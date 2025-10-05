ETV Bharat / bharat

जुबिन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस लाचार, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताई वजह

असम पुलिस जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए सिंगापुर नहीं जा सकती : मुख्यमंत्री हिमंत

Zubeen Garg
जुबिन गर्ग (फाइल फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 10:43 AM IST

Updated : October 5, 2025 at 10:48 AM IST

गुवाहाटी : असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम पुलिस सिंगापुर नहीं जाएगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी दी है. जुबिन की मौत सिंगापुर में हुई थी. स्वीमिंग करते समय उनकी मौत हो गई थी.

सीएम ने कहा, जुबिन की मौत के समय उनके आसपास जो लोग मौजूद थे, असम पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है. लेकिन नोटिस भेजे जाने के बाद भी वे जांच में शामिल होने के तैयार नहीं हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए भी वहां पर जाना मुश्किल हो जाएगा.

मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि यदि सिंगापुर में जुबिन की मौत के समय नौका पर मौजूद असमिया लोग जांच में शामिल होते हैं, तभी असम पुलिस मामले की कड़ियों को जोड़ पाएगी. उन्होंने कहा कि उन लोगों का जांच में सहयोग देना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा सच्चाई तक पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा. सीएम ने कहा कि सिंगापुर में असम पुलिस के लिए पूछताछ करना संभव नहीं हो पाएगा.

जुबिन की मौत 19 सितंबर को हुई थी. वह श्यामकानु महंत और उनकी कंपनी की ओर से आयोजित चौथे पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर गए थे. पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत के खिलाफ 60 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं. इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं.

जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और बैंड के सदस्य-शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत शामिल हैं.

असम पुलिस की नौ सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है. टीम मामले की जांच कर रही है. इसने ही उन लोगों को नोटिस भेजा था, जो जुबिन के आसपास मौजूद थे. साथ ही सरकार ने एक न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया है. मुख्यमंत्री ने मीडिया को कहा कि नोटिस उन्हें दिया गया है, जिनके माता-पिता असम में रहते हैं, इसलिए यदि वे लोग उन पर दबाव बनाएंगे, तो पुलिस के लिए काम आसान हो जाएगा.

जुबिन के साथ जो सिंगापुर गए थे, उनमें पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत शामिल थे. उनकी टीम में कुल 10 लोग शामिल थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर में असम के जो लोग रहते हैं, यदि वे उन लोगों पर दबाव डालेंगे, तो संभव है कि वे पूछताछ में शामिल हो सकते हैं. आपको बता दें कि जुबिन की टीम में शामिल ड्रमर ने जहर दिए जाने के आरोप लगाए हैं.

पको बता दें कि ड्रमर शेखर ज्योति ने ये आरोप पुलिस के समक्ष लगाए हैं. उनके अनुसार सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत इनके लिए जिम्मेवार हैं. शेखर का दावा है कि पानी में तैरने के दौरान जब जुबिन सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब शर्मा ने जाबो दे, जाबो दे (जाने दो) कहा था. पीटीआई न्यूज एजेंसी के अनुसार जुबिन की मौत को हादसे के रूप में परोसने की तैयारी की गई थी. जुबिन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है. क्या इसे पब्लिक किया जाए या नहीं, इस पर उनकी पत्नी गरिमा सैकिया ने पुलिस पर मामला छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें : जुबिन गर्ग के निधन की जांच के लिए असम सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया, HC के जज करेंगे लीडः CM सरमा

Last Updated : October 5, 2025 at 10:48 AM IST

