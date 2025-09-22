ETV Bharat / bharat

इस राज्य सरकार का दीवाली से पहले बोनस का ऐलान, इतने फीसदी देने की घोषणा

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम मंत्रिमंडल ने दुर्गा पूजा के अवसर पर असम चाय निगम के चाय बागानों के कर्मचारियों और मजदूरों को 20 प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया है.

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने कचुटोली में 10वीं असम बटालियन की स्थापना के लिए 260 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. असम कैबिनेट ने आज दुर्गा पूजा के अवसर पर असम चाय निगम के चाय बागानों के कर्मचारियों और चाय मजदूरों को 20 फीसदी बोनस देने का फैसला किया है. असम कैबिनेट ने कचुटोली में 10वीं असम बटालियन की स्थापना के लिए 260 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने असम के सोनापुर में 10वीं एपी बटालियन की स्थापना (चरण-I) के कार्य के लिए 260 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है. इस बीच मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. इसमें दिवंगत सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग के स्मारक के लिए भूमि आवंटन सहित प्रमुख परियोजनाओं और कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी गई.

राज्य मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी में 5000 लोगों की क्षमता वाले सभागार ज्योति विष्णु प्रेक्षागृह परियोजना के संचालन को मंजूरी दे दी है. इसका निर्माण श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी, पंजाबारी गुवाहाटी को सौंपा जाएगा. सभागार का नियमित रखरखाव लोक निर्माण विभाग (भवन निर्माण) विभाग द्वारा किया जाएगा.