दौरान किया गया था. विश्वसनीय सूचना के आधार पर असम राइफल्स की एक टीम ने 26 अगस्त की तड़के अभियान शुरू किया. सैनिकों ने संदिग्ध इलाके में घर-घर जाकर गहन तलाशी ली और पूरे अभियान के दौरान सटीकता, संयम और सामरिक कौशल का परिचय दिया.

अभियान के अंत में पहचाने गए स्थान से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें जबरन वसूली और हथियार तस्करी से संबंधित डिजिटल साक्ष्य होने का संदेह है.