ETV Bharat / bharat

असम में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के खिलाफ उग्र प्रदर्शन

CAA और नए इमिग्रेशन आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते AJP और AJYCP कार्यकर्ता ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 7, 2025 at 10:27 PM IST 3 Min Read

गुवाहाटी: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एक्जेम्प्शन) ऑर्डर 2025 के विरोध में असम में एक बार फिर से आंदोलन की आग भड़क उठी है. इस आदेश के तहत 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है. असम के छात्र संगठनों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इस आदेश को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का ही एक नया रूप बताते हुए असम की जनसंख्या और सांस्कृतिक संरचना के लिए खतरा करार दिया है. गुवाहाटी में AJP और AJYCP ने किया जोरदार प्रदर्शन

शनिवार को असम की राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में असम जातीय परिषद (AJP) और असम जातीयताबादी युवा छात्र परिषद (AJYCP) ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से यह आदेश वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर इसे रद्द नहीं किया गया, तो पूरे राज्य में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा. असम में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के खिलाफ उग्र प्रदर्शन (ETV Bharat) 'अग्निशिखा' नाम से मशाल जुलूस

AJYCP ने पूरे राज्य में 'अग्निशिखा' नाम से मशाल जुलूस निकाला. संगठन के अध्यक्ष पालाश चांगमई और महासचिव बिजोन बायन ने कहा कि यह आदेश असम के लोगों की अस्मिता और अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है. पालाश चांगमई ने कहा, “यह आदेश CAA का ही बदला हुआ रूप है. अगर इसे लागू किया गया, तो बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक असम में बस जाएंगे. इससे न केवल असमिया भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि राज्य की जनसंख्या संरचना भी पूरी तरह बदल जाएगी. हम इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.”