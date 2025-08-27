गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भूमि ट्रांसफर के आवेदनों की जांच के लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) को मंजूरी दे दी है. इसमें अंतिम अनुमति देने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कई पहलुओं की जांच की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि एसओपी के अनुसार असम पुलिस की विशेष शाखा इस बात की जांच करेगी कि भूमि के हस्तांतरण में कोई धोखाधड़ी या अवैध कार्य तो नहीं हुआ है, खरीदारों के वित्त पोषण का सोर्स क्या है, उस इलाके के सामाजिक ताने-बाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्या है?
'कड़ाई से जांच की जाएगी'
सरमा ने कहा, "अगर प्रस्ताव एक ही धर्म के खरीदारों और विक्रेताओं से प्राप्त होता है, तो एसओपी उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन अलग-अलग धर्मों के लोगों के मामले में इन सभी फैक्टर की कड़ाई से जांच की जाएगी."
'भूमि हस्तांतरण के मुद्दे को संभालने की जरूरत'
उन्होंने कहा कि यही मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) राज्य में शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा संस्थान स्थापित करने के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहे बाहरी गैर-सरकारी संगठनों पर भी लागू होगी. सीएम ने कहा, "असम जैसे संवेदनशील राज्य में भूमि हस्तांतरण के मुद्दे को बहुत सावधानी से संभालने की जरूरत है."
सैयदा हमीद को लेकर क्या बोले सीएम
वहीं, पूर्व प्लानिंमग कमीशन की सदस्य सैयदा हमीद के बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "...अगर वह फिर से असम वापस आना चाहती हैं, तो उनके साथ पूरे सम्मान के साथ, लेकिन कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा."
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, तो वह देश के विभिन्न हिस्सों से चंदा इकट्ठा करके केस वगैरह दर्ज करवाएंगी. इससे उन्हें और फायदा होगा. इसलिए अभी मैं किसी एफआईआर के बारे में नहीं सोच रहा हूं. अगर कुछ लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो यह अलग बात है, लेकिन अगर वह फिर से असम वापस आना चाहती हैं, तो उनके साथ पूरे सम्मान के साथ, लेकिन कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा."
असम का दौरा करें पीएम मोदी
इससे पहले गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुमालीगढ़ में एक बायो रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जो बांस को 2जी इथेनॉल में परिवर्तित करेगी. यह प्लांट 4200 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है. प्रधानमंत्री नुमालीगढ़ में एक बैठक में भी भाग लेंगे."
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि मंगलदोई में वह कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. उन्होंने कहा, "इसके बाद, वह दरांग जिले के मंगलदोई जाएंगे और गुवाहाटी रिंग रोड, ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरूआ, नारेंगी को जोड़ने वाले एक नए पुल की आधारशिला रखेंगे और दरांग मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे."
