असम में 'वोटर लिस्ट संशोधन' कराने की तैयारी, चुनाव आयोग ने जारी किये ये निर्देश - ASSAM ASSEMBLY ELECTION

असम में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं. चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.

Assam Election Commission
असम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 6:47 PM IST

3 Min Read

गुवाहाटीः बिहार में हो रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर हो हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने असम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने का निर्णय लिया है. अगले 15-20 दिनों के भीतर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कराये जाने की घोषणा किए जाने की संभावना है. असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तत्काल तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

4 अगस्त को जारी निर्देश में, सीईओ ने ज़ोर देकर कहा कि सभी निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ (एईआरओ) और बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) एसआईआर कार्यक्रम घोषित होने से पहले अपनी तैनाती सुनिश्चित कर लें. युक्तिकरण के बाद बनाए गए नये मतदान केंद्रों के लिए अतिरिक्त बीएलओ की पहचान पहले से की जानी चाहिए, ताकि चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद उनकी नियुक्ति की जा सके.

आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि चुनाव कर्मचारियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों को एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त ड्यूटी नहीं दी जानी चाहिए, और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) जिलों को इन कर्मियों को बीटीसी चुनावों के लिए नहीं भेजना चाहिए. इसके बजाय वैकल्पिक जनशक्ति की व्यवस्था करनी चाहिए.

2005 की अंतिम मतदाता सूची- जिसे गहन संशोधन के बाद अद्यतन किया गया है, सीईओ असम की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाना चाहिए. निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला संपर्क केंद्र को केंद्रीय रूप से सक्रिय किया जाएगा. लेकिन डीईओ को अतिरिक्त लागत के बिना, कार्यालय समय के दौरान दैनिक कॉल का जवाब देने और एनजीएसपी पोर्टल को अपडेट करने के लिए कर्मचारियों को नामित करना होगा.

सीईओ ने सभी डीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस मामले को अत्यंत जरूरी समझें. उल्लेखनीय है कि असम में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं. 126 विधानसभा सीटों के निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के बाद पहला चुनाव होगा.

क्या होता है एसएसआरः विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) में मतदाता सूची की समीक्षा और मतदाता सूची का मसौदा जारी करना शामिल है. यह अक्सर चुनावों से पहले किया जाता है और इसका उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं को जोड़कर एक न्यायसंगत और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को बनाए रखना है, जिनमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके या अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल चुके मतदाता भी शामिल हैं। इसमें डुप्लिकेट और मृत मतदाताओं को भी शामिल किया जाता है.

ASSAM ELECTION COMMISSIONASSAM STATE ELECTION COMMISSIONअसम में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणASSAM SPECIAL SUMMARY REVISIONASSAM ASSEMBLY ELECTION

