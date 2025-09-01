नलबाड़ी (असम): नलबाड़ी जिले की एक मेहनती और प्रतिभाशाली महिला ने न केवल हर धागे में सपने बुने हुए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर वाला एक अनोखा हस्तनिर्मित गमोसा बनाया है.

प्रधानमंत्री मोदी 13 सितम्बर को असम की अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं स्थानीय बुनकर पूर्णिमा बैश्य को उम्मीद है कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह हस्तनिर्मित कलाकृति उपहार स्वरूप देने का अपना सपना पूरा कर सकेंगी. नलबाड़ी के पाईकारकुची गांव की निवासी पूर्णिमा बैश्य 12 साल की उम्र से बुनाई कर रही हैं.

पारंपरिक असमिया वस्त्र कला के प्रति गहरी लगन के साथ, वह घर पर ही अपना करघा चलाती हैं. इतना ही नहीं दिन में घरेलू काम संभालती हैं और बाकी समय अपने शिल्प को समर्पित करती हैं.

पूर्णिमा ने स्थानीय मीडिया से भावुकता और गर्व के साथ बात करते हुए कहा, "हम हमेशा बुनाई नहीं कर सकते; एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे. मैं अपने पीछे कुछ यादगार छोड़ना चाहती हूं - मेरे जीवन का एक हिस्सा जो धागों में कैद हो."

कपड़े पर चित्र: एक अनूठी कलात्मक अभिव्यक्ति

पूर्णिमा का गमोसा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक कैनवास है. बांस और सूती धागों से बुने इस गमोसा पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और उनके दिल के करीब अन्य लोगों के भी विस्तृत चित्र उकेरे गए हैं.

प्रत्येक चित्र को पुष्प आकृति और पारंपरिक असमिया डिजाइनों के साथ सावधानीपूर्वक जोड़ा गया है. प्रधानमंत्री मोदी का चित्र बनाने में लगभग 20-25 दिन लगे, जो घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरा किया गया. सटीकता और समर्पण न केवल कलात्मक कौशल बल्कि भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है.

यह उनकी पहली कृति नहीं

यह पहली बार नहीं है जब पूर्णिमा ने अपने करघे का इस्तेमाल सार्वजनिक हस्तियों के सम्मान में किया हो. लगभग दो साल पहले, जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा नलबाड़ी आए थे, तो उन्हें उनके चित्र वाला एक गमछा भेंट करने का अवसर मिला था.

उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित एक गमोसा पर अपने काम के बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया था, जिसके लिए उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया था.

असम की बुनकर ने पीएम मोदी की तस्वीर वाला हाथ से बुना 'गमोसा' बनाया (ETV Bharat)

सपनों से आजीविका तक

पूर्णिमा की बुनाई की यात्रा एक रचनात्मक माध्यम और आजीविका का साधन दोनों बन गई है. उन्होंने 45 दिनों का सरकारी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके बाद उन्हें अपना करघा स्थापित करने के लिए सहायता मिली. तब से, वह बिक्री के लिए गमोसा, मेखला-चादर, धोती और अन्य पारंपरिक वस्त्रों का उत्पादन कर रही हैं, साथ ही अपने जुनूनी प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ा रही हैं.

पीएम मोदी को गमोसा देने की उम्मीद

अब, जबकि असम प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार है, पूर्णिमा बैश्य को उम्मीद है कि उन्हें राष्ट्र के नेता के समक्ष अपने प्रेमपूर्ण श्रम को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को अपने हाथों से यह उपहार देना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा."

अपने काम के माध्यम से पूर्णिमा न केवल असमिया हथकरघा परंपराओं की समृद्धि को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और सांस्कृतिक गौरव की भावना को भी मूर्त रूप देती हैं.

