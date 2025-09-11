ETV Bharat / bharat

असम: अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी समुदाय

दो समुदायों के करीब 20 हजार से ज्यादा लोग विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए. कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो हमारी मांगे.

PROTEST FOR ST STATUS IN ASSAM
अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी समुदाय (ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 12:23 PM IST

तिनसुकिया/धुबरी: असम में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने से जुड़े वादों को पूरा न करने को लेकर दो समुदायों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है. जानकारी के मुताबिक राज्य के दो प्रमुख जातीय समुदायों - मोरान और कोच राजबोंगशी ने तिनसुकिया और धुबरी जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किए और संवैधानिक मान्यता और राजनीतिक अधिकारों की अपनी दशकों पुरानी मांगों को भी दोहराया.

मोरान समुदाय ने अल्टीमेटम जारी किया
ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में, ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन (एएमएसयू) के बैनर तले मोरान समुदाय ने एक विशाल मशाल रैली निकाली, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने तालाप, काकोपाथर, मार्गेरिटा और तिनसुकिया शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और अनुसूचित जनजाति का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग की. उनका आरोप है कि ये वादे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किए थे, लेकिन कभी पूरे नहीं हुए हैं. एएमएसयू के अध्यक्ष पलिंद्र बोरा ने तिनसुकिया चरियाली में आयोजित एक विरोध सभा में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने 10 साल राज किया है. पहले 100 दिनों में उन्होंने जो एसटी दर्जा देने का वादा किया था, वह कहां है? उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2026 के चुनावों से पहले हमारी मांगों को फिर से नजरअंदाज किया गया तो हम और भी आक्रामक और निरंतर आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे. सरकार पर धोखेबाजी और निष्ठाहीन का आरोप लगाते हुए एएमएसयू ने कार्रवाई करने के लिए 72 घंटे की समय-सीमा दी है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे 15 सितंबर से राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी शुरू करने को मजबूर होंगे.

अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी समुदाय (ETV Bharat)

धुबरी में हिंसक विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई
इसके साथ ही, ऑल कोच राजबंशी स्टूडेंट्स यूनियन (AKRSU) ने पश्चिमी असम के धुबरी जिले के अंतर्गत गोलकगंज क्षेत्र में एक बड़े विरोध मार्च का आयोजन किया, जिसमें एसटी का दर्जा और एक अलग कामतापुर राज्य की अपनी दोहरी मांगों पर जोर दिया गया. हालात को देखते हुए पुलिस ने चिलाराई कॉलेज से शुरू हुए इस विरोध-प्रदर्शन को गोलकगंज कस्बे में रोक दिया. वहां तनाव उस समय तेजी से बढ़ गया जब सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. इसमें महिलाओं और छात्र नेताओं सहित 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए.

अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी समुदाय (ETV Bharat)

इस घटना पर राज्य मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने हस्तक्षेप किया और देर रात अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की. लाठीचार्ज पर संज्ञान लेते हुए, मंत्री ने गोलकगंज और गौरीपुर के थाना इंचार्ज देवजीत कलिता और चिरंजीव लाहोन को निलंबित करने का आदेश दिया. वहीं, ऑल कोच राजबंशी स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव जयकांत राजबोंगशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि हम पुलिस की बर्बरता की निंदा करते हैं. सरकार को हमारा अस्तित्व हमेशा चुनावों के समय ही क्यों याद आता है?

अनुसूचित जनजाति के दर्जे को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी समुदाय (ETV Bharat)

लंबे समय से चले आ रहे वादे, बढ़ रही निराशा
मोरन और कोच राजबोंगशी, दोनों समुदाय दशकों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2016 की शुरुआत में ही असम के छह मूलनिवासी समुदायों - जिनमें मोरन और कोच राजबोंगशी भी शामिल हैं, को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था. हालांकि, आज तक कोई पहल नहीं हुई है. 2026 के असम विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, दोनों समुदायों ने जल्द ही ठोस कार्रवाई न होने पर अपने आंदोलन को तेज करने की बात कही है. राज्य में जातीय आकांक्षाओं और राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने के संघर्ष के कारण अशांति की संभावना बढ़ गई है.

