इस राज्य सरकार का दीवाली से पहले बोनस का ऐलान, इतने फीसदी देने की घोषणा

राज्य के सीएम ने कहा कि लोगों की दुर्गा पूजा इस साल अच्छी मनेगी. सरकार ने उन्हें 20 प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया है.

TEA CORPORATION LABOURERS BONUS
राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ((getty image))
Published : September 22, 2025 at 9:35 AM IST

गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम मंत्रिमंडल ने दुर्गा पूजा के अवसर पर असम चाय निगम के चाय बागानों के कर्मचारियों और मजदूरों को 20 प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया है.

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने कचुटोली में 10वीं असम बटालियन की स्थापना के लिए 260 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. असम कैबिनेट ने आज दुर्गा पूजा के अवसर पर असम चाय निगम के चाय बागानों के कर्मचारियों और चाय मजदूरों को 20 फीसदी बोनस देने का फैसला किया है. असम कैबिनेट ने कचुटोली में 10वीं असम बटालियन की स्थापना के लिए 260 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने असम के सोनापुर में 10वीं एपी बटालियन की स्थापना (चरण-I) के कार्य के लिए 260 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है. इस बीच मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. इसमें दिवंगत सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग के स्मारक के लिए भूमि आवंटन सहित प्रमुख परियोजनाओं और कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी गई.

राज्य मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी में 5000 लोगों की क्षमता वाले सभागार ज्योति विष्णु प्रेक्षागृह परियोजना के संचालन को मंजूरी दे दी है. इसका निर्माण श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र सोसाइटी, पंजाबारी गुवाहाटी को सौंपा जाएगा. सभागार का नियमित रखरखाव लोक निर्माण विभाग (भवन निर्माण) विभाग द्वारा किया जाएगा.

राज्य मंत्रिमंडल ने असम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के माध्यम से नियुक्त 65 विज्ञान और गणित प्रशिक्षकों के लिए पारिश्रमिक, अवकाश पात्रता में वृद्धि और वार्षिक मूल्यांकन प्रारूप को अपनाने को भी मंजूरी दे दी है.

विज्ञान एवं गणित प्रशिक्षकों को 34,800.00 रुपये प्रति माह प्लस 12.7फीसदी सीपीएफ का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा. वे 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि (वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन के अधीन) के भी हकदार होंगे और उन्हें आकस्मिक एवं मातृत्व अवकाश की पात्रता के लिए भी विचार किया जाएगा.

पदधारी मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना (एमएमएलएसएवाई) के लाभ के हकदार हैं. राज्य मंत्रिमंडल ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रश्नपत्रों को द्विभाषी मोड में यानी अंग्रेजी और असमिया दोनों भाषाओं में तैयार करने को मंजूरी दे दी है ताकि दोनों परीक्षाओं में एकरूपता रहे और उम्मीदवारों, विशेष रूप से ग्रामीण और स्थानीय पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों के लिए भाषा की बाधा को दूर किया जा सके.

