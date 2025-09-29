ETV Bharat / bharat

असम से 26 बांग्लादेशी 'घुसपैठियों' को वापस भेजा गया, CM हिमंत बोले- हम भारत में ऐसा नहीं होने देंगे

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ( ANI )

September 29, 2025

गुवाहाटी: असम पुलिस ने 26 कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उनके देश वापस भेज दिया है. जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री हिमंत ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "दिव्य शक्ति सभी बुराइयों का नाश करती है - इस बार ये अवैध घुसपैठिए हैं. मां दुर्गा के आशीर्वाद से, 26 अवैध घुसपैठियों को तड़के वापस खदेड़ दिया गया." सरमा ने आगे कहा, "वे बांग्लादेश में पूजा उत्सव में खलल डालते हैं, हम भारत में ऐसा नहीं होने देंगे." हालांकि, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह नहीं बताया कि घुसपैठियों को भारत-बांग्लादेश के किस क्षेत्र से वापस भेजा गया. रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के महीनों में 550 से ज्यादा कथित घुसपैठियों को वापस भेजा गया है. सीएम सरमा ने कई मौकों पर दावा किया है कि राज्य सरकार असम को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर हफ्ते कम से कम 35-40 लोगों को वापस भेजा जा रहा है.