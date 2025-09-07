ETV Bharat / bharat

असम में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के खिलाफ उग्र प्रदर्शन

असम में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 और CAA के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन, AJP और AJYCP समेत कई संगठनों ने सरकार पर लगाया आरोप

CAA और नए इमिग्रेशन आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते AJP और AJYCP कार्यकर्ता
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 10:27 PM IST

गुवाहाटी: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एक्जेम्प्शन) ऑर्डर 2025 के विरोध में असम में एक बार फिर से आंदोलन की आग भड़क उठी है. इस आदेश के तहत 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई है. असम के छात्र संगठनों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इस आदेश को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का ही एक नया रूप बताते हुए असम की जनसंख्या और सांस्कृतिक संरचना के लिए खतरा करार दिया है.

गुवाहाटी में AJP और AJYCP ने किया जोरदार प्रदर्शन
शनिवार को असम की राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में असम जातीय परिषद (AJP) और असम जातीयताबादी युवा छात्र परिषद (AJYCP) ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से यह आदेश वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर इसे रद्द नहीं किया गया, तो पूरे राज्य में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा.

असम में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के खिलाफ उग्र प्रदर्शन

'अग्निशिखा' नाम से मशाल जुलूस
AJYCP ने पूरे राज्य में 'अग्निशिखा' नाम से मशाल जुलूस निकाला. संगठन के अध्यक्ष पालाश चांगमई और महासचिव बिजोन बायन ने कहा कि यह आदेश असम के लोगों की अस्मिता और अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है.

पालाश चांगमई ने कहा, “यह आदेश CAA का ही बदला हुआ रूप है. अगर इसे लागू किया गया, तो बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक असम में बस जाएंगे. इससे न केवल असमिया भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि राज्य की जनसंख्या संरचना भी पूरी तरह बदल जाएगी. हम इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

CAA और नए इमिग्रेशन आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

“CAA और यह आदेश असंवैधानिक” — AJP
AJP के महासचिव राजू फुकन ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार CAA और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एक्जेम्प्शन) ऑर्डर 2025 को पूरी तरह से वापस नहीं ले लेती.

फुकन ने कहा, “यह कानून असम विरोधी और असंवैधानिक है. यह राज्य के मूल निवासियों के हितों पर चोट है. हम असम की भूमि, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे.”

जनसांख्यिकीय बदलाव का डर
प्रदर्शनकारी संगठनों का मानना है कि यदि यह आदेश लागू होता है, तो असम में बंगाली भाषियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी. इससे न केवल राजनीतिक और सामाजिक असंतुलन पैदा होगा, बल्कि असमिया समुदाय खुद अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएगा.

CAA और नए इमिग्रेशन आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

अन्य संगठनों का भी समर्थन
इस आंदोलन को अखिल असम छात्र संघ (AASU), कृषक मुक्ति संग्राम समिति (KMSS) और अन्य विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त है. इन संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर असम की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को खत्म करने की साजिश रच रही है.

सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं
अब तक केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय की ओर से इन विरोध प्रदर्शनों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, राज्य में लगातार बढ़ रहे विरोध को देखते हुए आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है.

CAA और नए इमिग्रेशन आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

PROTEST IN ASSAMनागरिकता संशोधन कानूनइमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025AJP AND AJYCP STAGED PROTEST

