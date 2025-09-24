ETV Bharat / bharat

जुबीन गर्ग की मौत: असम सरकार ने पूर्वोत्तर महोत्सव के आयोजक को ब्लैक लिस्ट में डाला

गुवाहाटी: असम के सांस्कृतिक प्रतीक ज़ुबीन गर्ग के असामयिक निधन में श्यामकानु महंत की कथित भूमिका को लेकर भारी जनाक्रोश के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक निर्णायक कदम उठाया है. असम सरकार ने महंत और उनसे जुड़े किसी भी संगठन पर राज्य में कोई भी समारोह या उत्सव आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

जुबीन गर्ग, जिनका 19 सितंबर को सिंगापुर में दुखद निधन हो गया था. वह महंत द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफोर्म करने के लिए वहां गए थे. जुबीन की मृत्यु की परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं, जिससे फैंस और जनता में व्यापक शोक और संदेह पैदा हो गया है.

यात्रा के दौरान कलाकार की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए महंत पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं. महंत ने खुद को इस घटना से अलग करने वाले बयान जारी किए, जिसे कई लोगों ने असंवेदनशील माना.

श्यामकानु महंत पर बैन

सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए एक ट्वीट में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "राज्य सरकार ने श्यामकानु महंत और उनसे जुड़े किसी भी संगठन को असम राज्य में कोई भी समारोह या उत्सव आयोजित करने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है. इसके अलावा, राज्य सरकार किसी भी ऐसे कार्यक्रम को वित्तीय अनुदान, विज्ञापन या प्रायोजन प्रदान नहीं करेगी, जिससे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों. राज्य सरकार भारत सरकार से भी अनुरोध करेगी कि वह उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय सहायता या प्रायोजन न दे."

सरकार ने महंत को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता रोकने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग भी मांगा है. इस कदम को जुबीन गर्ग की विरासत और असम के सांस्कृतिक समुदाय की गरिमा को बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

सिंगापुर में निधन

गौरतलब है कि जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. बाद में सामने आए उनके अंतिम क्षणों के वीडियो में दिखाया गया है कि वह अपनी टीम के कुछ सदस्यों और सिंगापुर स्थित असम एसोसिएशन के असमिया मित्रों के साथ एक यॉट पार्टी में गए थे. फुटेज से पता चला कि वह कुछ अन्य लोगों के साथ समुद्र के पानी में तैर रहे थे.