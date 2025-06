ETV Bharat / bharat

सुकमा IED ब्लास्ट में ASP शहीद, कोंटा एर्राबोर मार्ग पर गश्त के दौरान प्रेशर आईईडी पर पड़ा पैर

सुकमा पुलिस अधिकारी शहीद ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 9, 2025 at 10:46 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 11:39 AM IST

सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में लगातार नक्सली मोर्चे पर मिल रही सफलता के बाद आज पुलिस के लिए एक दुखद घटना सामने आई है. माओवादियों के प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से कोंटा ASP आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए हैं. इस ब्लास्ट में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोंटा भानुप्रताप चंद्राकर और कोंटा थाना प्रभारी सोनल ग्वाला घायल हैं. बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट सुबह 9-10 बजे के बीच हुआ था. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि की है. सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद एएसपी को श्रद्धांजलि दी है. आईईडी की चपेट में आने से एएसपी शहीद: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कोंटा क्षेत्र के चिकवारगुड़ा खदान में लगे पोकलेन में माओवादियों ने बीती रात आगजनी की थी. आगजनी की खबर मिलने के बाद सुकमा ASP आकाश राव कोंटा एर्राबोर मार्ग पर गश्त के लिए निकले हुए थे. इसी बीच डोंड्रा के पास प्रेशर आईईडी बम के ऊपर उनका पैर पड़ गया, जिससे बम ब्लास्ट हो गया. इस नक्सली घटना में ASP गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा SDOP, थाना प्रभारी और कुछ जवान भी घायल हुए. SDOP व थाना प्रभारी का चल रहा इलाज: आईईडी ब्लास्ट में घायल पुलिस अधिकारियों और जवानों को इलाज के लिए तुरंत कोंटा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान ASP आकाश राव ने दम तोड़ दिया. वहीं अन्य घायल प्राथमिक रूप से खतरे से बाहर है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र में एयरलिफ्ट किया जा रहा है. ASP आकाश राव गिरपुंजे: 42 वर्षीय आकाश राव गिरपुंजे, रायपुर जिले के निवासी थे और 2013 बैच के सीधी भर्ती डीएसपी थे. वे वर्ष 2024 से कोंटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा दे रहे थे. वे छत्तीसगढ़ पुलिस के सबसे साहसी योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने मानपुर-मोहला और सुकमा जैसे वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं. आकाश राव गिरपुंजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रायपुर लाया जा रहा है. सुकमा आईईडी ब्लास्ट में पुलिस अधिकारी शहीद (ETV Bharat Chhattisgarh) मई 2009 में राजनांदगांव नक्सली हमले में एसपी हुए थे शहीद: छत्तीसगढ़ में साल 2009 के बाद पहली बार कोई बड़ा पुलिस अधिकारी शहीद हुआ है. मई 2009 में राजनांदगांव के मदनवाड़ा में माओवादियों ने पुलिस टीम पर हमला किया था. इस हमलें में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे शहीद हो गए थे. 10 जून को नक्सलियों का बंद: बस्तर में माओवादियों ने 10 जून को बंद का आह्वान किया है. जिसे देखते हुए सुकमा सहित पूरे बस्तर में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर है. सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. कोंटा SDOP व थाना प्रभारी घायल (ETV Bharat Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ में आईईडी डिफ्यूज करने और हादसे की घटनाएं 31 मई 2025: नारायणपुर के थाना कोहकामेटा क्षेत्र के कुतुल कैंप से सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों ने ग्राम गुरमका और खोड़पार के जंगल रास्ते से 10 शक्तिशाली आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया. 30 मई 2025: बीजापुर के मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, तीन ग्रामीण घायल. 19 मई 2025: गरियाबंद में सुरक्षा बल के बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) की टीम ने गौरमुंड गांव के जंगलों में 5 किलो के दो आईईडी को नष्ट किया. 6 मई 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी सागर बोराडे घायल हुए. 26 अप्रैल 2025: बीजापुर में डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया, दोनों पैरों में चोट आई. 21 अप्रैल 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान मनोज पुजारी शहीद

SDOP व थाना प्रभारी का चल रहा इलाज: आईईडी ब्लास्ट में घायल पुलिस अधिकारियों और जवानों को इलाज के लिए तुरंत कोंटा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान ASP आकाश राव ने दम तोड़ दिया. वहीं अन्य घायल प्राथमिक रूप से खतरे से बाहर है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र में एयरलिफ्ट किया जा रहा है. ASP आकाश राव गिरपुंजे: 42 वर्षीय आकाश राव गिरपुंजे, रायपुर जिले के निवासी थे और 2013 बैच के सीधी भर्ती डीएसपी थे. वे वर्ष 2024 से कोंटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा दे रहे थे. वे छत्तीसगढ़ पुलिस के सबसे साहसी योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने मानपुर-मोहला और सुकमा जैसे वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं. आकाश राव गिरपुंजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रायपुर लाया जा रहा है. सुकमा आईईडी ब्लास्ट में पुलिस अधिकारी शहीद (ETV Bharat Chhattisgarh) मई 2009 में राजनांदगांव नक्सली हमले में एसपी हुए थे शहीद: छत्तीसगढ़ में साल 2009 के बाद पहली बार कोई बड़ा पुलिस अधिकारी शहीद हुआ है. मई 2009 में राजनांदगांव के मदनवाड़ा में माओवादियों ने पुलिस टीम पर हमला किया था. इस हमलें में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे शहीद हो गए थे. 10 जून को नक्सलियों का बंद: बस्तर में माओवादियों ने 10 जून को बंद का आह्वान किया है. जिसे देखते हुए सुकमा सहित पूरे बस्तर में सुरक्षा बल के जवान अलर्ट पर है. सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. कोंटा SDOP व थाना प्रभारी घायल (ETV Bharat Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ में आईईडी डिफ्यूज करने और हादसे की घटनाएं 31 मई 2025: नारायणपुर के थाना कोहकामेटा क्षेत्र के कुतुल कैंप से सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों ने ग्राम गुरमका और खोड़पार के जंगल रास्ते से 10 शक्तिशाली आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया. 30 मई 2025: बीजापुर के मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, तीन ग्रामीण घायल. 19 मई 2025: गरियाबंद में सुरक्षा बल के बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) की टीम ने गौरमुंड गांव के जंगलों में 5 किलो के दो आईईडी को नष्ट किया. 6 मई 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी सागर बोराडे घायल हुए. 26 अप्रैल 2025: बीजापुर में डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया, दोनों पैरों में चोट आई. 21 अप्रैल 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान मनोज पुजारी शहीद 18 अप्रैल 2025: कोबरा बटालियन ने बीजापुर से हार्डकोर माओवादी को पकड़ा, बीयर बॉटल में बनी 8 IED बरामद 14 अप्रैल 2025: जवानों ने नक्सलियों के लगाए 5 IED को डिटेक्ट कर नष्ट किया. 13 अप्रैल 2025: बीजापुर के रानीबोदली कत्तूर मार्ग में 20 किलो का IED डिफ्यूज किया गया. 10 अप्रैल 2025: बीजापुर में नक्सलियों ने जंगल के रास्ते में आईईडी प्लांट किया था. जवानों ने बम को खोज निकाला और उसे डिफ्यूज किया. 9 अप्रैल 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान घायल. 7 अप्रैल 2025: अबूझमाड़ के जंगलों में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल 4 अप्रैल 2025: नारायणपुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, एक की मौत, एक घायल. 30 मार्च 2025: बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, एक महिला की मौत 28 मार्च 2025: नारायणपुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. वहीं बीजापुर जिले के चेरपाल पालनार में 45 किलो की IED बरामद, सीआरपीएफ की बीडीएस टीम ने किया डिस्पोज. 23 मार्च 2025: बीजापुर में एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में आई, 2 जवान घायल. 20 मार्च 2025: बीजापुर में गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम से तीन आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल. 7 मार्च 2025: नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, 1 मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर घायल. 27 फरवरी 2025: सुकमा में निर्माणाधीन सड़क में नक्सलियों ने प्लांट किया IED, जवानों ने किया डिफ्यूज. 23 फरवरी 2025: बीजापुर में नक्सलियों का बीयर बम बरामद, बोतल में लगाया था IED. 21 फरवरी 2025: नारायणपुर के अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी का जवान घायल. 15 फरवरी 2025: बीजापुर में IED ब्लास्ट, एक जवान घायल. 17 जनवरी 2025: नारायणपुर जिले में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के दो जवान घायल हो गए. 16 जनवरी 2025: बीजापुर में आईईडी विस्फोट में दो कोबरा कमांडो घायल हो गए. 12 जनवरी 2025: सुकमा जिले में 10 वर्षीय एक बच्ची आईईडी ब्लास्ट में घायल हो गई. वहीं बीजापुर जिले में आईईडी की चपेट में आकर दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. 10 जनवरी 2025: नारायणपुर के ओरछा इलाके में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो अलग-अलग घटनाएं हुई. इसमें एक ग्रामीण की मौत, तीन अन्य घायल हो गए. 06 जनवरी 2025: नक्सलियों ने बीजापुर जिले में एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया. इस घटना में आठ जवान शहीद हो गए. एक ड्राइवर की मौत हो गई. 3 जनवरी 2025 : डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के तीन जवान घायल. आर्मी जवान की हत्या का केस, नक्सली के खिलाफ NIA की चार्जशीट दायर बीजापुर इंद्रावती नेशनल पार्क नक्सल मुठभेड़, फोर्स ने अब तक 7 नक्सलियों को मार गिराया बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में टॉप नक्सली भास्कर राव ढेर, 45 लाख रुपये का था इनाम

