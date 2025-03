ETV Bharat / bharat

कांग्रेस सांसद से जुड़े मामले पर बोले असम के सीएम, 'जरूरत पड़ी तो इंटरपोल की भी मदद लेंगे' - HIMANTA TO TAKE HELP OF INTERPOL

एलिजाबेथ और गौरव गोगोई ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Mar 4, 2025, 5:31 PM IST

गुवाहाटी : असम पुलिस ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ इंटरपोल की भी मदद लेंगे. तौकीर और गोगोई की पत्नी कभी साथ-साथ काम किया करते थे. सरमा के अनुसार तौकीर ने भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है. उनका आरोप है कि गोगोई की पत्नी पिछले 12 सालों से ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने तौकीर के साथ मिलकर काम किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि तौकीर आईएसआई के इशारे पर काम करता था. सरमा ने कहा कि इस मामले की जांच शुरुआती स्तर पर है और उनके पास जो भी जानकारी थी, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा की है. उन्होंने कहा, "यह मामला बहुत ही संवेदनशील है. मैंने गृह मंत्री को इस बारे में सूचित कर दिया है. एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है. हम इस मामले की जांच एक स्तर तक ही कर सकते हैं. हमें इंटरपोल जैसी एजेंसी से भी मदद लेनी पड़ सकती है." उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह की जानकारी सामने आएगी, उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा. राज्य सरकार ने 17 फरवरी को एसआईटी का गठन किया था. उसे यह जांचने को कहा गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी नागरिक ने सोशल मीडिया के माध्यम से असम और भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है. तौकीर पाकिस्तानी योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं. वह गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं. आरोप लगाया गया है कि तौकीर ने कई बार भारत का भ्रमण किया है और जब भी वह आते थे, तो उनके साथ कई लोग भारत आते थे. यहां तक कि उनके साथ पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल भी साथ आ चुके हैं. उनके अनुसार आश्चर्य की ये बात है कि जब भी वे आते थे, तो किसी बड़े होटल में नहीं, बल्कि छोटे होटल में ठहरा करते थे. वे यह नहीं चाहते थे कि मीडिया उनको स्पॉट कर पाए और यह यात्रा 2018 तक ऐसे ही चलती रही.

सरमा के अनुसार तौकीर कम से कम 20 बार भारत आ चुके हैं और उन्होंने असम पर ट्वीट भी किया. सीएम ने कहा कि वह असम की एक महिला के टच में थे. उस महिला के पति जेएनयू में काम करते हैं. हालांकि, सीएम ने कहा कि यह जांच किसी व्यक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि आईएसआई और पाकिस्तान के प्रभाव का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, इससे संबंधित मामला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि इस मामले में असम के भी लोग शामिल हैं, लिहाजा हम इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. लेकिन हम अभी कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे. हमें कम से कम दो-तीन महीने का समय चाहिए. राज्य सरकार ने कहा कि वह केंद्र से आग्रह करेंगे कि लोकसभा प्रचार के दौरान कोलबर्न की क्या भूमिका रही है, और वह किस तरह से कालियाबोर संसदीय क्षेत्र में प्रचार के लिए आते थे, इसकी जांच होनी चाहिए. गोगोई यहां सो दो बार चुनाव जीत चुके हैं. पूरे मामले पर गोगोई ने कहा कि राजनीति का सहारा लिया जा रहा है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, राज्य सरकार के पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह इस तरह से मामलों को उठा रही है, लेकिन वह भी इस मामले पर कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं. ये भी पढ़ें : कौन हैं एलिजाबेथ गोगोई? जिन पर असम के सीएम ने ISI से लिंक होने का आरोप लगाया