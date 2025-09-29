ETV Bharat / bharat

असम से 26 बांग्लादेशी 'घुसपैठियों' को वापस भेजा गया, CM हिमंत बोले- हम भारत में ऐसा नहीं होने देंगे

असम से 26 कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा गया है. पिछले हफ्ते भी 37 बांग्लादेशी लोगों को वापस भेजा गया था.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ANI)
Published : September 29, 2025 at 9:36 PM IST

गुवाहाटी: असम पुलिस ने 26 कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर उनके देश वापस भेज दिया है. जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

मुख्यमंत्री हिमंत ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "दिव्य शक्ति सभी बुराइयों का नाश करती है - इस बार ये अवैध घुसपैठिए हैं. मां दुर्गा के आशीर्वाद से, 26 अवैध घुसपैठियों को तड़के वापस खदेड़ दिया गया." सरमा ने आगे कहा, "वे बांग्लादेश में पूजा उत्सव में खलल डालते हैं, हम भारत में ऐसा नहीं होने देंगे."

हालांकि, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह नहीं बताया कि घुसपैठियों को भारत-बांग्लादेश के किस क्षेत्र से वापस भेजा गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के महीनों में 550 से ज्यादा कथित घुसपैठियों को वापस भेजा गया है. सीएम सरमा ने कई मौकों पर दावा किया है कि राज्य सरकार असम को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हर हफ्ते कम से कम 35-40 लोगों को वापस भेजा जा रहा है.

पिछले हफ्ते ही महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 37 बांग्लादेशी लोगों को वापस भेजा गया था. उन पर अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसने का आरोप था. तब मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए असम के मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं.

असम राज्य कैबिनेट ने हाल ही में आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को मंजूरी दी है, ताकि जिला आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राज्य से अवैध प्रवासियों को निकालने और पड़ोसी देशों से अवैध आव्रजन से निपटने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके.

कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, अगर कोई अवैध प्रवासी शून्य रेखा के पास या राज्य में प्रवेश के 12 घंटे के भीतर पाया जाता है, तो उसे बिना किसी और प्रक्रिया के तुरंत वापस भेज दिया जाएगा.

बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने कड़े कदम उठाए हैं और पिछले साल बांग्लादेश में अशांति शुरू होने के बाद से पूर्वोत्तर में 1885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है.

यह भी पढ़ें- कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोनाली बीबी समेत छह लोगों को बांग्लादेश भेजने का आदेश खारिज किया

